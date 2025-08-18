Les engins de pêche sans corde peuvent sauver les baleines et permettre la poursuite des pêches — Le Canada doit adopter une stratégie sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines

OTTAWA, Ontario, territoire traditionnel non cédé du peuple Algonquin Anishnaabeg, 18 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en danger critique d’extinction, meurent à un rythme alarmant après des empêtrements dans des engins de pêche. L’une des mesures de protection les plus efficaces consiste à fermer les zones de pêche à haut risque; mais ces fermetures touchant souvent les eaux les plus productives pour les pêcheurs, cela entraîne un conflit entre la protection des baleines, le maintien des moyens de subsistance et la réputation mondiale du Canada en matière de produits de la mer.

Une solution existe pourtant : les engins de pêche sans cordes, ou « à la demande ». Cette technologie novatrice permet de pêcher sans laisser de dangereuses cordes verticales dans l’eau, protégeant ainsi les baleines tout en maintenant les pêches ouvertes. Oceana Canada demande au ministère des Pêches et des Océans (MPO) de publier sans plus tarder sa stratégie sur les engins de pêche sécuritaires pour les baleines, promise depuis longtemps. Cette stratégie doit identifier les zones pour la pêche sans cordes en permanence d’ici 2026 et établir la démarche pour son adoption généralisée.

« Nous avons l’occasion de redéfinir le concept de pêche durable », a déclaré Kim Elmslie, Directrice principale de campagne chez Oceana Canada. « Les engins sans corde sont plus qu’un outil permettant d’éviter la mort des baleines : c’est une innovation qui peut assurer l’avenir de nos pêches, maintenir les marchés ouverts et prouver que la protection des baleines et le soutien des pêcheurs ne sont pas des objectifs contradictoires, mais le fondement de notre avenir commun. »

Les engins sans corde maintiennent les cordes et les bouées hors de l’eau jusqu’à la récupération des prises. Les engins sont placés sur le fond marin et dotés d’un dispositif flottant dont l’emplacement est enregistré en temps réel sur une carte numérique partagée, afin que les pêcheurs et les agents chargés de l’application de la loi puissent les localiser. Au moment de remonter les engins, les pêcheurs envoient un signal acoustique depuis leur bateau, qui déclenche le dispositif de libération de l’engin vers la surface.

Depuis six ans, des engins sans corde font l’objet d’essais sur des navires commerciaux à travers le Canada atlantique, et les commentaires des pêcheurs ont permis d’améliorer leur performance et leur fiabilité. Une bibliothèque de prêt d’engins permet désormais aux pêcheurs d’emprunter gratuitement des engins ayant fait leurs preuves lorsque les zones de pêche sont fermées en raison de la présence de baleines. À ce jour, environ 422 000 kg de crabe des neiges ont été débarqués au Canada grâce à la technologie sans corde.

Plus de 86 % des baleines noires de l’Atlantique Nord portent des cicatrices dues à un empêtrement dans des engins de pêche, certaines ayant subi ce traumatisme jusqu’à huit fois. Ces blessures provoquent souvent une mort lente et douloureuse, affectant la capacité de la baleine à se nourrir, se déplacer, se reproduire et survivre.

Depuis 2017, le MPO ferme les zones de pêche principales pendant au moins 15 jours lorsque des baleines noires sont détectées afin de les protéger contre les empêtrements. Si des baleines sont détectées à nouveau entre le neuvième et le quinzième jour d’une fermeture, la zone reste fermée pour le reste de la saison. Ces fermetures entraînent des répercussions sur les pêches au piège les plus importantes du Canada, soit celles du crabe des neiges et du homard, et ont un effet d’entraînement sur les communautés côtières, l’industrie des produits de la mer et le commerce international. En 2024, dix baleines noires se sont empêtrées dans des engins de pêche, dont six dans le golfe du Saint-Laurent. La source des engins n’a pu être confirmée, mais chacun de ces incidents aurait pu être évité.



Ainsi, Oceana Canada demande au MPO de s’assurer que la Stratégie sur les engins de pêche sans danger pour les baleines :

Désigne des zones de pêche sans corde dans les zones à haut risque d’ici 2026. Élargit les essais d’engins et rende la technologie sans corde accessible à un plus grand nombre de pêcheurs. Maintient et renforce les protocoles de fermeture et les règles de balisage des engins existants qui aideront à identifier l’origine des engins de pêche à l’origine des empêtrements de baleines. Reconnaît et récompense les précurseurs qui sont à l’avant-garde de la transition.

« Les pêcheurs ont prouvé qu’ils étaient prêts à innover. Il appartient maintenant au gouvernement de prendre des mesures à la hauteur de leur engagement, » a déclaré Mme Elmslie. « Avec une stratégie claire, nous pouvons protéger les baleines noires, assurer la prospérité des pêches et prouver que les produits de la mer canadiens sont à la fois responsables et de calibre mondial. »

L’enjeu, ce sont les baleines, l’avenir de nos pêches, nos communautés côtières et le rôle du Canada en tant que chef de file mondial en matière de produits de la mer durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Oceana.ca/ProtectWhales.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à interdire les plastiques à usage unique, mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus au Oceana.ca.

