18. august 2025

Aktietilbagekøb i Sydbank A/S – transaktioner i uge 33

Sydbank A/S offentliggjorde den 26. februar 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 3. marts 2025 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købskurs Transaktions-værdi (kr.) Akkumuleret seneste

meddelelse



1.454.000



633.859.450,00 11. august 2025

12. august 2025

13. august2025

14. august 2025

15. august 2025 11.000

10.000

10.000

10.000

10.000 511,26

517,93

519,97

527,58

532,40 5.623.860,00

5.179.300,00

5.199.700,00

5.275.800,00

5.324.000,00 I alt uge 33 51.000 26.602.660,00 I alt akkumuleret under

aktietilbagekøbsprogrammet



1.505.000



660.462.110,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 1.505.761 aktier, svarende til 2,94 % af bankens aktiekapital.



Venlig hilsen



Mark Luscombe Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

