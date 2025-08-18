Pranešimas apie įvykusį AB „KN Energies“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „KN Energies“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 18 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko adresu J. Janonio g. 6B, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.
2025 m. rugpjūčio 18 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:
1. Dėl AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos nario išrinkimo:
AB „KN Energies“ stebėtojų tarybos nariu iki šiuo metu veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Aurimą Salapėtą.
2. Dėl atlygio naujai išrinktam stebėtojų tarybos nariui nustatymo:
Vadovaujantis AB „KN Energies“ atlygio politika, naujai išrinktam stebėtojų tarybos nariui nustatyti 2 621 EUR atlygį.
Korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė
+370 46 391772