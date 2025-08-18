MT Højgaard Holding A/S: Forløb af MT Højgaard Holding A/S’ ekstraordinære generalforsamling

Mandag den 18. august 2025 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i MT Højgaard Holding A/S med følgende dagsorden:

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad punkt 1

Bestyrelsesmedlemmerne Anders Lindberg og Janda Campos udtrådte af bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte Christian Poulsen og Marie Louise Hansen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

Generalforsamlingsvalgte Medarbejdervalgte Morten Hansen (formand)

Knut Akselvoll (næstformand)

Christine Thorsen

Pernille Fabricius

Christian Poulsen

Marie Louise Hansen Jimmy Laursen

Lars Tesch Olsen

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til bestyrelsesformand Morten Hansen og CEO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet fil