Muutoksia Siili Solutions Oyj:n johtoryhmässä

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 18.8.2025 klo 9.45

Siili-konsernin talousjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä toiminut Aleksi Kankainen jättää yhtiön. Kankainen jatkaa tehtävässään elokuun 2025 loppuun saakka.

Tuomas Toropainen (synt. 1980) on nimitetty Siili-konsernin talousjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Toropainen ottaa talousjohtajan tehtävät vastaan 1.9.2025 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Tomi Pienimäelle.

Toropainen on aiemmin toiminut talousjohtajana useissa kansainvälisissä teknologiayhtiöissä, viimeiseksi Nordcloudilla. Hänellä on laaja kokemus strategisesta talousjohtamisesta, rahoituksesta, sijoittajasuhteista sekä liiketoiminnan kehittämisestä erityisesti digitaalisissa ja teknologiaintensiivisissä ympäristöissä.

“Aleksilla on ollut merkittävä rooli Siilin kasvussa ja kansainvälistymisessä. Hänen talousosaamisensa ja analyyttisyytensä ovat tukeneet yhtiön strategista etenemistä ja muutosmatkaa. Haluan lämpimästi kiittää Aleksia hänen panoksestaan ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, toteaa toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

“Siilillä on ollut inspiroiva ja kunnianhimoinen kasvutarina, johon on ollut etuoikeus osallistua. Haluan kiittää johtoryhmää, hallitusta ja kaikkia Siilin ammattilaisia erinomaisesta yhteistyöstä. Odotan innolla seuraavia haasteita urallani”, sanoo Aleksi Kankainen.

“Olen iloinen voidessani toivottaa Tuomaksen tervetulleeksi Siilille. Hän tuo mukanaan vahvaa kansainvälistä talousjohtamisen kokemusta sekä syvällistä ymmärrystä teknologiatoimialasta. Nämä ovat arvokkaita vahvuuksia, kun jatkamme Siilin tekoälystrategian toteuttamista ja kasvun kiihdyttämistä”, kertoo toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

