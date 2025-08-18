Valeo - Déclaration des droits de vote - Juillet 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris le 18 août 2025

Informations relatives au nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

(Article L.233-8 II du Code de commerce

et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers)

Date



Capital émis



Nominal



Nombre total d'actions



Nombre total de droits de vote Théoriques* Exerçables**



31 juillet 2025



€ 244 633 504 € 1 244 633 504 275 030 593 274 920 605

*Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

**Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote.

