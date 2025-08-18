Déclaration des transactions sur actions propres Du 04 Aout au 08 Aout 2025

Nanterre, le 11 aout 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 04 Aout au 08 Aout 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 04 Aout au 08 Aout 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2025-08-04FR000012548628 142120,080696XPAR
VINCI2025-08-04FR000012548615 328120,081511CEUX
VINCI2025-08-04FR000012548611 692120,032351TQEX
VINCI2025-08-04FR000012548610 838120,144925AQEU
VINCI2025-08-05FR000012548627 966120,778608XPAR
VINCI2025-08-05FR000012548617 788120,689597CEUX
VINCI2025-08-05FR000012548610 693120,896250AQEU
VINCI2025-08-05FR00001254866 553120,719380TQEX
VINCI2025-08-06FR000012548621 504121,611858XPAR
VINCI2025-08-06FR000012548611 482121,619252CEUX
VINCI2025-08-06FR000012548610 757121,759868AQEU
VINCI2025-08-06FR00001254869 757121,583284TQEX
VINCI2025-08-07FR000012548618 772122,724515XPAR
VINCI2025-08-07FR000012548612 318122,823137CEUX
VINCI2025-08-07FR000012548610 593123,060243AQEU
VINCI2025-08-07FR00001254868 517122,715992TQEX
VINCI2025-08-08FR000012548624 254123,110730XPAR
VINCI2025-08-08FR00001254869 589123,168198CEUX
VINCI2025-08-08FR00001254868 498123,164856AQEU
VINCI2025-08-08FR00001254865 659123,123918TQEX
      
  TOTAL280 700121,5437 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

