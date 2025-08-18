MT Højgaard Holding A/S: Forløb af MT Højgaard Holding A/S’ ekstraordinære generalforsamling

Mandag den 18. august 2025 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S med følgende dagsorden:
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ad punkt 1
Bestyrelsesmedlemmerne Anders Lindberg og Janda Campos udtrådte af bestyrelsen.
Generalforsamlingen valgte Christian Poulsen og Marie Louise Hansen som nye medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af:
Yderligere oplysninger:
Henvendelse til bestyrelsesformand Morten Hansen og CEO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 31 21 68 72.
