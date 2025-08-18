Aktietilbagekøbsprogram - uge 33

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Dato        18. august 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 33

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 224.600 1.389,96 312.185.758
11. august 20253.8001.500,445.701.672
12. august 20253.6001.496,555.387.580
13. august 20253.6001.502,315.408.316
14. august 20253.6001.503,095.411.124
15. august 20253.6001.510,695.438.484
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 242.800 1.398,41 339.532.934
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt657.0001.277,81839.521.640

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 657.000 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,59 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
201504XCSE20250811 9:01:23.950000
101500XCSE20250811 9:02:11.884000
101491XCSE20250811 9:03:27.948000
101491XCSE20250811 9:05:13.007000
191494XCSE20250811 9:12:24.588000
131494XCSE20250811 9:14:58.957000
261494XCSE20250811 9:31:22.251000
61494XCSE20250811 9:31:24.884000
61494XCSE20250811 9:31:28.467000
61494XCSE20250811 9:31:32.569000
61494XCSE20250811 9:31:36.748000
101494XCSE20250811 9:36:25.758000
101493XCSE20250811 9:37:20.196000
461494XCSE20250811 9:42:37.468000
91494XCSE20250811 9:42:37.468000
201494XCSE20250811 9:42:37.474000
101491XCSE20250811 9:45:55.294000
91491XCSE20250811 9:45:55.294000
181491XCSE20250811 9:46:38.837000
181494XCSE20250811 9:46:44.283000
871494XCSE20250811 9:52:16.167000
101495XCSE20250811 9:55:48.185000
91495XCSE20250811 10:00:46.183000
101495XCSE20250811 10:00:46.183000
91495XCSE20250811 10:00:46.183000
161495XCSE20250811 10:00:46.197000
11496XCSE20250811 10:07:16.706000
201496XCSE20250811 10:07:16.891000
191496XCSE20250811 10:07:58.341000
101495XCSE20250811 10:11:40.728000
131495XCSE20250811 10:11:40.743000
141495XCSE20250811 10:11:47.068000
101495XCSE20250811 10:12:17.224000
191494XCSE20250811 10:19:11.395000
101494XCSE20250811 10:25:53.084000
101494XCSE20250811 10:25:53.090000
101493XCSE20250811 10:26:29.915000
101492XCSE20250811 10:29:34.781000
201491XCSE20250811 10:32:54.890000
31491XCSE20250811 10:36:03.609000
71491XCSE20250811 10:36:03.609000
11491XCSE20250811 10:36:55.376000
91491XCSE20250811 10:36:55.376000
101490XCSE20250811 10:40:08.189000
91490XCSE20250811 10:40:08.189000
101490XCSE20250811 10:46:47.245000
101489XCSE20250811 10:47:31.523000
31491XCSE20250811 11:02:08.539000
191491XCSE20250811 11:02:08.546000
141491XCSE20250811 11:02:08.546000
131491XCSE20250811 11:02:08.547000
191491XCSE20250811 11:02:28.471000
191491XCSE20250811 11:02:28.480000
191491XCSE20250811 11:02:28.484000
241491XCSE20250811 11:02:28.778000
51491XCSE20250811 11:03:18.462000
51491XCSE20250811 11:07:34.902000
51491XCSE20250811 11:07:45.311000
101490XCSE20250811 11:07:45.345000
101489XCSE20250811 11:09:03.830000
101490XCSE20250811 11:14:46.055000
11490XCSE20250811 11:14:46.055000
61494XCSE20250811 11:22:23.653000
81494XCSE20250811 11:22:23.653000
31495XCSE20250811 11:23:53.480000
161495XCSE20250811 11:23:53.480000
161497XCSE20250811 11:23:53.557000
61497XCSE20250811 11:23:53.557000
161497XCSE20250811 11:23:53.561000
61497XCSE20250811 11:23:53.561000
121497XCSE20250811 11:23:53.575000
101495XCSE20250811 11:23:54.580000
101494XCSE20250811 11:23:54.601000
101494XCSE20250811 11:26:00.083000
101495XCSE20250811 11:40:47.698000
101494XCSE20250811 11:40:47.715000
191495XCSE20250811 11:43:03.951000
61496XCSE20250811 11:46:29.404000
101496XCSE20250811 11:46:29.404000
201495XCSE20250811 11:49:17.082000
201495XCSE20250811 11:57:08.991000
501495XCSE20250811 11:57:09.011000
81496XCSE20250811 12:03:18.748000
121496XCSE20250811 12:03:18.748000
91496XCSE20250811 12:03:18.748000
11496XCSE20250811 12:03:18.748000
61496XCSE20250811 12:03:18.748000
61497XCSE20250811 12:23:24.630000
101497XCSE20250811 12:23:24.630000
81497XCSE20250811 12:23:24.630000
201496XCSE20250811 12:26:58.543000
391497XCSE20250811 12:33:24.364000
21496XCSE20250811 12:33:35.618000
361496XCSE20250811 12:33:35.618000
391496XCSE20250811 12:33:35.683000
201495XCSE20250811 12:34:43.133000
831495XCSE20250811 12:34:43.264000
101496XCSE20250811 12:37:20.331000
101496XCSE20250811 12:39:18.320000
251496XCSE20250811 12:39:18.321000
101495XCSE20250811 12:47:32.087000
91495XCSE20250811 12:47:32.087000
191494XCSE20250811 12:54:01.423000
111495XCSE20250811 12:54:01.424000
231495XCSE20250811 12:54:01.424000
101496XCSE20250811 12:55:20.307000
691499XCSE20250811 12:59:00.390000
191498XCSE20250811 13:01:11.118000
191498XCSE20250811 13:01:11.120000
71497XCSE20250811 13:04:21.182000
281500XCSE20250811 13:28:41.257000
161501XCSE20250811 13:31:40.573000
101501XCSE20250811 13:31:40.573000
21501XCSE20250811 13:31:40.573000
11501XCSE20250811 13:31:40.573000
111501XCSE20250811 13:36:11.263000
191501XCSE20250811 13:40:08.579000
101501XCSE20250811 13:40:37.953000
