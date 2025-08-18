„KN Energies“ Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale bus įrengiama 500 kW saulės elektrinė

2025 m. rugpjūčio 14 d. AB „KN Energies“ ir viešojo pirkimo konkurso būdu parinktas rangovas UAB „Elmitra“ pasirašė darbų rangos sutartį dėl 500 kW galios saulės elektrinės įrengimo Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale.
Saulės elektrinės projektas apima visus įrengimo etapus – nuo projektavimo iki prijungimo prie elektros tinklų. Fotoniniai moduliai bus montuojami ant pastatų stogų ir terminalo teritorijoje.
Skaičiuojama, kad elektrinės pagaminama elektros energija – beveik pusė gigavatvalandės per metus – leis išvengti daugiau kaip 74 tonų anglies dioksido (CO₂) emisijų. Toks kiekis prilygsta maždaug 418 tūkst. kilometrų lengvuoju automobiliu nuvažiuotam atstumui arba 29 tūkst. litrų sudeginto dyzelino – tiek CO₂ kasmet nebepateks į atmosferą, kai elektrinėje bus pradėta gaminti elektra.
Projektui įgyvendinti „KN Energies“ investuoja beveik 350 tūkst. eurų, kurių dalis skirta pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą iš ES priemonės „NextGenerationEU“.
Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, +370 46 391772