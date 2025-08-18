Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 au 15 août 2025

Ivry-sur-Seine, le 18 août 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres
du 11 au 15 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 août 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteurCode Identifiant de l'émetteur (LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsCode identifiant marché
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/11/2025FR00114769281 22929,3144CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/11/2025FR00114769285 10529,3759XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/11/2025FR001147692821429,3537AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/11/2025FR001147692815729,4118TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/12/2025FR00114769282 89329,2303XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/12/2025FR00114769281 26329,1693CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/12/2025FR001147692830229,1684AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/12/2025FR001147692817729,1184TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3513/08/2025FR00114769281 67429,2985XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3513/08/2025FR001147692854429,2815CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3513/08/2025FR001147692814729,2918AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3513/08/2025FR001147692818829,2880TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3514/08/2025FR00114769281 27229,3304XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3514/08/2025FR001147692824529,2012CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3514/08/2025FR001147692817929,2008TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3514/08/2025FR001147692817329,2113AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3515/08/2025FR00114769288 12229,1775XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3515/08/2025FR001147692819829,2601AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3515/08/2025FR001147692859029,1937CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3515/08/2025FR001147692819229,2174TQEX
   TOTAL24 86429,2549 

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

