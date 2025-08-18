Taurex presenta su galardonado Programa IB en Latinoamérica y empodera a socios regionales

CIUDAD DE MÉXICO, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taurex, broker global regulado y reconocido por soluciones de trading innovadoras, anuncia el lanzamiento de su Programa de Introducer Broker (IB) en Latinoamérica. Ya premiado como “Mejor Programa IB” en la Forex Expo de Dubái, marca un nuevo capítulo en su misión de empoderar a socios y traders.

Diseñado para socios con visión de crecimiento, el Programa IB de Taurex ofrece estructura sólida para construir redes de referidos de alto rendimiento. Con comisiones competitivas, pagos rápidos y transparencia, IBs y Sub-IBs pueden escalar sus negocios mientras brindan a traders condiciones de clase mundial.

Recompensas exclusivas y experiencia superior

El programa cuenta con un sistema de lealtad que desbloquea beneficios según el rendimiento: desde tecnología premium y metales preciosos hasta viajes y eventos VIP.

Los IBs también acceden a más de 1.500 instrumentos con apalancamiento de hasta 1:2000, bonos por primer depósito y medidas como cobertura en la primera operación y seguridad de fondos de hasta 1 millón de dólares.

El lanzamiento será celebrado en la Wealth Expo México 2025, donde el equipo de Alianzas de Taurex se reunirá con líderes, emprendedores y futuros IBs.

“Latinoamérica es una de las regiones más prometedoras para el trading”, afirmó Marco Cruz, Director de Alianzas Latam en Taurex. “Nuestro Programa IB abre nuevas fuentes de ingresos y fomenta una comunidad más fuerte y conectada.”

Para más información: https://go.tradetaurex.com/es/high-impact-ib-es/

Comunicaciones Taurex

support@tradetaurex.com

