Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 33 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|1.580.546
|578,61
|914.520.326
|11. august 2025
|21.685
|675,48
|14.647.684
|12. august 2025
|21.237
|680,46
|14.450.829
|13. august 2025
|22.000
|686,65
|15.106.236
|14. august 2025
|16.750
|687,69
|11.518.751
|15. august 2025
|21.932
|693,08
|15.200.681
|Total under programmet
|1.684.150
|585,13
|985.444.507
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.684.150 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 2,74% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
