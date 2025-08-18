Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 33 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 1.580.546 578,61 914.520.326 11. august 2025 21.685 675,48 14.647.684 12. august 2025 21.237 680,46 14.450.829 13. august 2025 22.000 686,65 15.106.236 14. august 2025 16.750 687,69 11.518.751 15. august 2025 21.932 693,08 15.200.681 Total under programmet 1.684.150 585,13 985.444.507

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.684.150 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 2,74% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

