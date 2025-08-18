Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 15 aout 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 18 août 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 août au 15 août 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument
financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/08/25
|FR0000125338
|36 534
|124,3057
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/08/25
|FR0000125338
|12 790
|124,3037
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/08/25
|FR0000125338
|2 053
|124,2589
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|08/08/25
|FR0000125338
|2 123
|124,2933
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/08/25
|FR0000125338
|48 262
|124,9568
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/08/25
|FR0000125338
|14 871
|125,0214
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/08/25
|FR0000125338
|2 438
|125,0771
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|11/08/25
|FR0000125338
|2 429
|125,0600
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/08/25
|FR0000125338
|18 537
|121,4389
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/08/25
|FR0000125338
|45 463
|121,5455
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/08/25
|FR0000125338
|3 000
|121,4463
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|12/08/25
|FR0000125338
|3 000
|121,4752
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|13/08/25
|FR0000125338
|21 786
|121,7854
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|13/08/25
|FR0000125338
|8 339
|121,8066
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|13/08/25
|FR0000125338
|1 420
|121,8268
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|13/08/25
|FR0000125338
|1 380
|121,7980
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|14/08/25
|FR0000125338
|46 423
|123,0597
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|14/08/25
|FR0000125338
|17 018
|123,0304
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|14/08/25
|FR0000125338
|2 293
|123,1603
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|14/08/25
|FR0000125338
|2 266
|123,1570
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/08/25
|FR0000125338
|27 997
|122,9319
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/08/25
|FR0000125338
|6 708
|122,9335
|CEUX
