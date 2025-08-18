Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août au 15 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août au 15 août 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/11/2025FR0000062234 51469,6000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/11/2025FR0000062234 161469,2500CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/11/2025FR0000062234 381466,8421XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/11/2025FR0000062234 51466,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/12/2025FR0000062234 151461,7333CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/12/2025FR0000062234 51466,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/12/2025FR0000062234 51462,8000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/12/2025FR0000062234 471458,6809XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/08/2025FR0000062234 51468,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/08/2025FR0000062234 51468,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/08/2025FR0000062234 161468,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84913/08/2025FR0000062234 481464,7500XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84914/08/2025FR0000062234 11452,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/08/2025FR0000062234 51454,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/08/2025FR0000062234 151456,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/08/2025FR0000062234 61456,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/08/2025FR0000062234 471457,5745XPAR
   TOTAL 2841462,4437 

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 11 août au 15 août 2025

