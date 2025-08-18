Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 11. august 2025 – 15. august 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 33 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|22.160.000
|16,23
|359.553.400
|11. august 2025
|150.000
|18,22
|2.733.000
|12. august 2025
|150.000
|18,31
|2.746.500
|13. august 2025
|150.000
|18,33
|2.749.500
|14. august 2025
|150.000
|18,29
|2.743.500
|15. august 2025
|150.000
|18,21
|2.731.500
|I alt uge 33
|750.000
|18,27
|13.704.000
|I alt akkumuleret
|22.910.000
|16,29
|373.257.400
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 27.155.696 stk. egne aktier svarende til 1,87 % af selskabets aktiekapital.
