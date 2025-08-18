COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août au 15 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/11/2025
|FR0000062234
|5
|1469,6000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/11/2025
|FR0000062234
|16
|1469,2500
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/11/2025
|FR0000062234
|38
|1466,8421
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/11/2025
|FR0000062234
|5
|1466,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/12/2025
|FR0000062234
|15
|1461,7333
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/12/2025
|FR0000062234
|5
|1466,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/12/2025
|FR0000062234
|5
|1462,8000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/12/2025
|FR0000062234
|47
|1458,6809
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/08/2025
|FR0000062234
|5
|1468,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/08/2025
|FR0000062234
|5
|1468,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/08/2025
|FR0000062234
|16
|1468,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|13/08/2025
|FR0000062234
|48
|1464,7500
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|14/08/2025
|FR0000062234
|1
|1452,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/08/2025
|FR0000062234
|5
|1454,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/08/2025
|FR0000062234
|15
|1456,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/08/2025
|FR0000062234
|6
|1456,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/08/2025
|FR0000062234
|47
|1457,5745
|XPAR
|TOTAL
|284
|1462,4437
