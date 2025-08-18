Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 au 15 août 2025

Ivry-sur-Seine, le 18 août 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres

du 11 au 15 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 août 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Code identifiant marché GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/11/2025 FR0011476928 1 229 29,3144 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/11/2025 FR0011476928 5 105 29,3759 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/11/2025 FR0011476928 214 29,3537 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/11/2025 FR0011476928 157 29,4118 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/12/2025 FR0011476928 2 893 29,2303 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/12/2025 FR0011476928 1 263 29,1693 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/12/2025 FR0011476928 302 29,1684 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/12/2025 FR0011476928 177 29,1184 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 13/08/2025 FR0011476928 1 674 29,2985 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 13/08/2025 FR0011476928 544 29,2815 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 13/08/2025 FR0011476928 147 29,2918 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 13/08/2025 FR0011476928 188 29,2880 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 14/08/2025 FR0011476928 1 272 29,3304 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 14/08/2025 FR0011476928 245 29,2012 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 14/08/2025 FR0011476928 179 29,2008 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 14/08/2025 FR0011476928 173 29,2113 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 15/08/2025 FR0011476928 8 122 29,1775 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 15/08/2025 FR0011476928 198 29,2601 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 15/08/2025 FR0011476928 590 29,1937 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 15/08/2025 FR0011476928 192 29,2174 TQEX TOTAL 24 864 29,2549

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

Pièce jointe