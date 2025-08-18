RIBER enregistre une commande pour deux machines de production en Asie





Bezons (France), le 18 août 2025 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la commande de deux nouveaux systèmes de production MBE 6000 par un client industriel en Asie.

Ce client, déjà équipé de plusieurs systèmes RIBER, renforce son parc avec deux réacteurs MBE 6000 supplémentaires, destinés à la production de matériaux pour des dispositifs électroniques de haute performance. Cette commande faisait l’objet d’une option d’achat signée en 2022.

Avec plus de quarante unités en exploitation dans le monde, le MBE 6000 est la plateforme de référence pour la production de masse de composants électroniques et optoélectroniques, notamment utilisés dans les télécommunications et les réseaux à fibre optique.

Cette nouvelle commande reflète à la fois la satisfaction d’un client fidèle et la pertinence continue de l’offre industrielle de RIBER sur les marchés internationaux. Elle confirme également la position stratégique de RIBER en Asie, une région où l’industrie des semi-conducteurs est parmi les plus dynamiques et innovantes au monde.

La livraison des deux systèmes est prévue en 2025 et 2026.

A propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

