MT Højgaard Holding A/S: Forløb af MT Højgaard Holding A/S’ ekstraordinære generalforsamling

Mandag den 18. august 2025 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S med følgende dagsorden:

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad punkt 1
Bestyrelsesmedlemmerne Anders Lindberg og Janda Campos udtrådte af bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte Christian Poulsen og Marie Louise Hansen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

GeneralforsamlingsvalgteMedarbejdervalgte
  • Morten Hansen (formand)
  • Knut Akselvoll (næstformand)
  • Christine Thorsen
  • Pernille Fabricius
  • Christian Poulsen
  • Marie Louise Hansen
 
  • Jimmy Laursen
  • Lars Tesch Olsen

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til bestyrelsesformand Morten Hansen og CEO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 31 21 68 72.

