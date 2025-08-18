REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 33 og 34 - Lok endurkaupaáætlunar

Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti nýja endurkaupaáætlun félagsins þann 1. júlí 2025 sbr. tilkynningu í Kauphöll þann dag. Var henni hrint í framkvæmd þann 2. júlí 2025. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Í 33 viku og 34 viku 2025 keypti Reitir fasteignafélag hf. 550.000 eigin hluti að kaupverði 60.920.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Gengi
|Kaupverð
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|12/8/25
|11:39
|100.000
|112,00
|11.200.000
|7.950.000
|12/8/25
|14:22
|100.000
|111,50
|11.150.000
|8.050.000
|14/8/25
|14:32
|70.000
|111,00
|7.770.000
|8.120.000
|14/8/25
|15:03
|150.000
|110,00
|16.500.000
|8.270.000
|18/8/25
|11:53
|130.000
|110,00
|14.300.000
|8.400.000
|Samtals
|550.000
|60.920.000
|8.400.000
Endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 1. júlí sl. er nú lokið. Samkvæmt áætluninni máttu endurkaup félagsins nema allt að 4.200.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna mátti ekki nema hærri fjárhð en 500 milljónum króna.
Reitir hafa nú keypt samtals 4.200.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 100,0% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 475.940.000 kr. sem samsvarar 95,2% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir.
Frá lokum fyrsta ársfjórðungs, síðasta birta uppgjöri félagsins, hefur félagið keypt 8.400.000 eigin hluti fyrir 952.557.470 kr.
Reitir eiga nú samtals 8.400.000 eigin hluti, eða um 1,21% af heildarhlutafé félagsins. Útistandandi hlutir í félaginu eru því 688.600.000.
Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is.