101500XCSE20250811 13:41:05.087000
101500XCSE20250811 13:41:05.087000
101502XCSE20250811 13:46:20.499000
121502XCSE20250811 13:46:20.499000
11502XCSE20250811 13:46:20.499000
41504XCSE20250811 13:53:09.858000
101504XCSE20250811 13:53:09.888000
101503XCSE20250811 13:53:10.013000
271503XCSE20250811 13:53:10.013000
131503XCSE20250811 13:53:10.043000
51502XCSE20250811 13:53:27.827000
81502XCSE20250811 13:54:22.897000
201503XCSE20250811 13:57:16.154000
101507XCSE20250811 14:07:48.157000
101507XCSE20250811 14:07:48.181000
201508XCSE20250811 14:08:00.804000
11507XCSE20250811 14:12:03.389000
81507XCSE20250811 14:12:03.510000
111507XCSE20250811 14:12:03.510000
101507XCSE20250811 14:12:03.510000
101507XCSE20250811 14:12:03.510000
601507XCSE20250811 14:12:03.511000
501507XCSE20250811 14:12:03.527000
391507XCSE20250811 14:12:15.692000
391507XCSE20250811 14:12:31.126000
211507XCSE20250811 14:12:45.431000
11507XCSE20250811 14:12:45.450000
61507XCSE20250811 14:17:26.063000
41507XCSE20250811 14:17:26.063000
501507XCSE20250811 14:17:26.078000
91507XCSE20250811 14:17:42.022000
101506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
181506XCSE20250811 14:27:14.407000
301507XCSE20250811 14:28:59.996000
471505XCSE20250811 14:29:00.872000
161505XCSE20250811 14:34:10.240000
231507XCSE20250811 14:45:13.245000
281508XCSE20250811 14:48:51.542000
241507XCSE20250811 14:48:53.615000
51507XCSE20250811 14:48:53.615000
291506XCSE20250811 14:49:10.156000
381503XCSE20250811 15:01:21.364000
91503XCSE20250811 15:01:21.364000
141503XCSE20250811 15:01:21.375000
471502XCSE20250811 15:01:31.266000
161501XCSE20250811 15:05:33.361000
211501XCSE20250811 15:05:33.361000
191502XCSE20250811 15:15:04.057000
31502XCSE20250811 15:15:04.057000
41503XCSE20250811 15:15:35.003000
111503XCSE20250811 15:15:35.003000
41503XCSE20250811 15:15:35.003000
171503XCSE20250811 15:15:35.003000
131503XCSE20250811 15:16:04.662000
131503XCSE20250811 15:16:04.667000
191502XCSE20250811 15:22:03.830000
71502XCSE20250811 15:28:09.607000
131502XCSE20250811 15:28:09.607000
451502XCSE20250811 15:28:09.624000
181502XCSE20250811 15:28:09.712000
21502XCSE20250811 15:28:09.731000
11502XCSE20250811 15:28:09.732000
391504XCSE20250811 15:34:07.420000
101504XCSE20250811 15:34:07.420000
481503XCSE20250811 15:40:22.499000
261502XCSE20250811 15:40:40.161000
221502XCSE20250811 15:40:40.161000
271502XCSE20250811 15:44:26.253000
371503XCSE20250811 15:48:45.730000
231503XCSE20250811 15:50:29.405000
61503XCSE20250811 15:50:42.087000
141503XCSE20250811 15:50:42.087000
311503XCSE20250811 15:50:42.097000
191503XCSE20250811 15:55:32.313000
41504XCSE20250811 15:57:42.640000
41504XCSE20250811 15:57:45.149000
131504XCSE20250811 15:59:44.814000
281503XCSE20250811 15:59:44.814000
231503XCSE20250811 16:00:01.061000
491504XCSE20250811 16:06:01.988000
631505XCSE20250811 16:06:01.989000
111505XCSE20250811 16:12:14.635000
11505XCSE20250811 16:12:14.635000
11506XCSE20250811 16:20:08.428000
481508XCSE20250811 16:21:40.629000
161508XCSE20250811 16:21:40.648000
101508XCSE20250811 16:21:40.652000
21507XCSE20250811 16:25:52.985000
361507XCSE20250811 16:25:52.985000
401507XCSE20250811 16:25:53.000000
301507XCSE20250811 16:31:12.641000
2861507XCSE20250811 16:32:39.087018
181515XCSE20250812 9:07:25.919000
181514XCSE20250812 9:07:25.937000
171514XCSE20250812 9:07:34.378000
171513XCSE20250812 9:07:48.106000
171511XCSE20250812 9:10:05.542000
171510XCSE20250812 9:10:05.561000
11508XCSE20250812 9:10:25.740000
91506XCSE20250812 9:13:05.656000
61504XCSE20250812 9:13:25.195000
271506XCSE20250812 9:17:46.588000
61506XCSE20250812 9:23:19.911000
31506XCSE20250812 9:23:19.911000
91505XCSE20250812 9:31:51.161000
91504XCSE20250812 9:32:24.057000
71507XCSE20250812 9:39:46.286000
531507XCSE20250812 9:39:46.286000
111503XCSE20250812 9:39:46.328000
31502XCSE20250812 9:39:46.424000
121502XCSE20250812 9:39:46.424000
91502XCSE20250812 9:40:12.481000
331502XCSE20250812 9:40:12.481000
91500XCSE20250812 9:40:52.093000
81500XCSE20250812 9:40:52.093000
91499XCSE20250812 9:44:07.460000
81499XCSE20250812 9:44:07.460000
91499XCSE20250812 9:47:32.527000
91497XCSE20250812 9:49:32.180000
91496XCSE20250812 9:56:52.087000
251497XCSE20250812 10:06:47.729000
171496XCSE20250812 10:06:53.636000
181495XCSE20250812 10:07:13.096000
81495XCSE20250812 10:24:44.034000
11495XCSE20250812 10:27:13.034000
81495XCSE20250812 10:27:13.034000
171493XCSE20250812 10:27:27.081000
91491XCSE20250812 10:27:46.084000
81491XCSE20250812 10:27:46.084000
41491XCSE20250812 10:27:54.783000
31491XCSE20250812 10:28:02.223000
91497XCSE20250812 10:41:06.769000
101497XCSE20250812 10:41:06.769000
11497XCSE20250812 10:41:06.769000
21497XCSE20250812 10:41:06.769000
91494XCSE20250812 10:41:52.097000
171495XCSE20250812 10:51:52.087000
171494XCSE20250812 10:55:50.726000
81494XCSE20250812 10:55:50.726000
81494XCSE20250812 10:55:50.726000
71493XCSE20250812 10:55:51.378000
111493XCSE20250812 10:55:51.383000
41496XCSE20250812 10:58:59.855000
31496XCSE20250812 10:58:59.855000
21496XCSE20250812 10:58:59.855000
61495XCSE20250812 11:01:16.034000
91493XCSE20250812 11:02:02.108000
21495XCSE20250812 11:04:19.034000
71495XCSE20250812 11:04:19.034000
171492XCSE20250812 11:05:32.637000
11491XCSE20250812 11:06:03.318000
11493XCSE20250812 11:06:58.452000
11493XCSE20250812 11:10:04.248000
91493XCSE20250812 11:17:01.189000
91492XCSE20250812 11:18:46.006000
91491XCSE20250812 11:20:33.672000
81491XCSE20250812 11:20:33.672000
91491XCSE20250812 11:20:33.672000
21494XCSE20250812 11:25:00.291000
181493XCSE20250812 11:25:34.184000
171493XCSE20250812 11:25:34.194000
91495XCSE20250812 11:32:08.748000
321496XCSE20250812 11:48:26.723000
31496XCSE20250812 11:48:26.723000
101496XCSE20250812 11:48:32.623000
171495XCSE20250812 11:51:02.995000
171493XCSE20250812 11:54:03.219000
91493XCSE20250812 11:54:03.219000
251492XCSE20250812 11:54:37.682000
21494XCSE20250812 11:59:10.741000
51494XCSE20250812 11:59:10.741000
21494XCSE20250812 11:59:10.741000
341493XCSE20250812 12:00:04.749000
191493XCSE20250812 12:13:44.950000
191493XCSE20250812 12:13:44.963000
191493XCSE20250812 12:13:44.968000
161493XCSE20250812 12:13:45.038000
171492XCSE20250812 12:24:49.444000
2001491XCSE20250812 12:24:49.444640
271495XCSE20250812 12:24:56.159000
71495XCSE20250812 12:24:56.159000
71495XCSE20250812 12:24:56.177000
171492XCSE20250812 12:26:54.535000
171492XCSE20250812 12:28:02.085000
21494XCSE20250812 12:29:49.857000
141494XCSE20250812 12:29:49.866000
141494XCSE20250812 12:29:49.871000
11494XCSE20250812 12:30:32.482000
71494XCSE20250812 12:31:35.380000
81494XCSE20250812 12:31:35.399000
71494XCSE20250812 12:31:40.379000
81494XCSE20250812 12:31:42.207000
71494XCSE20250812 12:31:49.839000
71494XCSE20250812 12:31:56.535000
71494XCSE20250812 12:32:05.380000
161494XCSE20250812 12:34:56.213000
91491XCSE20250812 12:38:31.084000
111493XCSE20250812 12:42:55.325000
101493XCSE20250812 12:42:55.325000
11493XCSE20250812 12:42:55.325000
11493XCSE20250812 12:42:55.325000
101493XCSE20250812 12:42:55.325000
91493XCSE20250812 12:50:16.263000
91492XCSE20250812 12:51:11.086000
91491XCSE20250812 12:53:27.990000
81491XCSE20250812 12:53:27.990000
71492XCSE20250812 12:56:31.411000
31492XCSE20250812 12:56:31.411000
801492XCSE20250812 12:56:31.428000
141491XCSE20250812 12:56:49.085000
71491XCSE20250812 12:56:56.833000
11491XCSE20250812 12:57:04.287000
11491XCSE20250812 12:57:11.869000
111493XCSE20250812 12:59:48.319000
81493XCSE20250812 12:59:57.479000
11493XCSE20250812 13:05:09.594000
31494XCSE20250812 13:06:30.750000
61494XCSE20250812 13:06:30.754000
31494XCSE20250812 13:06:30.754000
91492XCSE20250812 13:07:44.089000
11491XCSE20250812 13:11:18.211000
11491XCSE20250812 13:11:38.435000
11491XCSE20250812 13:15:11.193000
61491XCSE20250812 13:17:06.318000
21491XCSE20250812 13:17:06.318000
11491XCSE20250812 13:17:06.318000
21492XCSE20250812 13:20:13.387000
251491XCSE20250812 13:37:19.204000
251491XCSE20250812 13:37:19.218000
11494XCSE20250812 14:15:19.036000
81494XCSE20250812 14:17:05.393000
11494XCSE20250812 14:17:05.393000
91494XCSE20250812 14:17:05.417000
91494XCSE20250812 14:17:05.427000
261493XCSE20250812 14:17:57.888000
91492XCSE20250812 14:18:05.185000
91492XCSE20250812 14:25:22.087000
81492XCSE20250812 14:25:22.087000
171493XCSE20250812 14:36:57.091000
171491XCSE20250812 14:50:35.362000
81491XCSE20250812 14:50:35.362000
81491XCSE20250812 14:50:35.362000
81491XCSE20250812 14:50:35.362000
41491XCSE20250812 14:50:35.362000
41495XCSE20250812 14:51:51.762000
111495XCSE20250812 14:51:51.762000
341493XCSE20250812 14:52:12.201000
61495XCSE20250812 14:55:03.721000
61495XCSE20250812 14:55:03.725000
61495XCSE20250812 14:55:03.742000
71495XCSE20250812 14:57:58.767000
61495XCSE20250812 14:57:58.773000
81495XCSE20250812 14:57:58.773000
21495XCSE20250812 14:59:57.515000
71495XCSE20250812 14:59:57.515000
71495XCSE20250812 14:59:57.521000
81495XCSE20250812 14:59:57.534000
81495XCSE20250812 14:59:57.554000
81495XCSE20250812 14:59:57.564000
81495XCSE20250812 14:59:57.589000
141495XCSE20250812 14:59:57.609000
81495XCSE20250812 14:59:57.610000
71495XCSE20250812 14:59:57.622000
81495XCSE20250812 14:59:58.517000
81495XCSE20250812 14:59:58.517000
81495XCSE20250812 14:59:58.525000
81495XCSE20250812 14:59:58.529000
21495XCSE20250812 15:00:21.152000
181494XCSE20250812 15:14:28.386000
81494XCSE20250812 15:14:28.386000
11497XCSE20250812 15:15:44.606000
31497XCSE20250812 15:22:36.970000
61497XCSE20250812 15:29:35.203000
31497XCSE20250812 15:29:35.203000
91497XCSE20250812 15:29:35.203000
701497XCSE20250812 15:29:35.219000
171496XCSE20250812 15:29:43.339000
31497XCSE20250812 15:32:31.914000
251498XCSE20250812 15:39:31.868000
141498XCSE20250812 15:39:31.874000
61498XCSE20250812 15:39:31.879000
61498XCSE20250812 15:39:31.892000
91498XCSE20250812 15:40:35.753000
71498XCSE20250812 15:40:57.588000
71498XCSE20250812 15:40:57.607000
181496XCSE20250812 15:44:37.176000
91496XCSE20250812 15:44:37.176000
171497XCSE20250812 15:44:37.186000
261498XCSE20250812 15:44:37.186000
71498XCSE20250812 15:44:37.186000
171497XCSE20250812 15:44:37.198000
81497XCSE20250812 15:44:37.246000
81497XCSE20250812 15:44:37.252000
31498XCSE20250812 15:44:47.278000
81498XCSE20250812 15:44:47.278000
81498XCSE20250812 15:44:57.515000
71498XCSE20250812 15:44:57.534000
71498XCSE20250812 15:44:57.554000
81498XCSE20250812 15:44:57.573000
71498XCSE20250812 15:44:57.584000
71498XCSE20250812 15:44:57.590000
81498XCSE20250812 15:44:57.615000
71498XCSE20250812 15:45:00.380000
81498XCSE20250812 15:45:03.657000
71498XCSE20250812 15:45:06.878000
71498XCSE20250812 15:45:06.897000
81498XCSE20250812 15:45:10.379000
71498XCSE20250812 15:45:11.878000
21497XCSE20250812 15:45:14.671000
171497XCSE20250812 15:46:55.555000
171496XCSE20250812 15:49:01.058000
251496XCSE20250812 15:58:25.936000
271496XCSE20250812 15:59:57.515000
31495XCSE20250812 16:00:46.858000
231495XCSE20250812 16:00:46.858000
171494XCSE20250812 16:03:16.095000
81498XCSE20250812 16:05:41.028000
81498XCSE20250812 16:05:41.028000
81498XCSE20250812 16:05:41.033000
71498XCSE20250812 16:05:41.033000
81498XCSE20250812 16:05:41.038000
81498XCSE20250812 16:05:41.042000
81498XCSE20250812 16:05:41.057000
81498XCSE20250812 16:05:41.061000
21498XCSE20250812 16:05:43.204000
121497XCSE20250812 16:05:43.261000
51497XCSE20250812 16:05:43.261000
171496XCSE20250812 16:05:56.698000
91497XCSE20250812 16:07:35.737000
91496XCSE20250812 16:10:43.074000
41498XCSE20250812 16:12:16.020000
101498XCSE20250812 16:12:16.020000
71498XCSE20250812 16:12:16.069000
81498XCSE20250812 16:12:16.071000
71498XCSE20250812 16:12:16.076000
81498XCSE20250812 16:12:16.097000
71498XCSE20250812 16:12:16.101000
11498XCSE20250812 16:12:18.086000
81498XCSE20250812 16:12:18.087000
81498XCSE20250812 16:12:30.123000
81498XCSE20250812 16:12:37.599000
81498XCSE20250812 16:12:57.515000
31497XCSE20250812 16:12:57.526000
171496XCSE20250812 16:13:03.738000
191498XCSE20250812 16:15:57.882000
131498XCSE20250812 16:15:57.891000
61498XCSE20250812 16:15:57.896000
81498XCSE20250812 16:16:57.522000
21497XCSE20250812 16:16:57.527000
21497XCSE20250812 16:17:15.348000
71497XCSE20250812 16:17:15.348000
71497XCSE20250812 16:17:24.094000
21497XCSE20250812 16:17:42.350000
11496XCSE20250812 16:17:46.900000
31496XCSE20250812 16:17:54.278000
11496XCSE20250812 16:18:08.903000
351497XCSE20250812 16:27:54.922000
31497XCSE20250812 16:28:57.527000
351496XCSE20250812 16:29:04.549000
91498XCSE20250812 16:34:13.301000
21498XCSE20250812 16:35:03.702000
11498XCSE20250812 16:35:07.149000
61498XCSE20250812 16:35:15.165000
21498XCSE20250812 16:35:15.165000
2001499XCSE20250812 16:39:21.656095
2001499XCSE20250812 16:39:21.656101
2771499XCSE20250812 16:39:21.656104
251505XCSE20250813 9:14:33.090000
271503XCSE20250813 9:16:24.991000
221501XCSE20250813 9:16:34.410000
171500XCSE20250813 9:17:54.907000
81500XCSE20250813 9:17:54.907000
251506XCSE20250813 9:30:57.790000
61506XCSE20250813 9:30:57.790000
61506XCSE20250813 9:30:57.790000
141506XCSE20250813 9:30:57.790000
311506XCSE20250813 9:30:57.800000
71506XCSE20250813 9:30:57.800000
61506XCSE20250813 9:30:57.800000
71506XCSE20250813 9:30:57.800000
141506XCSE20250813 9:30:57.805000
61506XCSE20250813 9:30:57.805000
141506XCSE20250813 9:30:57.811000
181505XCSE20250813 9:38:12.248000
11505XCSE20250813 9:38:12.318000
161505XCSE20250813 9:38:12.318000
91505XCSE20250813 9:38:12.482000
131506XCSE20250813 9:40:42.860000
141507XCSE20250813 9:43:47.875000
101507XCSE20250813 9:43:47.875000
201507XCSE20250813 9:49:33.454000
21507XCSE20250813 9:51:09.494000
181505XCSE20250813 9:51:38.081000
171503XCSE20250813 9:51:41.488000
31502XCSE20250813 9:57:08.476000
61502XCSE20250813 10:00:46.304000
171504XCSE20250813 10:02:42.565000
71504XCSE20250813 10:02:42.566000
71504XCSE20250813 10:02:42.566000
171504XCSE20250813 10:02:42.572000
91505XCSE20250813 10:03:28.908000
61504XCSE20250813 10:05:08.843000
91503XCSE20250813 10:05:13.129000
351504XCSE20250813 10:17:22.820000
91503XCSE20250813 10:21:41.554000
91502XCSE20250813 10:24:17.565000
181502XCSE20250813 10:26:43.984000
71502XCSE20250813 10:26:52.234000
91502XCSE20250813 10:28:48.087000
91503XCSE20250813 10:37:11.086000
171501XCSE20250813 10:38:49.707000
21501XCSE20250813 10:38:49.707000
71501XCSE20250813 10:41:43.081000
191501XCSE20250813 10:41:43.081000
81501XCSE20250813 10:41:43.081000
161503XCSE20250813 10:42:01.384000
11502XCSE20250813 10:43:12.112000
241503XCSE20250813 10:43:23.918000
11503XCSE20250813 10:43:23.936000
11503XCSE20250813 10:43:23.936000
171502XCSE20250813 10:51:41.652000
111502XCSE20250813 10:51:41.867000
451502XCSE20250813 10:51:41.867000
51502XCSE20250813 10:58:42.316000
21502XCSE20250813 10:58:42.333000
21502XCSE20250813 10:58:42.333000
431504XCSE20250813 11:03:41.230000
61504XCSE20250813 11:05:10.529000
31504XCSE20250813 11:05:10.529000
261503XCSE20250813 11:09:40.049000
251506XCSE20250813 11:10:50.459000
61504XCSE20250813 11:11:26.939000
31504XCSE20250813 11:11:26.939000
21502XCSE20250813 11:11:27.107000
71504XCSE20250813 11:15:16.826000
61504XCSE20250813 11:15:16.826000
51504XCSE20250813 11:15:16.826000
21504XCSE20250813 11:16:31.013000
61504XCSE20250813 11:16:31.013000
11504XCSE20250813 11:16:31.013000
61504XCSE20250813 11:18:16.937000
31504XCSE20250813 11:18:16.937000
41504XCSE20250813 11:19:51.941000
51504XCSE20250813 11:19:51.941000
21504XCSE20250813 11:21:26.943000
71504XCSE20250813 11:21:26.943000
151502XCSE20250813 11:22:07.689000
11502XCSE20250813 11:22:07.689000
11502XCSE20250813 11:22:07.689000
261501XCSE20250813 11:23:27.043000
61502XCSE20250813 11:29:42.761000
31502XCSE20250813 11:29:42.761000
11502XCSE20250813 11:32:38.683000
11502XCSE20250813 11:32:43.702000
21502XCSE20250813 11:32:47.908000
91501XCSE20250813 11:41:59.084000
11500XCSE20250813 11:47:14.646000
81500XCSE20250813 11:50:21.091000
81500XCSE20250813 11:50:21.091000
91500XCSE20250813 11:50:21.091000
231504XCSE20250813 11:53:42.850000
71503XCSE20250813 11:53:42.855000
41503XCSE20250813 11:53:42.855000
261503XCSE20250813 11:53:42.855000
71503XCSE20250813 11:53:42.860000
71503XCSE20250813 11:53:42.860000
21502XCSE20250813 11:53:47.161000
261502XCSE20250813 11:55:27.525000
61502XCSE20250813 11:56:52.993000
291502XCSE20250813 11:57:08.693000
201500XCSE20250813 11:58:07.895000
11500XCSE20250813 11:58:07.915000
41500XCSE20250813 11:58:27.592000
21500XCSE20250813 11:58:27.592000
181499XCSE20250813 12:05:12.083000
91499XCSE20250813 12:05:12.083000
21500XCSE20250813 12:09:24.233000
21500XCSE20250813 12:12:03.247000
31501XCSE20250813 12:12:24.477000
111501XCSE20250813 12:12:24.477000
221501XCSE20250813 12:12:24.477000
21500XCSE20250813 12:13:55.257000
231500XCSE20250813 12:19:10.602000
101500XCSE20250813 12:19:10.607000
231500XCSE20250813 12:19:10.607000
41500XCSE20250813 12:24:46.146000
21500XCSE20250813 12:29:11.092000
381500XCSE20250813 12:29:11.092000
751499XCSE20250813 12:42:43.083000
161499XCSE20250813 12:42:43.083000
81500XCSE20250813 12:43:40.800000
101500XCSE20250813 12:43:42.635000
81500XCSE20250813 12:52:04.022000
91499XCSE20250813 12:53:37.374000
171498XCSE20250813 13:10:54.625000
11498XCSE20250813 13:10:54.625000
71498XCSE20250813 13:16:29.610000
91498XCSE20250813 13:16:29.610000
181498XCSE20250813 13:16:29.610000
71500XCSE20250813 13:18:32.667000
71500XCSE20250813 13:18:32.687000
81500XCSE20250813 13:18:32.687000
81500XCSE20250813 13:19:30.634000
81500XCSE20250813 13:19:30.655000
71500XCSE20250813 13:19:30.655000
71500XCSE20250813 13:19:30.655000
81500XCSE20250813 13:19:54.660000
71500XCSE20250813 13:20:14.834000
21500XCSE20250813 13:27:12.608000
91501XCSE20250813 13:44:36.818000
11501XCSE20250813 13:49:38.767000
11501XCSE20250813 13:49:38.767000
81501XCSE20250813 13:49:50.343000
171501XCSE20250813 13:49:50.343000
81501XCSE20250813 13:49:50.360000
81501XCSE20250813 13:49:50.360000
81501XCSE20250813 13:49:50.360000
21501XCSE20250813 13:50:05.704000
401501XCSE20250813 13:54:09.559000
81501XCSE20250813 13:54:13.562000
71501XCSE20250813 13:54:27.942000
71501XCSE20250813 13:54:29.660000
81501XCSE20250813 13:55:21.957000
81503XCSE20250813 14:05:12.499000
71503XCSE20250813 14:05:12.499000
81503XCSE20250813 14:05:12.499000
81503XCSE20250813 14:05:12.519000
71503XCSE20250813 14:05:12.530000
71503XCSE20250813 14:05:12.530000
71503XCSE20250813 14:05:12.530000
61502XCSE20250813 14:21:28.951000
321503XCSE20250813 14:21:45.471000
171503XCSE20250813 14:23:48.061000
231505XCSE20250813 14:33:26.989000
81505XCSE20250813 14:33:26.989000
71505XCSE20250813 14:33:26.989000
81505XCSE20250813 14:33:26.989000
71505XCSE20250813 14:33:26.998000
81505XCSE20250813 14:33:26.998000
81505XCSE20250813 14:33:26.998000
81505XCSE20250813 14:33:27.002000
81505XCSE20250813 14:33:27.002000
71506XCSE20250813 14:40:49.640000
81506XCSE20250813 14:42:44.660000
71506XCSE20250813 14:42:44.696000
71506XCSE20250813 14:43:30.032000
71506XCSE20250813 14:43:30.085000
21506XCSE20250813 14:45:20.384000
21506XCSE20250813 14:46:25.203000
91506XCSE20250813 14:48:44.400000
11506XCSE20250813 14:49:05.613000
231507XCSE20250813 14:49:48.677000
71507XCSE20250813 14:49:48.677000
81507XCSE20250813 14:49:48.677000
71507XCSE20250813 14:49:48.677000
231507XCSE20250813 14:49:48.677000
141507XCSE20250813 14:49:48.677000
261506XCSE20250813 14:56:35.449000
111504XCSE20250813 15:16:59.640000
151506XCSE20250813 15:21:22.345000
11506XCSE20250813 15:21:22.365000
91506XCSE20250813 15:23:18.326000
151506XCSE20250813 15:23:18.326000
151505XCSE20250813 15:23:27.917000
11505XCSE20250813 15:23:27.937000
151506XCSE20250813 15:26:08.101000
21506XCSE20250813 15:26:08.101000
41505XCSE20250813 15:30:27.487000
51505XCSE20250813 15:30:27.487000
91504XCSE20250813 15:30:27.507000
171504XCSE20250813 15:30:27.508000
41503XCSE20250813 15:30:32.501000
91504XCSE20250813 15:34:50.570000
21504XCSE20250813 15:34:51.169000
21504XCSE20250813 15:36:15.445000
11505XCSE20250813 15:41:02.352000
171504XCSE20250813 15:41:04.298000
171504XCSE20250813 15:41:04.352000
491505XCSE20250813 15:53:04.652000
21505XCSE20250813 15:53:04.652000
421504XCSE20250813 15:53:04.666000
431503XCSE20250813 15:53:06.737000
441503XCSE20250813 15:53:13.133000
331502XCSE20250813 15:57:17.233000
331501XCSE20250813 15:59:06.086000
341501XCSE20250813 16:00:07.805000
261500XCSE20250813 16:00:37.407000
251501XCSE20250813 16:03:30.161000
21502XCSE20250813 16:06:57.085000
171501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
431501XCSE20250813 16:09:28.048000
411502XCSE20250813 16:09:28.099000
411501XCSE20250813 16:09:35.776000
351500XCSE20250813 16:10:39.369000
51501XCSE20250813 16:12:34.078000
451501XCSE20250813 16:12:34.086000
21502XCSE20250813 16:15:06.726000
21502XCSE20250813 16:20:30.177000
21502XCSE20250813 16:22:00.797000
21502XCSE20250813 16:22:18.798000
21502XCSE20250813 16:22:21.797000
21502XCSE20250813 16:23:05.804000
91501XCSE20250813 16:23:31.921000
81501XCSE20250813 16:23:31.921000
81501XCSE20250813 16:23:31.921000
7431501XCSE20250813 16:28:03.167804
181500XCSE20250814 9:01:13.768000
251501XCSE20250814 9:16:09.083000
251500XCSE20250814 9:16:09.100000
51499XCSE20250814 9:20:24.348000
251501XCSE20250814 9:28:43.216000
141504XCSE20250814 9:29:31.655000
191504XCSE20250814 9:29:31.659000
191504XCSE20250814 9:29:31.662000
191504XCSE20250814 9:29:31.665000
191504XCSE20250814 9:29:31.669000
191504XCSE20250814 9:29:31.672000
261505XCSE20250814 9:37:44.230000
251505XCSE20250814 9:51:46.518000
171504XCSE20250814 9:52:59.552000
171504XCSE20250814 9:54:27.952000
91504XCSE20250814 9:54:27.952000
271505XCSE20250814 9:54:40.743000
181505XCSE20250814 10:01:39.100000
81505XCSE20250814 10:01:39.100000
171506XCSE20250814 10:11:34.628000
81506XCSE20250814 10:11:34.628000
201510XCSE20250814 10:19:03.007000
821510XCSE20250814 10:19:03.007000
411510XCSE20250814 10:19:08.134000
331509XCSE20250814 10:19:08.135000
251508XCSE20250814 10:19:56.125000
91507XCSE20250814 10:27:55.631000
261508XCSE20250814 10:32:12.443000
171509XCSE20250814 10:36:05.730000
81509XCSE20250814 10:36:05.730000
81509XCSE20250814 10:36:05.730000
81508XCSE20250814 10:40:43.794000
11508XCSE20250814 10:40:43.794000
91508XCSE20250814 10:41:17.691000
171508XCSE20250814 10:57:36.009000
91506XCSE20250814 10:59:23.131000
91505XCSE20250814 11:05:05.091000
91504XCSE20250814 11:05:05.110000
91503XCSE20250814 11:08:28.643000
81503XCSE20250814 11:08:28.643000
91505XCSE20250814 11:11:49.318000
91504XCSE20250814 11:11:57.740000
91503XCSE20250814 11:15:11.436000
91502XCSE20250814 11:20:19.343000
121505XCSE20250814 11:20:26.126000
41505XCSE20250814 11:21:09.048000
31505XCSE20250814 11:21:09.048000
21505XCSE20250814 11:22:26.048000
71505XCSE20250814 11:22:26.048000
21505XCSE20250814 11:24:26.233000
41505XCSE20250814 11:24:26.233000
81505XCSE20250814 11:26:10.561000
31505XCSE20250814 11:28:36.765000
181503XCSE20250814 11:28:36.936000
91503XCSE20250814 11:28:36.943000
91503XCSE20250814 11:28:36.943000
91504XCSE20250814 11:28:44.389000
91504XCSE20250814 11:28:44.407000
21505XCSE20250814 11:36:12.902000
21505XCSE20250814 11:36:34.049000
71505XCSE20250814 11:37:45.183000
91503XCSE20250814 11:43:36.086000
91502XCSE20250814 11:47:08.317000
91502XCSE20250814 11:47:08.365000
91502XCSE20250814 11:47:08.368000
91502XCSE20250814 11:47:12.474000
51502XCSE20250814 11:50:28.150000
121502XCSE20250814 11:50:28.167000
51502XCSE20250814 11:56:30.086000
121502XCSE20250814 11:56:30.086000
171502XCSE20250814 11:59:10.481000
261504XCSE20250814 12:05:18.627000
61504XCSE20250814 12:05:32.048000
171503XCSE20250814 12:10:44.080000
71504XCSE20250814 12:13:21.588000
31504XCSE20250814 12:13:27.595000
61504XCSE20250814 12:13:27.595000
91503XCSE20250814 12:23:53.982000
91502XCSE20250814 12:26:49.621000
91500XCSE20250814 12:37:14.207000
81500XCSE20250814 12:37:14.207000
91500XCSE20250814 12:37:14.207000
81500XCSE20250814 12:37:14.207000
91500XCSE20250814 12:37:14.207000
61501XCSE20250814 12:47:39.716000
31501XCSE20250814 12:47:44.029000
21501XCSE20250814 12:47:45.721000
21501XCSE20250814 12:47:48.743000
21501XCSE20250814 12:47:51.766000
91501XCSE20250814 13:22:50.082000
91500XCSE20250814 13:23:20.530000
71500XCSE20250814 13:23:20.530000
11500XCSE20250814 13:29:09.082000
161500XCSE20250814 13:29:09.082000
91500XCSE20250814 13:30:34.805000
81500XCSE20250814 13:30:34.892000
31500XCSE20250814 13:30:34.892000
41501XCSE20250814 13:35:09.987000
21501XCSE20250814 13:35:13.009000
31501XCSE20250814 13:39:34.539000
41501XCSE20250814 13:39:34.539000
41501XCSE20250814 13:40:07.036000
41501XCSE20250814 13:40:45.221000
51501XCSE20250814 13:45:05.015000
251501XCSE20250814 13:47:16.576000
41501XCSE20250814 13:47:34.533000
51501XCSE20250814 13:57:21.642000
61500XCSE20250814 14:00:07.210000
31500XCSE20250814 14:00:07.210000
81500XCSE20250814 14:00:07.210000
111501XCSE20250814 14:10:13.322000
21501XCSE20250814 14:10:13.322000
101501XCSE20250814 14:10:13.322000
251501XCSE20250814 14:10:13.322000
181501XCSE20250814 14:10:13.322000
281501XCSE20250814 14:19:40.065000
281501XCSE20250814 14:19:40.065000
81501XCSE20250814 14:19:40.065000
31501XCSE20250814 14:19:40.302000
301501XCSE20250814 14:20:18.050000
201501XCSE20250814 14:20:18.056000
11501XCSE20250814 14:20:20.844000
281501XCSE20250814 14:20:20.844000
11501XCSE20250814 14:20:20.844000
41501XCSE20250814 14:20:22.058000
171499XCSE20250814 14:25:18.092000
171498XCSE20250814 14:25:18.460000
171499XCSE20250814 14:25:18.493000
171499XCSE20250814 14:25:18.505000
61499XCSE20250814 14:25:18.529000
51499XCSE20250814 14:25:18.574000
31499XCSE20250814 14:25:18.577000
61499XCSE20250814 14:25:18.620000
31499XCSE20250814 14:25:18.667000
121497XCSE20250814 14:25:20.247000
111499XCSE20250814 14:25:23.686000
41499XCSE20250814 14:25:23.713000
31499XCSE20250814 14:25:26.710000
111499XCSE20250814 14:25:26.711000
161499XCSE20250814 14:25:26.711000
51497XCSE20250814 14:25:27.143000
71500XCSE20250814 14:26:56.213000
101499XCSE20250814 14:26:56.261000
41499XCSE20250814 14:26:59.282000
21499XCSE20250814 14:27:02.304000
21499XCSE20250814 14:27:05.326000
101499XCSE20250814 14:30:28.666000
11497XCSE20250814 14:30:34.493000
61499XCSE20250814 14:45:05.744000
171499XCSE20250814 14:58:55.084000
81500XCSE20250814 14:58:55.106000
81500XCSE20250814 14:58:55.126000
81500XCSE20250814 15:08:42.067000
71500XCSE20250814 15:08:42.145000
11500XCSE20250814 15:08:43.805000
171499XCSE20250814 15:09:29.089000
11499XCSE20250814 15:12:37.080000
91498XCSE20250814 15:20:01.040000
161498XCSE20250814 15:20:01.040000
141502XCSE20250814 15:20:14.030000
81502XCSE20250814 15:20:17.051000
21502XCSE20250814 15:20:20.073000
71502XCSE20250814 15:21:49.395000
91501XCSE20250814 15:21:49.413000
91500XCSE20250814 15:21:49.454000
81500XCSE20250814 15:21:49.454000
71501XCSE20250814 15:24:04.206000
111502XCSE20250814 15:24:04.206000
301502XCSE20250814 15:24:04.206000
11501XCSE20250814 15:24:04.226000
31501XCSE20250814 15:24:04.257000
61501XCSE20250814 15:24:04.257000
101503XCSE20250814 15:28:34.646000
111503XCSE20250814 15:28:34.646000
91501XCSE20250814 15:28:34.671000
91501XCSE20250814 15:28:34.671000
91501XCSE20250814 15:36:38.542000
171503XCSE20250814 15:37:12.117000
41503XCSE20250814 15:37:12.117000
61503XCSE20250814 15:37:21.742000
181504XCSE20250814 15:46:10.724000
181503XCSE20250814 15:47:47.095000
171503XCSE20250814 15:49:07.512000
181503XCSE20250814 15:54:05.656000
171502XCSE20250814 15:54:38.934000
81502XCSE20250814 15:54:38.934000
51503XCSE20250814 15:56:42.610000
201503XCSE20250814 15:56:42.631000
51503XCSE20250814 15:56:42.631000
261502XCSE20250814 15:57:55.614000
21502XCSE20250814 15:59:21.037000
41504XCSE20250814 16:05:40.635000
41504XCSE20250814 16:05:42.155000
21504XCSE20250814 16:05:43.657000
21504XCSE20250814 16:05:46.679000
51504XCSE20250814 16:05:46.688000
21504XCSE20250814 16:05:49.701000
71505XCSE20250814 16:11:08.556000
21505XCSE20250814 16:13:22.067000
191505XCSE20250814 16:13:22.067000
101504XCSE20250814 16:13:22.688000
71504XCSE20250814 16:14:24.345000
51504XCSE20250814 16:14:24.345000
51504XCSE20250814 16:14:24.345000
141503XCSE20250814 16:14:24.366000
171503XCSE20250814 16:17:55.309000
11504XCSE20250814 16:18:04.083000
81504XCSE20250814 16:18:34.372000
11504XCSE20250814 16:18:34.399000
251503XCSE20250814 16:22:36.965000
501502XCSE20250814 16:25:23.245182
501502XCSE20250814 16:25:23.246563
21502XCSE20250814 16:25:23.246563
291502XCSE20250814 16:25:23.246968
211502XCSE20250814 16:25:23.247223
321502XCSE20250814 16:25:23.247223
151502XCSE20250814 16:25:23.267027
351502XCSE20250814 16:25:23.267060
311502XCSE20250814 16:25:23.334773
71502XCSE20250814 16:30:18.156126
121502XCSE20250814 16:30:30.089850
501502XCSE20250814 16:37:08.634615
501503XCSE20250814 16:39:01.617098
831503XCSE20250814 16:39:01.617098
501503XCSE20250814 16:39:39.508601
951503XCSE20250814 16:39:39.508601
501504XCSE20250814 16:45:32.571396
501504XCSE20250814 16:45:32.588791
171504XCSE20250814 16:45:32.592539
331504XCSE20250814 16:45:32.592670
241504XCSE20250814 16:45:32.592670
321504XCSE20250814 16:45:32.606181
101504XCSE20250814 16:45:35.807413
81504XCSE20250814 16:45:35.810848
471504XCSE20250814 16:47:50.310483
31504XCSE20250814 16:47:50.310501
281504XCSE20250814 16:47:50.310513
501504XCSE20250814 16:47:50.329872
501504XCSE20250814 16:47:50.345102
501504XCSE20250814 16:47:50.360329
501504XCSE20250814 16:47:50.366130
251504XCSE20250814 16:47:50.366130
2241504XCSE20250814 16:50:00.183105
81514XCSE20250815 9:00:10.051000
11516XCSE20250815 9:04:29.988000
261516XCSE20250815 9:04:29.988000
271515XCSE20250815 9:06:41.311000
251514XCSE20250815 9:10:13.755000
261512XCSE20250815 9:17:05.212000
251511XCSE20250815 9:17:08.378000
171510XCSE20250815 9:27:09.638000
181509XCSE20250815 9:27:14.884000
541508XCSE20250815 9:27:27.702000
91506XCSE20250815 9:27:27.702000
181506XCSE20250815 9:27:27.702000
81506XCSE20250815 9:27:27.702000
61505XCSE20250815 9:27:27.723000
31505XCSE20250815 9:27:27.723000
91504XCSE20250815 9:27:27.742000
