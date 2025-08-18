SOLIDE PERFORMANCE OPERATIONNELLE AU PREMIER SEMESTRE 2025 EN GUYANE ET AU PEROU

GUYANE

Production aurifère record depuis le lancement des opérations



Production T2 2025

La tendance observée au premier trimestre se confirme, avec un tonnage alimenté en hausse constante au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période en 2024.

Le maintien des teneurs, rendu possible grâce à une gestion rigoureuse des réserves, permet de soutenir une production mensuelle moyenne de doré supérieure à 34 kg depuis le début de l’année, contre 27 kg à la même période l’an dernier.

PÉROU

Volumes de production soutenus en zinc et plomb au premier semestre

Production T2 2025

Le deuxième trimestre 2025 de l’opération péruvienne a été marqué par une nette accélération de l’ensemble des activités minières.

Cette dynamique se traduit par de solides performances sur la production de concentrés de plomb et de zinc, ainsi que par de bons résultats en matière de récupération hydrométallurgique.

Les plans d’actions techniques déployés au cours des derniers mois commencent à porter leurs fruits, avec des niveaux de production qui se rapprochent progressivement de ceux atteints il y a deux et trois ans.

