מידע למשקיעי NGG: אם סבלתם מהפסדים ב- National Grid plc (NYSE: NGG), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי דין לגבי זכויותיכם

ניו יורק, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, ממשיך לחקור תביעות פוטנציאליות בניירות ערך בשם בעלי המניות של National Grid plc (NYSE: NGG) הנובעות מהטענות כי National Grid plc פרסמה מידע עסקי מטעה מהותי לציבור המשקיעים.

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של National Grid במהלך התקופה הייצוגית, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה. משרד רוזן עורכי דין מכין תביעה ייצוגית בדרישה להשבת הפסדי משקיעים.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית הפוטנציאלית נגד חברת National Grid, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=41344 , או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com .

במה מדובר: ב-2 ביולי 2025, רויטרס פרסמה מאמר שכותרתו "כשלים 'ניתנים למניעה' ברשת הלאומית הובילו לשריפה בהית'רו, לפי הממצאים". במאמר נכתב כי "שריפה שהשביתה את נמל התעופה הית'רו בלונדון במרץ, וגרמה לאלפי אנשים להיתקע, נגרמה כתוצאה מכישלון של רשת החשמל הבריטית בתחזוקת תחנת חשמל, כך נמסר בדו"ח רשמי ביום רביעי, מה שגרם לפיקוח על האנרגיה לפתוח בחקירה". יתר על כן, המאמר ציין כי שר האנרגיה של בריטניה, אד מיליבנד, "כינה את הדו"ח "מדאיג מאוד", לאחר שהגיע למסקנה כי הבעיה שגרמה לשריפה זוהתה לפני שבע שנים אך לא טופלה על ידי מפעילת רשת החשמל National Grid ".

בעקבות מידע זה, מניות הפיקדון האמריקאיות ("ADS") של National Grid ירדו ב-5%, ב-2 ביולי 2024.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. רבים ממשרדים אלה אינם מטפלים בפועל בתביעות ייצוגיות בניירות ערך. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית באותה תקופה. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

עקבו אחרינו לקבלת עידכונים בלינקדאין: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm או בטוויטר: https://twitter.com/rosen_firm או בפייסבוק: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

למידע נוסף: