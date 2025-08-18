Der Juli-Bericht von Bitget weist Nettozuflüsse in Höhe von 461 Mio. US-Dollar und 100'000 neue Copy-Trading-Nutzer aus





VICTORIA, Seychellen, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, weltweit führend als Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat den Juli als weiteren Monat starken Wachstums und globaler Markenexpansion abgeschlossen. Die Plattform behielt ihren CoinGecko Spot-Rang als drittgrösste Kryptobörse bei, was ihrer stetig wachsenden Marktpräsenz entspricht. Im Juli verzeichnete Bitget ein stetiges Wachstum in mehreren Leistungsmetriken. Die Anzahl der Follower von Bitget Copy Trading stieg von über 1 Million auf 1,1 Millionen, während Nettozuflüsse in Höhe von 461,3 Mio. US-Dollar verzeichnet wurden.

Bitget Wallet hat ausserdem in Zusammenarbeit mit Mastercard und Immersve eine gebührenfreie Kryptokarte herausgebracht, die Nutzern in Grossbritannien und der EU nahtlose Zahlungsoptionen bietet. Diese Umwandlung von Kryptowährungen in Fiat-Währungen in Echtzeit ist nun bei über 150 Millionen Händlern weltweit verfügbar. Der Handel mit Futures verzeichnete einen starken Anstieg, wobei Bitget dank der stabilen Beteiligung institutioneller Anleger unter den drei führenden Börsen nach Open Interest für Ethereum-Futures rangierte. Der KI-gestützte Handelsassistent GetAgent feierte sein Debüt und zog über 20'000 Early Adopters an, während Bitget Onchain durch eine Partnerschaft mit xStocks sein Angebot an tokenisierten Aktien erweiterte.

In kultureller Hinsicht hat Bitget die Grenzen zwischen Web3 und Mainstream-Unterhaltung weiter verwischt. Die Börse wurde zum exklusiven Web3-Partner des UNTOLD Festivals in Rumänien und Dubai ernannt und erreichte durch immersive Vor-Ort-Aktivitäten über 400'000 Fans. Im Bereich Trading startete die King's Cup Global Invitational (KCGI) 2025 Team Battle mit einem Preispool von 6 Millionen USDT und über 1300 registrierten Teams.

Gracy Chen, CEO von Bitget, erklärte: „Die Zahlen erzählen eine Geschichte, aber das Vertrauen, das dahintersteckt, erzählt eine andere. Unsere Nutzer handeln nicht nur mit uns, sondern entscheiden sich auch dafür, ihre Vermögenswerte bei uns zu verwahren, an unseren Wettbewerben teilzunehmen und mit Bitget über Kulturen und Kontinente hinweg in Kontakt zu treten. Diese Art von Wachstum hat Bestand, und deshalb investieren wir gleichermassen in Produktinnovation, den Aufbau einer Community und Transparenz.“

Der August ist bereits fortgeschritten, und Bitget wird diese Dynamik mit einem vollgepackten Veranstaltungskalender fortsetzen, darunter sein Debüt bei UNTOLD X und der Höhepunkt der KCGI 2025. Gleichzeitig wird das Unternehmen seine globale Expansion durch strategische Partnerschaften, Zahlungsintegrationen und nutzerorientierte Innovationen weiter vorantreiben.

Den vollständigen Transparenzbericht für Juli finden Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist weltweit führend als Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen ist die Bitget-Börse bestrebt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu intelligenteren Handelsgeschäften zu verhelfen und gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf den Bitcoin-Preis, den Ethereum-Preis und andere Kryptowährungspreise zu bieten. Bitget Wallet ist eine führende nicht-verwahrende Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Token unterstützt. Sie bietet Multi-Chain-Handel, Staking, Zahlungen und direkten Zugang zu über 20'000 DApps, mit erweiterten Swaps und Marktanalysen, die in einer einzigen Plattform integriert sind.

Bitget fördert die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, beispielsweise als offizieller Krypto-Partner der weltweit führenden Fussballliga LALIGA in den Märkten EASTERN, SEA und LATAM. Im Einklang mit seiner globalen Wirkungsstrategie hat sich Bitget mit UNICEF zusammengeschlossen, um bis 2027 die Blockchain-Ausbildung von 1,1 Millionen Menschen zu unterstützen. In der Welt des Motorsports ist Bitget der exklusive Kryptowährungs-Börsenpartner von MotoGP™, einer der spannendsten Meisterschaften der Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können erheblichen Volatilitäten unterliegen. Anleger sollten nur Mittel investieren, deren Verlust sie verkraften können. Der Wert einer Anlage kann Schwankungen unterliegen, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und der Anlagebetrag nicht zurückgezahlt wird. Es sollte stets eine unabhängige Finanzberatung eingeholt und die persönliche finanzielle Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Nichts in diesem Dokument ist als Finanzberatung zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aae2c031-c99d-4324-a5ee-6799bbeb0e79 verfügbar.