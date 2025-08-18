Metalenz 扩展其在超表面市场的技术，涵盖系统级传感应用

该公司的专利组合正在不断扩大，目前已拥有超过 150 项专利申请和已授权专利，其中包括超表面的设计与制造以及芯片、模块、产品和图像处理等领域。

Metalenz 推进其全面的知识产权组合，以实现能够简化并提升 3D 深度传感技术的产品创新，例如单元件点阵投影仪。

随着超表面市场及消费级传感应用场景的快速扩展，Metalenz 继续基于核心创新进行拓展，将基于偏振的超表面技术整合到最新的图像传感解决方案中。



波士顿, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于超表面技术创新与商业化的 Metalenz 公司今日宣布，其产品及专利组合已进一步扩展，现涵盖用于安全生物识别领域的超表面技术及系统级应用。 该公告发布之际，单元件点阵投影仪及基于偏振技术的面部识别技术已获得专利授权。 这些创新技术使更小巧的 3D 传感和生物识别解决方案成为可能，从而简化了操作并提升了在各类大规模消费和工业市场中的性能表现。

Yole 集团进行的第三方拆解分析显示，顶级消费电子原始设备制造商（OEM）生产的智能手机和平板电脑中已采用超表面技术，证实了该新型光学技术在大众市场中的广泛应用。据预测，该技术到 2029 年的收入将超过 20 亿美元（Yole 集团，《光学超表面》2024 年报告）。

Metalenz 持有哈佛大学 John A. Paulson 工程与应用科学学院 Capasso 实验室开发的超表面知识产权的全球独家许可。 结合自身快速增长的专利组合，Metalenz 目前已拥有超过150项专利申请和已授权专利。 该专利组合支持 Metalenz 现有的简化 3D 传感模块业务，同时拓展了 Polar ID 等新产品。在 Polar ID 项目中，该公司提供从超表面设计、硬件到机器学习算法的全方位生物识别解决方案。

“通过将光学元件的生产转移到半导体制造领域，Capasso 实验室研发并由 Metalenz 公司商业化的超表面技术创新，重新定义了传感生态系统。 Metalenz 围绕自身的核心技术开发出一套全面的专有技术、专利和算法，进一步扩大了我们在市场上的领导地位，”Metalenz 首席执行官兼联合创始人 Rob Devlin 表示。 “我们正在拓展超表面光学技术在消费级传感领域的市场应用，并将继续基于我们的基础技术，围绕超表面光学技术设计完整的解决方案，以期实现安全生物识别和偏振技术的全新应用。”

关于 Metalenz

Metalenz 致力于通过超表面技术推动光学领域的创新，提供能够探索移动成像和传感技术可能性的解决方案。 Metalenz 是首家将超表面技术推向大众市场的公司，其超光学元件已应用在超过 1.4 亿台消费电子设备上。这些元件将三到四个复杂镜头和组件的功能整合到单一平面设备中，并通过现有半导体代工厂实现大规模生产。 该公司的 Polar ID 解决方案是一款专为消费电子设备设计的超安全、小型且经济实惠的面部识别产品，利用了超表面独特的偏振光分拣能力，使机器视觉能够突破当前系统的局限性。 metalenz.com

媒体联系人

Carly Glovinski，高级营销经理

media@metalenz.com