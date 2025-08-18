Les taux d’arriérés montrent des signes de stabilisation, mais l’écart financier continue de se creuser pour certains Canadiens

– La demande de crédit ralentit dans un contexte où les préoccupations relatives à l’abordabilité et à l’inflation persistent –

Rapport trimestriel sur les tendances et perspectives en matière de crédit à la consommation Pouls du marché d’Equifax CanadaMD

TORONTO, 18 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles perspectives et les tendances trimestrielles en matière de crédit à la consommation d’Equifax Canada MD montrent des signes précoces de stabilisation du rendement du crédit à la consommation au deuxième trimestre de 2025. L’amélioration du bien-être financier était plus visible pour les détenteurs de prêts hypothécaires, tandis que ceux qui n’avaient pas de prêt hypothécaire, en particulier les jeunes Canadiens, continuaient d’éprouver des difficultés financières. Au deuxième trimestre de 2025, près de 1,4 million de Canadiens ont manqué un paiement de crédit, soit 7 000 de moins que le dernier trimestre, mais encore 118 000 de plus qu’il y a un an.

« Bien que le taux d’arriérés global semble se stabiliser, la situation sous-jacente est beaucoup plus complexe », déclare Rebecca Oakes, vice-présidente, Analyses avancées, chez Equifax Canada. « Nous continuons de constater un fossé croissant entre les détenteurs d’un prêt hypothécaire et les consommateurs sans prêt hypothécaire, ainsi qu’une pression financière continue chez les jeunes Canadiens, qui font face à un marché du travail plus lent et à une hausse des coûts. »

Le pourcentage de consommateurs ayant manqué un paiement de crédit au cours du deuxième trimestre était près du double chez les consommateurs n’ayant pas de prêt hypothécaire (1 sur 19) part rapport aux détenteurs de prêts hypothécaires (1 sur 37). Cet écart s’est creusé au cours des dernières années, passant d’un taux de paiements manqués qui était de 45 % supérieur chez les consommateurs sans prêt hypothécaire par rapport aux détenteurs de prêts hypothécaires en 2019, à un niveau plus de 96 % supérieur en date du deuxième trimestre de 2025.

La dette à la consommation totale a grimpé à 2,58 billions de dollars, marquant une hausse de 3,1 % sur 12 mois, tandis que la dette non hypothécaire moyenne par consommateur a grimpé à 22 147 $, alors que les ménages continuent de ressentir la pression de la hausse des coûts des véhicules, de l’épicerie, des prêts hypothécaires et des loyers. Les dépenses des consommateurs avec cartes de crédit semblent diminuer. Après rajustement en fonction de l’inflation, les dépenses moyennes par carte de crédit par consommateur s’élevaient à plus de 2 100 $ en juin, soit une baisse de 0,4 % par rapport à juin 2024.

Toutefois, le comportement de dépense est différent d’un groupe de consommateurs à l’autre. Pour les particuliers qui n’ont pas de prêt hypothécaire, les niveaux de dépenses n’ont pas baissé, mais ont plutôt connu une légère hausse de 0,14 % sur 12 mois. Bien que les consommateurs sans prêt hypothécaire aient continué d’afficher des niveaux de dépenses plus élevés que l’an dernier, les détenteurs de prêts hypothécaires ont vu leurs dépenses par carte de crédit chuter. Cela pourrait donner à penser que les pressions financières ont une incidence différente sur différents groupes de consommateurs.



À mesure que le fossé financier prend de l’ampleur : l’Ontario et l’Alberta se démarquent avec des taux d’arriérés élevés

À l’échelle régionale, l’Ontario continue d’afficher la plus forte augmentation de paiements manqués sur les produits non hypothécaires, avec un taux d’arriérés de plus de 90 jours s’élevant à 1,75 % au deuxième trimestre de 2025. C’est 15,2 points de base de plus que la moyenne nationale et une augmentation de 29,8 points de base par rapport au deuxième trimestre de 2024. Ces hausses ont été particulièrement marquées dans les régions de Toronto, du Grand Toronto et de Hamilton, qui ont connu des augmentations respectives de 36,8, 39,1 et 30,7 points de base. Ces régions sont fortement touchées par le coût élevé de la vie, l’incertitude économique et leur exposition aux secteurs de l’automobile et de l’acier.

L’Alberta a aussi connu une augmentation annuelle des paiements manqués, les taux d’arriérés ayant atteint 1,98 % au deuxième trimestre de 2025, soit 38,5 points de base de plus que la moyenne nationale et une augmentation de 25,5 points de base par rapport à l’année précédente. En Alberta, les villes d’Edmonton, de Fort McMurray et de Calgary ont affiché une augmentation des taux de défaillance de respectivement 29,4, 37,1 et 26,3 points de base, dépassant chacune la moyenne provinciale. Cette tendance est probablement attribuable à la récente augmentation de la population découlant d’une migration interprovinciale, aux défis économiques continus et à une importante augmentation du taux de chômage en Alberta en juillet.

L’Ontario et la Colombie-Britannique demeurent les provinces qui affichent les plus hauts taux d’arriérés hypothécaires, lesquels demeurent élevés malgré une légère décélération du taux d’augmentation. À l’inverse, les paiements hypothécaires manqués dans d’autres régions canadiennes demeurent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie. Au deuxième trimestre de 2025, le taux d’arriérés de plus de 90 jours du solde hypothécaire s’établissait à 0,27 % en Ontario et à 0,19 % en Colombie-Britannique, ce qui représente des hausses respectives de 11 et 5 points de base sur 12 mois. Le reste du Canada a connu une légère hausse de 0,09 point de base du taux d’arriérés des paiements hypothécaires sur 12 mois, soit des niveaux largement comparables à ceux de l’année précédente.

« Les difficultés financières ne sont pas les mêmes pour les détenteurs de prêts hypothécaires et les consommateurs sans prêt hypothécaire, et sont aussi différentes d’une région à l’autre », souligne Mme Oakes. « Dans des régions comme l’Alberta, l’écart entre les deux groupes est beaucoup plus grand, alors que les consommateurs sans prêt hypothécaire composent avec de plus importantes difficultés financières que leurs voisins qui ont un prêt hypothécaire. À l’inverse, dans des régions comme l’Ontario, les consommateurs ayant ou non un prêt hypothécaire sont aux prises avec des difficultés financières importantes. »

Les membres de la génération Z et la dernière vague de millénariaux ressentent la pression financière

Les consommateurs de moins de 36 ans font face à des difficultés financières croissantes. Leur dette non hypothécaire moyenne a grimpé à 14 304 $, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport au deuxième trimestre de 2024. Le taux d’arriérés de plus de 90 jours du solde non hypothécaire chez ce groupe a également grimpé à 2,35 %, ce qui représente un bond de 19,7 % sur 12 mois et une hausse de 1,3 % par rapport au trimestre précédent. Ce groupe démographique affiche actuellement les taux d’arriérés parmi les plus élevés pour les cartes de crédit et les prêts automobiles.

En revanche, le reste de la population de consommateurs affiche une tendance différente. En effet, pour ces autres groupes, le taux d’arriérés a connu une légère baisse de 0,1 % d’un trimestre à l’autre par rapport au T1 2025. Toutefois, cela s’inscrit dans une tendance plus marquée de pressions financières accrues, alors que les taux d’arriérés ont augmenté de 12,4 % sur 12 mois.

« La crise de l’abordabilité semble frapper le plus durement les jeunes consommateurs », ajoute Mme Oakes. « Entre la hausse des coûts, l’incertitude liée à l’emploi et l’accès limité au crédit abordable, beaucoup peinent simplement à rester à flot. »

La demande de crédit ralentit malgré le caractère saisonnier du T2

Alors que les activités de crédit tendent à augmenter au cours du deuxième trimestre, les nouvelles opérations de crédit ont diminué, probablement en raison d’une croissance démographique plus lente et d’un comportement plus prudent des consommateurs et des prêteurs. Les émissions de nouvelles cartes de crédit ont chuté de 4,5 % sur 12 mois. La seule croissance a été observée chez les consommateurs à risque très faible (ceux ayant une cote de crédit de 750 ou plus), ce qui suggère un resserrement des critères de prêt.

Le marché hypothécaire demeure fortement influencé par les renouvellements, alors que les nouveaux octrois ont augmenté de 15,3 % sur 12 mois. Cette croissance est en grande partie attribuable au renouvellement ou au refinancement de prêts hypothécaires qui avaient été obtenus à de faibles taux durant la pandémie, une tendance qui a bondi de 27 % par rapport à l’année précédente.

Bien que l’activité globale des acheteurs d’une première propriété ait augmenté de 1,8 % par rapport à l’année précédente, cette croissance n’était pas uniforme à l’échelle du pays. Dans les principaux marchés comme l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta, le nombre de premiers acheteurs était inférieur à celui de 2024. Cela pourrait découler de la lenteur du marché qui se conjugue à des tensions financières sous-jacentes pour de nombreux consommateurs. De plus, la taille des prêts est de nouveau en hausse, ce qui intensifie encore davantage les pressions liées à l’abordabilité pour les emprunteurs. Le montant moyen des prêts pour les acheteurs d’une première maison a augmenté de 4 % par rapport au deuxième trimestre de 2024 et se situe maintenant à près de 430 000 $.

Les prêts automobiles sont sous pression, alors que les prix augmentent et que les prêts se resserrent

Les prêts automobiles octroyés au deuxième trimestre de 2025 ont augmenté de 2,9 % sur 12 mois, se limitant en grande partie aux consommateurs à faible risque, car les prêteurs continuent de resserrer les critères d’approbation. Près d’une demande sur cinq (21 %) a fait l’objet de plusieurs rondes d’examen, ce qui représente une forte hausse par rapport à seulement 10,5 % avant la pandémie.

Parallèlement, le montant moyen des nouveaux prêts automobiles a grimpé à 35 586 $, une hausse de 1 567 $ sur 12 mois, ce qui témoigne d’une nouvelle hausse des prix des véhicules attribuable à l’incertitude du marché.

« Les taux d’arriérés semblent plafonner, mais il ne faut pas crier victoire trop vite », conclut Mme Oakes. « Les coûts élevés des véhicules, l’inflation alimentaire et les pressions économiques régionales — surtout en Ontario et en Alberta — continuent de peser sur les ménages canadiens. Alors que les jeunes consommateurs sont aux prises avec un marché du travail difficile et une dette croissante, nous nous attendons à ce que le rendement du crédit demeure un enjeu clé pour les jeunes consommateurs pendant la deuxième moitié de l’année. »

Analyse par groupe d’âge – Taux d’endettement et d’arriérés (excluant les prêts hypothécaires)

Endettement

moyen

(T2 2025) Variation moyenne

de l’endettement

sur 12 mois

(T2 2025 comp. à T2 2024) Taux d’arriérés ($)

(T2 2025) Variation du taux

d’arriérés ($)

sur 12 mois

(T2 2025 comp. à T2 2024) 18-25 8 445 $ 4,62 % 2,21 % 18,71 % 26-35 17 513 $ 0,76 % 2,39 % 20,01 % 36-45 27 105 $ 1,01 % 1,92 % 17,33 % 46-55 34 749 $ 2,11 % 1,39 % 15,23 % 56-65 29 349 $ 4,62 % 1,13 % 8,98 % 65+ 14 934 $ 3,47 % 1,11 % 1,56 % Canada 22 147 $ 2,30 % 1,60 % 14,31 %

Analyse des grandes villes – Taux d’endettement et d’arriérés (excluant les prêts hypothécaires)

Ville Endettement

moyen

(T2 2025) Variation moyenne

de l’endettement

sur 12 mois

(T2 2025 comp. à T2 2024) Taux d’arriérés ($)

(T2 2025) Variation du taux

d’arriérés ($)

sur 12 mois

(T2 2025 comp. à T2 2024) Calgary 24 254 $ 1,14 % 1,76 % 17,57 % Edmonton 23 784 $ 0,20 % 2,27 % 14,91 % Halifax 21 546 $ 1,97 % 1,96 % 14,29 % Montréal 17 229 $ 2,88 % 1,51 % 11,47 % Ottawa 19 768 $ 0,87 % 1,49 % 15,59 % Toronto 21 350 $ 3,08 % 2,20 % 20,08 % Vancouver 23 618 $ 3,51 % 1,30 % 11,95 % St. John’s 24 353 $ 1,78 % 1,50 % 3,80 % Fort McMurray 37 609 $ 0,75 % 2,59 % 16,69 %

Analyse des provinces – Taux d’endettement et d’arriérés (excluant les prêts hypothécaires)

Province Endettement

moyen

(T2 2025) Variation moyenne

de l’endettement

sur 12 mois

(T2 2025 comp. à T2 2024) Taux d’arriérés ($)

(T2 2025) Variation du taux

d’arriérés ($)

sur 12 mois

(T2 2025 comp. à T2 2024) Ontario 22 802 $ 2,38 % 1,75 % 20,52 % Québec 19 311 $ 2,41 % 1,10 % 6,81 % Nouvelle-Écosse 21 581 $ 2,32 % 1,65 % 4,98 % Nouveau-Brunswick 21 896 $ 2,86 % 1,76 % 10,63 % Île-du-Prince-Édouard 24 083 $ 3,57 % 1,19 % 9,28 % Terre-Neuve 25 174 $ 3,32 % 1,59 % 5,82 % Région de l’Est 22 569 $ 2,79 % 1,64 % 7,19 % Alberta 24 659 $ 0,78 % 1,98 % 14,77 % Manitoba 18 487 $ 3,48 % 1,71 % 3,81 % Saskatchewan 23 478 $ 1,34 % 1,75 % 5,69 % Colombie-Britannique 22 923 $ 2,83 % 1,40 % 10,47 % Région de l’Ouest 23 162 $ 1,98 % 1,68 % 11,33 % Canada 22 147 $ 2,30 % 1,60 % 14,31 %

* Selon les données d’Equifax pour le T2 2025.

