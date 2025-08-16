רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את משקיעי Lineage, Inc להשיג ייעוץ לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך - LINE

ניו יורק, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מודיע על הגשת תביעה ייצוגית בשם רוכשי המניות הרגילות שלLineage, Inc. (נאסד"ק: LINE) בהתאם ו/או ניתן לעקוב אחר הצהרת הרישום שפורסמה בקשר להנפקה הראשונה לציבור של Lineage ביולי 2024 ("ההנפקה". אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 30 בספטמבר 2025.

מה החשיבות: אם רכשתם מניות רגילות של Lineage , ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת Lineage, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=43296, או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com . כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 30 בספטמבר 2025. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

במה מדובר: על פי התביעה, הצהרת הרישום הייתה כוזבת ו/או מטעה ו/או לא גילתה כי: (1) Lineage חוותה אז היחלשות מתמשכת בביקוש הלקוחות, מכיוון שאספקת אחסון קירור נוספת נכנסה לרשת, לקוחות Lineage רוקנו את המלאי עודף של מלאי עודף שהצטבר במהלך מגיפת COVID-19, ולקוחות Lineage עברו לשמור על מלאי אחסון קר רזה יותר על בסיס קדימה בתגובה למגמות הצרכניות המשתנות; (2) Lineage ביצעה העלאות מחירים לקראת ההנפקה שלא יכלו להתקיים לאור סביבת הביקוש החלשה שעומדת בפני Lineage (3); ו-(3) Lineage לא הצליחה לנטרל ביעילות את המגמות השליליות המפורטות לעיל באמצעות שימוש בערבויות אחסון מינימליות או כתוצאה מיעילות תפעולית, שיפורים טכנולוגיים או יתרונותיה התחרותיים לכאורה; (4) כתוצאה מכך, במקום ליהנות מצמיחה יציבה בהכנסות, שיעורי תפוסה גבוהים ועלייה מתמדת בשכר הדירה כפי שמיוצג בהצהרת הרישום, Lineage סבלה למעשה מקיפאון או ירידה בהכנסות, בשיעורי התפוסה ובמחירי השכירות; ו-(5) כתוצאה מכך, התוצאות הכספיות, הפעילות העסקית והסיכויים של Lineage נפגעו באופן מהותי. כאשר הפרטים האמיתיים נכנסו לשוק, התביעה טוענת כי למשקיעים נגרם נזק.

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Lineage, היכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=43296 או צרו בדוא"ל case@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

עקבו אחרינו לקבלת עידכונים בלינקדאין: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm או בטוויטר: https://twitter.com/rosen_firm או בפייסבוק: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

למידע נוסף: