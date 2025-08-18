Nanterre, le 11 aout 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 04 Aout au 08 Aout 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 04 Aout au 08 Aout 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2025-08-04 FR0000125486 28 142 120,080696 XPAR VINCI 2025-08-04 FR0000125486 15 328 120,081511 CEUX VINCI 2025-08-04 FR0000125486 11 692 120,032351 TQEX VINCI 2025-08-04 FR0000125486 10 838 120,144925 AQEU VINCI 2025-08-05 FR0000125486 27 966 120,778608 XPAR VINCI 2025-08-05 FR0000125486 17 788 120,689597 CEUX VINCI 2025-08-05 FR0000125486 10 693 120,896250 AQEU VINCI 2025-08-05 FR0000125486 6 553 120,719380 TQEX VINCI 2025-08-06 FR0000125486 21 504 121,611858 XPAR VINCI 2025-08-06 FR0000125486 11 482 121,619252 CEUX VINCI 2025-08-06 FR0000125486 10 757 121,759868 AQEU VINCI 2025-08-06 FR0000125486 9 757 121,583284 TQEX VINCI 2025-08-07 FR0000125486 18 772 122,724515 XPAR VINCI 2025-08-07 FR0000125486 12 318 122,823137 CEUX VINCI 2025-08-07 FR0000125486 10 593 123,060243 AQEU VINCI 2025-08-07 FR0000125486 8 517 122,715992 TQEX VINCI 2025-08-08 FR0000125486 24 254 123,110730 XPAR VINCI 2025-08-08 FR0000125486 9 589 123,168198 CEUX VINCI 2025-08-08 FR0000125486 8 498 123,164856 AQEU VINCI 2025-08-08 FR0000125486 5 659 123,123918 TQEX TOTAL 280 700 121,5437

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

