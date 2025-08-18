Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 15 aout 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 18 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 août au 15 août 2025

 

Nom de l'émetteur 		 

 

Code Identifiant de l'émetteur 		 

Jour de la transaction 		 

Code identifiant de l'instrument
financier 		 

Volume total journalier (en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions  

 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/08/25 FR0000125338 36 534 124,3057 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/08/25 FR0000125338 12 790 124,3037 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/08/25 FR0000125338 2 053 124,2589 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/08/25 FR0000125338 2 123 124,2933 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/08/25 FR0000125338 48 262 124,9568 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/08/25 FR0000125338 14 871 125,0214 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/08/25 FR0000125338 2 438 125,0771 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 11/08/25 FR0000125338 2 429 125,0600 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/08/25 FR0000125338 18 537 121,4389 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/08/25 FR0000125338 45 463 121,5455 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/08/25 FR0000125338 3 000 121,4463 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 12/08/25 FR0000125338 3 000 121,4752 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/08/25 FR0000125338 21 786 121,7854 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/08/25 FR0000125338 8 339 121,8066 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/08/25 FR0000125338 1 420 121,8268 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/08/25 FR0000125338 1 380 121,7980 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/08/25 FR0000125338 46 423 123,0597 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/08/25 FR0000125338 17 018 123,0304 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/08/25 FR0000125338 2 293 123,1603 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/08/25 FR0000125338 2 266 123,1570 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/08/25 FR0000125338 27 997 122,9319 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/08/25 FR0000125338 6 708 122,9335 CEUX

