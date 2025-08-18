Aspo Oyj Puolivuosikatsaus 18.8.2025 klo 9.00



Aspo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025: Tulosparannus jatkui haastavilla markkinoilla

Tämä on tiivistelmä Aspo Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2025. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa aspo.fi.

Huhti–kesäkuu 2025

Liikevaihto kasvoi ja oli 162,8 Me (153,5)

Vertailukelpoinen EBITA kasvoi ja oli 9,2 Me (7,4) eli 5,6 % liikevaihdosta (4,8). ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 5,0 Me (6,1), Telkon 4,3 Me (1,8) ja Leipurin 1,7 Me (1,3)

EBITA oli 8,9 Me (6,9). ESL Shippingin EBITA oli 4,7 Me (5,9), Telkon 4,3 Me (1,7) ja Leipurin 1,7 Me (1,0)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,5 % (9,9)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,09)

Vapaa rahavirta oli 13,2 Me (26,4) investointien johdosta

Aspo maksoi kesäkuussa takaisin 30 miljoonan euron hybridilainan sekä siihen liittyvät 2,6 miljoonan euron korot

Raportointikauden jälkeen 15.8.2025 Aspo allekirjoitti sopimuksen Leipurin liiketoiminnan myymisestä Lantmännenille 63 miljoonan euron velattomalla yritysarvolla. Toteutuessaan yrityskaupasta tulee kirjattavaksi noin 16 miljoonan euron myyntivoitto. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä, ja kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä

Tammi–kesäkuu 2025

Liikevaihto kasvoi ja oli 314,0 Me (286,2)

Vertailukelpoinen EBITA kasvoi ja oli 18,0 Me (12,4) eli 5,7 % liikevaihdosta (4,3). ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 9,1 Me (8,8), Telkon 8,7 Me (4,2) ja Leipurin 3,1 Me (2,5)

EBITA oli 16,6 Me (3,9). ESL Shippingin EBITA oli 7,7 Me (1,0), Telkon 8,7 Me (4,1) ja Leipurin 3,1 Me (2,1)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) oli 14,3 % (8,0)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,18)

Vapaa rahavirta oli 8,8 Me (22,9) investointien johdosta

Suluissa on esitetty vuoden 2024 vastaavan ajanjakson luvut.





Ohjeistus vuodelle 2025

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn odotetaan olevan 35–45 miljoonaa euroa vuonna 2025 (29,1 miljoonaa euroa vuonna 2024).

Aspo-konsernin vertailukelpoinen EBITA-arvio sisältää koko konsernin vertailukelpoisen EBITA:n, Leipurin liiketoiminta mukaan lukien. Leipurin liiketoiminnan myynti julkistettiin 15.8.2025.

Ohjeistuksen taustaoletukset

Aspon toimintaympäristön odotetaan pysyvän haastavana vuoden jälkipuoliskolla. Jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden ja maailmanlaajuisten kauppajännitteiden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti talouskasvuun ja kansainväliseen kauppaan. Euroopan puolustus- ja inframenojen kasvu voi tukea talouden elpymistä vuoden loppua kohti. Aspon koko vuoden tulosparannuksen odotetaan tulevan pääasiassa Green Coaster -alusten tuloksesta, Telkon ja Leipurin vuonna 2024 päätökseen saaduista yritysostoista sekä Aspon liiketoimintojen erilaisista tehostetuista tulosparannustoimista. Vertailukelpoisen EBITAn odotetun vaihteluvälin yläraja voidaan saavuttaa, jos kaikki suunnitellut tulosparannustoimet onnistuvat ja jos talous elpyy selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Vaihteluvälin alaraja voi toteutua, jos talouden elpyminen viivästyy edelleen tai jos merkittäviä volyymeja menetetään tai katteet pienenevät ennakoimattomien kielteisten tapahtumien vuoksi. Kauppajännitteiden jatkumisella voi olla epäsuora negatiivinen vaikutus Aspon liiketoimintojen volyymeihin ja hintatasoihin. Suorien vaikutusten odotetaan olevan vähäisiä.