91506XCSE20250815 9:32:43.184000
81506XCSE20250815 9:32:43.184000
171503XCSE20250815 9:33:02.783000
181504XCSE20250815 9:37:12.973000
91503XCSE20250815 10:03:17.309000
3001502XCSE20250815 10:03:17.309644
91507XCSE20250815 10:06:34.679000
31507XCSE20250815 10:07:17.625000
91505XCSE20250815 10:07:22.090000
41507XCSE20250815 10:10:01.030000
41507XCSE20250815 10:11:00.767000
91507XCSE20250815 10:16:43.050000
121508XCSE20250815 10:23:12.109000
41508XCSE20250815 10:23:12.109000
251506XCSE20250815 10:23:55.381000
341506XCSE20250815 10:30:53.092000
81506XCSE20250815 10:30:53.092000
411505XCSE20250815 10:31:24.702000
131506XCSE20250815 10:40:35.782000
51511XCSE20250815 10:48:48.479000
41511XCSE20250815 10:48:48.479000
71511XCSE20250815 10:48:48.479000
111511XCSE20250815 10:48:48.479000
101511XCSE20250815 10:48:48.479000
11510XCSE20250815 10:51:18.628000
1441512XCSE20250815 11:05:01.016000
131512XCSE20250815 11:05:01.016000
11512XCSE20250815 11:05:01.016000
61512XCSE20250815 11:05:08.454000
11514XCSE20250815 11:07:25.913000
51514XCSE20250815 11:07:25.913000
51514XCSE20250815 11:07:25.913000
171514XCSE20250815 11:07:25.913000
351514XCSE20250815 11:07:26.343000
331514XCSE20250815 11:07:26.387000
11514XCSE20250815 11:07:26.387000
341514XCSE20250815 11:07:26.393000
171513XCSE20250815 11:09:23.701000
91513XCSE20250815 11:18:36.167000
91512XCSE20250815 11:30:36.113000
81512XCSE20250815 11:30:36.113000
331512XCSE20250815 11:37:02.144000
261513XCSE20250815 11:51:02.245000
91513XCSE20250815 11:51:10.608000
251512XCSE20250815 11:52:08.082000
331512XCSE20250815 12:00:14.671000
91512XCSE20250815 12:13:03.608000
11512XCSE20250815 12:15:00.608000
81512XCSE20250815 12:15:00.608000
181511XCSE20250815 12:19:45.181000
81511XCSE20250815 12:19:45.181000
111513XCSE20250815 12:27:14.416000
121513XCSE20250815 12:30:17.560000
21513XCSE20250815 12:30:17.580000
41514XCSE20250815 12:33:03.340000
251514XCSE20250815 12:34:48.381000
91513XCSE20250815 12:43:33.958000
81513XCSE20250815 12:43:33.958000
271513XCSE20250815 12:44:36.992000
201514XCSE20250815 13:02:17.677000
51514XCSE20250815 13:02:17.677000
21514XCSE20250815 13:02:17.677000
11514XCSE20250815 13:02:17.677000
131514XCSE20250815 13:02:17.677000
101514XCSE20250815 13:02:46.095000
251514XCSE20250815 13:15:43.833000
181513XCSE20250815 13:17:14.917000
61513XCSE20250815 13:17:14.917000
31513XCSE20250815 13:34:51.094000
241513XCSE20250815 13:34:51.094000
81513XCSE20250815 13:34:51.094000
91513XCSE20250815 13:34:51.094000
91513XCSE20250815 13:34:51.094000
81513XCSE20250815 13:34:51.094000
91513XCSE20250815 13:34:51.094000
91513XCSE20250815 13:34:51.094000
411514XCSE20250815 13:39:15.901000
31516XCSE20250815 13:43:59.750000
21517XCSE20250815 13:55:52.367000
11517XCSE20250815 13:55:52.367000
61517XCSE20250815 13:55:52.367000
211517XCSE20250815 13:55:52.367000
51517XCSE20250815 13:55:52.367000
251517XCSE20250815 13:55:52.367000
51517XCSE20250815 13:56:02.396000
261516XCSE20250815 13:58:54.064000
251515XCSE20250815 13:58:57.035000
181515XCSE20250815 14:11:01.999000
171515XCSE20250815 14:14:03.761000
81515XCSE20250815 14:14:03.761000
261514XCSE20250815 14:20:46.155000
91514XCSE20250815 14:20:46.155000
331513XCSE20250815 14:20:59.754000
91513XCSE20250815 14:24:56.781000
201516XCSE20250815 14:45:21.343000
491516XCSE20250815 14:45:41.442000
421515XCSE20250815 14:50:31.629000
91515XCSE20250815 14:50:31.629000
431515XCSE20250815 14:50:37.555000
341515XCSE20250815 14:54:49.090000
331515XCSE20250815 14:55:07.234000
251515XCSE20250815 14:56:37.829000
271516XCSE20250815 15:05:33.079000
171516XCSE20250815 15:09:56.427000
171516XCSE20250815 15:09:56.446000
171515XCSE20250815 15:12:19.463000
91515XCSE20250815 15:12:19.463000
81515XCSE20250815 15:12:19.463000
441515XCSE20250815 15:15:50.999000
411513XCSE20250815 15:16:04.145000
331512XCSE20250815 15:16:04.277000
431514XCSE20250815 15:30:02.037000
491514XCSE20250815 15:33:22.015000
411513XCSE20250815 15:35:33.839000
81513XCSE20250815 15:35:33.839000
91512XCSE20250815 15:35:49.669000
261513XCSE20250815 15:40:13.086000
441512XCSE20250815 15:46:00.910000
91511XCSE20250815 15:46:01.091000
411511XCSE20250815 15:49:02.196000
91510XCSE20250815 15:52:54.247000
81510XCSE20250815 15:52:54.247000
81510XCSE20250815 15:52:54.247000
91509XCSE20250815 15:53:42.719000
81509XCSE20250815 15:53:42.719000
81509XCSE20250815 15:53:42.719000
81509XCSE20250815 15:53:42.719000
91509XCSE20250815 15:53:42.775000
91509XCSE20250815 15:56:45.289000
21509XCSE20250815 16:00:00.048000
261509XCSE20250815 16:11:24.110000
91509XCSE20250815 16:11:24.110000
91509XCSE20250815 16:11:24.110000
11509XCSE20250815 16:17:28.579000
11509XCSE20250815 16:19:47.829000
71509XCSE20250815 16:19:47.829000
81509XCSE20250815 16:19:47.829000
81509XCSE20250815 16:19:47.829000
421509XCSE20250815 16:21:51.303000
91508XCSE20250815 16:22:31.581000
91508XCSE20250815 16:24:41.047000
101509XCSE20250815 16:27:28.786417
6321509XCSE20250815 16:27:28.786417
941509XCSE20250815 16:27:28.786476

