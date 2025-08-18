Kering : Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Août 2025)

 | Source: KERING KERING

Kering - Publication Nombre d'actions et droits de vote - 15.08.2025

Kering
Société anonyme au capital de 493 683 112 €
Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 PARIS
552 075 020 RCS PARIS

        
Le 18 août 2025

Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L. 233-8 du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’AMF)

Date d’arrêté des
informations


Nombre total d’actions
composant le capital


Nombre total de droits de vote
théoriques 1exerçables 2



15/08/2025





123 420 778


176 690 426		175 866 991

1 Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions auto-détenues).

2 Déduction faite des actions privées du droit de vote.

Pièce jointe


Attachments

Kering - Publication Nombre d'actions et droits de vote - 15.08.2025

Recommended Reading