全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Fiserv, Inc. 的投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 – FI

紐約, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 22 日（包括首尾兩日，下稱「集體訴訟期」）期間購買了 Fiserv, Inc. 普通股 (NYSE: FI) 之人士注意，重要的首席原告截止日期為 2025 年 9 月 22 日。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Fiserv 普通股，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Fiserv 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42465 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解更多資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 9 月 22 日或之前向法院申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的律所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟，而只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據該訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假及誤導性陳述，及／或未有披露：(1) 由於舊有 Payeezy 平台存在成本問題和其他問題，Fiserv 強迫 Payeezy 商戶遷移至其 Clover 平台；(2) Clover 的收入增長及總支付量 (「GPV」，即透過 Clover 處理的交易總金額) 在該等強制性轉移下暫時且不可持續地被推高，從而掩蓋了新商戶業務有所放緩；(3) 在該等轉移完成後不久，大量前 Payeezy 商戶因 Clover 定價高昂、頻繁故障及系統兼容性問題而轉用競爭對手的解決方案；(4) 由於該等商戶流失，Clover 的 GPV 增長顯著放緩，其收入增長變得無以為繼；及 (5) 基於上述原因，Fiserv 在集體訴訟期間對 Clover 的增長策略、競爭、商戶流失、GPV 增長及業務前景所作的正面陳述存在重大虛假性和誤導性。 訴訟稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Fiserv 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42465 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解更多資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。 您可自行選擇聘請律師， 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。 過往結果並不保證獲得類似的結果。

聯絡資訊：