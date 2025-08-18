Le vaccin IXCHIQ® de Valneva contre le chikungunya désormais autorisé au Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus

Saint-Herblain (France), le 18 août 2025 – Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son vaccin à dose unique, IXCHIQ®, pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Cette annonce s'ajoute à l'autorisation de mise sur le marché déjà obtenue au Canada pour les adultes1 et fait suite à l’extension de l’indication aux adolescents obtenue en Europe en avril 20252 .

Outre les données relatives aux adolescents, la demande d’extension de l’indication effectuée auprès de Santé Canada comprenait des données sur la persistance des anticorps d'IXCHIQ®’, qui montrent que la réponse immunitaire générée par le vaccin a été maintenue pendant 24 mois chez 97 % des participants et qu'elle était tout aussi durable chez les jeunes adultes que chez les personnes âgées3 .

Juan Carlos Jaramillo, M.D., directeur médical de Valneva, a déclaré : « Cette autorisation marque une nouvelle étape importante pour notre vaccin, car le chikungunya continue de représenter un risque significatif pour les personnes vivant dans les régions endémiques ou s'y rendant. Il est particulièrement important de garantir l'accès à notre vaccin à toutes les tranches d'âge. Nous attendons les décisions réglementaires d'autres pays où un accès plus large contribuera à protéger la population et à réduire le fardeau de cette maladie potentiellement invalidante qui continue de se propager dans des régions jusqu'alors épargnées. »

IXCHIQ® est devenu le premier vaccin contre le chikungunya approuvé dans un pays endémique en début d’année lorsque l'Agence nationale de surveillance sanitaire du Brésil (ANVISA) a accordé une autorisation de mise sur le marché chez les adultes.4

Le chikungunya devient un problème de santé publique de plus en plus important, avec des épidémies récentes au Brésil, en Inde et en Chine5 . Le partenariat de Valneva avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), soutenu par le programme Horizon Europe de l'Union européenne, favorise un accès plus large à IXCHIQ® dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI)6 .

Le Dr Richard Hatchett, directeur général de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), a déclaré : « Alors que les épidémies de chikungunya se multiplient dans le monde entier, il est plus que jamais important d'élargir l'accès aux vaccins. Cette autorisation pourrait contribuer à accélérer l'homologation d'IXCHIQ® dans cette tranche d'âge dans d'autres régions, y compris dans les zones où la maladie est endémique. »

L’extension de l’indication par Santé Canada s’appuie sur les données positives de phase 3 chez les adolescents à six mois, que la société a communiquées en mai 20247 . Ces données ont montré qu'une dose unique d’IXCHIQ® induit une réponse immunitaire élevée et soutenue chez 99,1 % des adolescents et que le vaccin est généralement bien toléré. The Lancet Infectious Diseases, revue scientifique de renommée mondiale spécialisée dans les maladies infectieuses, a publié un article en janvier 2025 montrant que le vaccin était généralement sûr et bien toléré chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans 28 jours après une seule injection du vaccin, indépendamment d'une infection antérieure par le virus CHIKV.

À propos du chikungunya

Le virus du chikungunya (CHIKV) est une maladie virale transmise par les moustiques, qui se propage par les piqûres de moustiques Aedes infectés. Il provoque de la fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et peuvent persister pendant des semaines, voire des années8. En 2004, la maladie a commencé à se propager rapidement, provoquant des épidémies à grande échelle dans le monde entier. Depuis la réapparition du virus, le CHIKV a été identifié dans plus de 110 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique9. Entre 2013 et 2023, plus de 3,7 millions de cas ont été recensés sur le continent américain10 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. L’impact médical et économique de la maladie devrait continuer à s’alourdir puisque les moustiques vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que le chikungunya constituait un risque majeur pour la santé publique11.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées. La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage. Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, sous partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

