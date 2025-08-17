vivenu dévoile Customer Segments : votre boussole numérique pour maximiser la valeur de votre audience

DÜSSELDORF, Allemagne, 17 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- vivenu, la principale plateforme de billetterie professionnelle du spectacle vivant, annonce le lancement de vivenu Customer Segments, une fonctionnalité conçue pour révolutionner la manière dont les organisateurs d’événements interagissent avec leur audience, l’appréhendent et la monétisent. Cette avancée stratégique permet à vivenu de se positionner comme une plateforme d’expérience événementielle (EXP) holistique, dépassant ainsi le cadre de la billetterie traditionnelle.

Cette nouveauté répond au défi courant de la fragmentation des données clients, qui complique la personnalisation des communications et la fidélisation. Pour exploiter pleinement le potentiel du marché du spectacle vivant, qui devait atteindre 270,29 milliards de dollars d’ici 2030, les organisations doivent aller au-delà des transactions de base et approfondir leur compréhension du comportement des fans. Les difficultés liées à l’adoption des CRM et leurs limites d’usage soulignent la nécessité de solutions intégrées et intuitives.

Customer Segments répond directement à ces problématiques en servant de boussole numérique d’audience en temps réel. Cette solution permet aux organisateurs d’événements de transformer facilement des données clients complexes en leur ressource la plus précieuse, le tout au sein de la plateforme vivenu.

« Trop longtemps, la véritable valeur des données d’audience a été occultée, nécessitant des outils externes complexes », explique Jens Teichert, directeur technique de vivenu. « vivenu Customer Segments offre à nos clients la précision et l’autonomie nécessaires pour générer des revenus sans précédent et fidéliser leur clientèle. »

Principaux différenciateurs et avantages :

Segments dynamiques en temps réel :

Contrairement aux listes statiques, les segments sont mis à jour en continu. Les nouveaux clients sont instantanément intégrés aux segments pertinents en fonction de l’évolution de leur comportement, ce qui garantit des informations exploitables en permanence, sans réexportation manuelle.

Indicateurs intégrés instantanés :

Les organisateurs accèdent immédiatement à des indicateurs pré-analysés directement dans l’outil, sans avoir besoin de pipelines de données complexes ni d’outils BI externes.

Intégration native avec Secret Shops :

Cette fonctionnalité unique permet de proposer des avantages hyper-ciblés et des offres exclusives à des segments spécifiques, un niveau de précision souvent impossible à atteindre avec des systèmes CRM autonomes.

Interrogation complète des données :

Analyse de l’ensemble des données de billetterie et de dons pour une vision client à 360°. Les utilisateurs se libèrent ainsi des contraintes liées aux CRM externes et aux pipelines de données.

Ce lancement marque un tournant décisif : la billetterie passe du simple outil de vente à un outil de marketing stratégique. Grâce à vivenu Customer Segments, les organisateurs maximisent leur ROI, renforcent leurs relations et génèrent des taux de conversion et des revenus plus élevés, car la personnalisation augmente jusqu’à 80 % la probabilité d’achat.

À propos de vivenu

vivenu est la plateforme de billetterie technologique de référence pour les organisateurs d’événements à l’échelle mondiale. Conçue pour offrir flexibilité, évolutivité et personnalisation totale, vivenu accompagne plus de 800 organisateurs dans plus de 40 pays, dont les Grammy Awards, Stanford Athletics, HYROX et les Jeux olympiques spéciaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur vivenu.com ou adressez vos demandes presse à media@vivenu.com.