ESL Shippingin kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona vuoden toisella puoliskolla. Sopimusvolyymien odotetaan olevan melko alhaisia ja spot-markkinoiden hintojen matalia. Volyymien odotetaan olevan heikkoja vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä ja elpyvän hitaasti vuoden loppua kohti.

Telkon markkinoiden odotetaan yleisesti kehittyvän vakaasti. Vuonna 2024 onnistuneesti päätökseen saatujen kolmen yritysoston jälkeen painopiste vuonna 2025 on ostettujen yritysten integroinnissa. Lisäksi painopisteinä ovat orgaanisen kasvun ja positiivisen kannattavuuskehityksen varmistaminen. Yritysostoihin liittyvien kulujen odotetaan vuonna 2025 olevan selvästi alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2024.

Leipurin osalta markkinoiden odotetaan olevan vakaita. Kasvumahdollisuuksia on edelleen elintarviketeollisuudessa, jossa Leipurin tavoitettavissa oleva markkina on moninkertainen leipomoteollisuuden sektoriin verrattuna. Leipurin liiketoiminnalla on edelleen hyvät edellytykset jatkaa kannattavuuden parantamista.





Avainluvut 4-6/2025 4-6/2024 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Liikevaihto, Me 162,8 153,5 314,0 286,2 592,6 EBITA, Me 8,9 6,9 16,6 3,9 21,2 Vertailukelpoinen EBITA, Me 9,2 7,4 18,0 12,4 29,1 Vertailukelpoinen EBITA, % 5,6 4,8 5,7 4,3 4,9 Tilikauden voitto, Me 6,6 3,9 10,4 -2,2 7,3 Vertailukelpoinen tilikauden voitto, Me 6,9 4,4 11,9 6,3 15,2 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,18 0,07 0,27 -0,09 0,14 Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,19 0,09 0,31 0,18 0,39 Vapaa rahavirta, Me 13,2 26,4 8,8 22,9 -36,1 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,4 0,8 0,3 0,7 -1,2 Vertailukelpoinen ROCE, % 8,9 9,4 8,9 8,0 8,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,8 8,8 12,6 -2,7 4,4 Vertailukelpoinen ROE, % 16,5 9,9 14,3 8,0 9,2 Sijoitettu pääoma, Me 407,8 307,5 403,7 Nettovelka, Me 224,2 119,6 188,0 Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, 12 kk liukuva 3,7 2,0 3,2 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,05 4,63 5,13 Omavaraisuusaste, % 27,6 37,2 36,9

Avainlukujen laskentaperiaatteet sisältyvät Aspon toimintakertomukseen vuodelta 2024. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty yksittäin tai laskettu tarkkojen lukujen perusteella, joten yhteenlasketut luvut eivät välttämättä vastaa pyöristettyjä summia ja voivat poiketa aiemmin julkaistuista luvuista.





Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2025 toista neljännestä:



Kannattavuuden parantaminen on Aspon pääprioriteetti vuodelle 2025. Tavoitteenamme on hyödyntää edellisinä vuosina päätökseen saatujen yritysostojen ja investointien tuomat edut. Tällä hetkellä emme rakenna suunnitelmiamme sen varaan, että talouden elpymisellä vuoden 2025 jälkipuoliskolla olisi merkittävä positiivinen vaikutus. Markkinoiden epävarmuus on lisääntynyt, mikä on lyhentänyt asiakkaiden suunnitteluhorisontteja ja hidastanut teollista toimintaa. Painotammekin entistä enemmän erilaisten kannattavuuden parannustoimien toteuttamista Aspon kaikissa liiketoiminnoissa.

Haastavista markkinoista huolimatta Aspo jatkoi kasvuaan ja paransi kannattavuuttaan vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Aspon liikevaihto kasvoi 6,0 % vuoden 2024 toiseen neljännekseen verrattuna ja vertailukelpoinen EBITA oli 9,2 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla). Olen ylpeä Aspon tiimistä, joka on saanut aikaan jatkuvaa tuloskasvua, nykyisistä markkinaolosuhteista huolimatta.

ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 5,0 miljoonaa euroa (6,1). ESL Shippingin kannattavuutta heikensivät erittäin heikkoina pysyneet spot-markkinat ja odotettua vaisumpi metsäteollisuuden kysyntä. Myönteistä oli, että terästeollisuuden toiminta pysyi hyvällä tasolla ja että projektilastimarkkinoilla oli uusia rahtimahdollisuuksia. ESL Shippingillä on käytössä kuusi uutta Green Coaster -sähköhybridialusta, ja kaluston uusiminen on jo parantanut huomattavasti energiatehokkuutta ja kilpailukykyä.

Telkon vertailukelpoinen EBITA yli kaksinkertaistui ja oli 4,3 miljoonaa euroa (1,8). Kasvu johtui pääasiassa vuonna 2024 tehdyistä yritysostoista, sekä siitä, ettei yrityshankintoihin liittyviä kuluja ollut. Telko on parantanut tuote- ja palveluvalikoimansa jakaumaa mikä on johtanut myyntikatteen kasvuun. Heinäkuussa 2025 Telko saavutti kultatason EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa.

Leipurin vertailukelpoinen EBITA oli ennätykselliset 1,7 miljoonaa euroa (1,3). Leipurin kannattavuuden paraneminen juontaa erityisesti Ruotsiin, ja siellä vuonna 2024 toteutettuun yritysosto, orgaaniseen kasvuun sekä toimenpiteisiin toimitusketjun tehokkuuden parantamiseksi.

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Aspon liikevaihto kasvoi 9,7 % ja vertailukelpoinen EBITA oli 18,0 miljoonaa euroa (12,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla). Kaikki liiketoiminnot paransivat kannattavuuttaan, vaikka markkinoiden tuki oli hyvin vähäistä. Tämä osoittaa yhtiön toimenpiteiden onnistuneen.

Katsauskauden jälkeen 15.8.2025 Aspo tiedotti Leipurin myynnistä Lantmännenille. Kaupasta arvioidaan kirjattavan noin 16 miljoonan euron myyntivoitto, joka vahvistaa Aspon tasetta ja tukee Telkon compounder-strategiaa. Tämä on merkittävä askel Aspon vision toteuttamisessa, ja kauppa on seurausta Leipurin erittäin onnistuneesta muutoksesta parin viime vuoden aikana. Leipurin transformaatiossa keskeistä oli entistä vahvempi keskittyminen elintarvikeraaka-aineisiin, täydellinen siirtyminen maantieteellisesti idästä länteen, merkittävät orgaaniset ja ei-orgaaniset kasvuinvestoinnit sekä koko yhtiön laajuiset tulosparannustoimet. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä, ja kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lyhyellä aikavälillä keskitymme kannattavuuden parantamiseen ja hyödymme aiemmin tehdyistä Green Coaster -investoinneista, vuoden 2024 aikana toteutetuista yritysostoista sekä lukuisista kannattavuuden parannustoimista koko konsernissa. Pidemmällä aikavälillä edistymme Aspon taloudellisen tahtotilan saavuttamisessa sekä visiossamme, jonka pohjalta Asposta muodostettaisiin kaksi erillistä yhtiötä: Aspo Infra (ESL Shipping) ja Aspo Compounder (Telko). Leipurin myynti on merkittävä askel aiemmin kommunikoidun vision toteuttamisessa, jota myös Telkon jo toteutuneet yrityskaupat sekä ESL Shippingin tekemät merkittävät investoinnit huippuluokan aluksiin vievät eteenpäin.





Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Liikevaihdon kasvu vähintään 5–10 % vuodessa

Vertailukelpoinen EBITA 8 %

Oman pääoman tuotto yli 20 %

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, alle 3,0

Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin pitkän aikavälin vertailukelpoinen EBITA-tavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %.

Tammi–kesäkuussa 2025 Aspon liikevaihto kasvoi 9,7 % ja oli 314,0 miljoonaa euroa (286,2). Vertailukelpoinen EBITA-prosentti oli 5,7 % (4,3). Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 14,3 % (8,0). Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, oli 3,7 (2,0).





Espoo 18.8.2025



Aspo Oyj

Hallitus





Liite