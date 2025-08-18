Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 11. august 2025 – 15. august 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 33 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 22.160.000 16,23 359.553.400 11. august 2025 150.000 18,22 2.733.000 12. august 2025 150.000 18,31 2.746.500 13. august 2025 150.000 18,33 2.749.500 14. august 2025 150.000 18,29 2.743.500 15. august 2025 150.000 18,21 2.731.500 I alt uge 33 750.000 18,27 13.704.000 I alt akkumuleret 22.910.000 16,29 373.257.400

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 27.155.696 stk. egne aktier svarende til 1,87 % af selskabets aktiekapital.

