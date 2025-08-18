Havila Kystruten AS: Invitasjon til resultatpresentasjon for andre kvartal 2025

Torsdag 28. august publiserer Havila Kystruten AS resultatet for andre kvartal 2025.

Bent Martini (CEO) og Aleksander Røynesdal (CFO) presenterer resultatene i en direktesendt webcast fredag 29. august kl. 10:00 CET, etterfulgt av en spørsmålsrunde.

Konferansen finnes på følgende link: https://www.appairtime.com/event/d4a49d14-0222-417c-93c4-018f4596e41a

Opptak vil være tilgjengelig på selskapets nettsider etter at sendingen er avsluttet.

Kontakter:

Administrerende direktør: Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør: Aleksander Røynesdal, + 47 413 18 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12