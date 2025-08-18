WAMCO 截止日期：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Western Asset Management Company, LLC 互惠基金投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日期間（包括首尾兩日，下稱「集體訴訟期」）購買了「Western Asset US Core Bond Fund」互惠基金類別— I 類 (股票代號：「WATFX」)、A 類 (股票代號：「WABAX」)、C 類 (股票代號：「WABCX」)、FI 類 (股票代號：「WAPIX」)、IS 類 (股票代號：「WACSX」) 和 R 類 (股票代號：「WABRX」) 以及「Western Asset Core Plus Bond Fund」互惠基金類別— A 類 (股票代號：「WAPAX」)、C 類 (股票代號：「WAPCX」)、C1 類 (股票代號：「LWCPX」)、FI 類 (股票代號：「WACIX」)、R 類 (股票代號：「WAPRX」)、I 類 (股票代號：「WACPX」) 和 IS 類 (股票代號：「WAPSX」) 之人士注意，重要的首席原告截止日期為 2025 年 9 月 5 日。

影響：如果您在集體訴訟期內購買了 WAMCO 互惠基金，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 WAMCO 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=31956 或致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解更多資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 9 月 5 日前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功紀錄的合格律師。 通常，發布通知的律所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟，而只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據該訴訟，被告在整個集體訴訟期間未有對投資者作出警告：(1) 被告偏好若干 WAMCO 策略 (如 Macro Opps)，而輕視其他 WAMCO 策略 (如 Core 及 Core Plus)；(2) 被告刻意冷待若干 WAMCO 策略 (如 Core 及 Core Plus)；(3) WAMCO 所維持的任何「合規政策和程序」旨在「將投資機會公平分配給客戶」，但該等政策和程序並不足以確保 Leech 及其 WAMCO 團隊在其管理的眾多策略之間公平分配交易，或明顯地受到被告忽視，從而造成偏好若干 WAMCO 策略而犧牲其他 WAMCO 策略；(3) WAMCO 所維持的任何「監督機制」不足以監控 Leech 及其 WAMCO 團隊，或明顯地受到被告忽視，從而造成偏好若干 WAMCO 策略而犧牲其他 WAMCO 策略。 因此，被告的行為構成對集體訴訟成員的欺詐或欺騙，在集體訴訟期間人為壓低「Western Asset US Core 策略」互惠基金類別的價格，致使集體訴訟成員蒙受損失。

如欲加入 WAMCO 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=31956 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解更多資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。 您可自行選擇聘請律師， 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。 過往結果並不保證獲得類似的結果。

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com