Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - Juillet 2025

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Sanofi

Société anonyme au capital de 2 454 937 946 euros

Siège social : 46, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris

395 030 844 R.C.S. Paris

Date





Nombre d’actions composant le capital





Nombre réel

de droits de vote

(déduction faite des actions auto-détenues) Nombre théorique

de droits de vote

(y compris actions auto-détenues)* 31 juillet 2025 1 227 468 973 1 353 375 756 1 361 835 529

* en application de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée » :

https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action-sanofi/droits-de-vote-et-actions/

Direction des Relations Investisseurs

e-mail : investor.relations@sanofi.com













Pièce jointe