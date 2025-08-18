Kommuniké från den extra bolagsstämman den 18 augusti 2025 i Fingerprint Cards AB (publ)

Fingerprint Cards AB (publ) höll extra bolagsstämma i dag den 18 augusti 2025 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade, i enligt med styrelsens förslag, att upphäva årsstämmans beslut avseende sammanläggning av aktier samt att ändra bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggning av aktier. Vidare fattade stämman beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier, varigenom 2 000 aktier ska sammanläggas till en aktie (sammanläggning av aktier 1:2 000). Efter sammanläggningens genomförande kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget minska från 15 175 375 766 aktier (7 875 000 A-aktier och 15 167 500 766 B-aktier) och 15 246 250 766 röster till 7 587 687 aktier (3 937 A-aktier och 7 583 750 B-aktier) och 7 623 120 röster. Varje aktie kommer att ha ett kvotvärde om 21,353477 kronor efter sammanläggningen.

Sammanläggningen kommer att ske genom avrundning nedåt för aktieägare med överskjutande aktier. Bolaget avser att anlita ett emissionsinstitut för försäljning av B-aktier (motsvarande summan av de fraktioner som uppstår vid avrundning och division nedåt). Till ägarkonton och förvaltarkonton kommer tilldelning av nya aktier med avrundning nedåt att ske automatiskt. Euroclear kommer att föra över överskjutande aktier (motsvarande summan av fraktioner) till av Bolaget anlitat emissionsinstitut, vilka kommer att säljas av emissionsinstitut som även ansvarar för framtagande av kontrolluppgifter. Ersättning för fraktioner kommer att betalas ut till berörda aktieägare av emissionsinstitut eller Euroclear. De överskjutande aktierna (fraktioner av A- och B-aktier) som inte berättigar till nya aktier kommer genom beslutet att makuleras.

Ett separat pressmeddelande kommer att offentliggöras när styrelsen beslutat om avstämningsdagen för sammanläggningen.

