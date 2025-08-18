Kaldalón hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 33 árið 2025 keypti Kaldalón hf. 1.100.000 eigin hluti að kaupvirði kr. 27.540.000 skv. sundurliðun hér á eftir;
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|12.8.2025
|13:49:41
|500.000
|25,2
|12.600.000
|8.569.837
|13.8.2025
|11:28:06
|296.903
|25,0
|7.422.575
|8.866.740
|13.8.2025
|12:25:09
|3.000
|25,0
|75.000
|8.869.740
|13.8.2025
|13.30:02
|97
|25,0
|2.425
|8.869.837
|14.8.2025
|14:34:51
|300.000
|24,8
|7.440.000
|9.169.837
|1.100.000
|27.540.000
Viðskiptin eru samkvæmt endurkaupaáætlun Kaldalóns hf. sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 30. júní 2025. Endurkaup núna samkvæmt áætluninni munu að hámarki ná 15.000.000 hluta, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði ekki meiri en kr. 350.000.000. Framkvæmd áætlunarinnar hófst þriðjudaginn 1. júlí 2025 og mun áætlun vera í gildi þar til öðru hvoru framangreindra viðmiða um magn eða fjárhæð er náð, en þó ekki lengur en til 31. desember 2025.
Kaldalón hf. átti 8.069.837 eigin hluti fyrir viðskiptin en að þeim loknum 9.169.837 eða sem nemur 0,84% af útgefnum hlutum í félaginu.
Kaldalón hefur keypt samtals 9.169.837 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,84% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra kr. 227.228.532.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir,
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
jon.gunnarsson@kaldalon.is