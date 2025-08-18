Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2025 08 11 - 2025 08 15

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31

Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE

SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE

Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.

Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.

Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 28 Mars 2025

Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées du 11/08/2025 au 15/08/2025

Présentation agrégée par Jour et par Marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-11 FR0000045544 84 98,200000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-12 FR0000045544 10 98,000000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-13 FR0000045544 8 98,740000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-14 FR0000045544 89 98,000000 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-11T13:55:58Z FR0000045544 98,2 EUR 23,000000 XPAR OD_8fgkFEI-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-11T13:56:18Z FR0000045544 98,2 EUR 61,000000 XPAR OD_8fgkKQw-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-12T07:38:22Z FR0000045544 98 EUR 10,000000 XPAR OD_8fl3i25-01 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-13T07:09:27Z FR0000045544 98,74 EUR 6,000000 XPAR OD_8fqmx8f-01 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-13T09:54:42Z FR0000045544 98,74 EUR 2,000000 XPAR OD_8frSYTr-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-14T07:21:40Z FR0000045544 98 EUR 89,000000 XPAR OD_8fwgYXc-00 Annulation





