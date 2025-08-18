SOVRA renforce son positionnement dans le secteur des GovTech au terme d’une réorganisation et une série de transactions stratégiques

MONTRÉAL, 18 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOVRA (anciennement mdf commerce), la principale plateforme nord-américaine d’approvisionnement pour le secteur public, a annoncé aujourd’hui une série de changements stratégiques visant à soutenir son ambition de devenir le chef de file nord-américain du secteur des GovTech. Ces initiatives comprennent la nomination d’un nouveau PDG, l’acquisition d’Ontopical, une plateforme d’intelligence artificielle destinée aux appels d’offres gouvernementaux, ainsi que la cession de six unités d'affaires périphériques à Valsoft Corporation (« Valsoft ») ainsi qu’à un autre groupe canadien stratégique spécialisé dans l’acquisition de logiciels verticaux SaaS.

Tom Spengler nommé PDG de SOVRA

Le membre du conseil d’administration de SOVRA et expert GovTech Tom Spengler a été nommé PDG, effectif immédiatement. Luc Filiatreault, qui a occupé ce poste depuis six ans, rejoindra le conseil d’administration de SOVRA et assumera un rôle de conseiller.

Tom est un entrepreneur chevronné en technologies, conseiller et investisseur, avec plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie GovTech. Il a contribué à la modernisation des administrations locales, étatiques et fédérales par le biais de plateformes SaaS, d’outils d’engagement citoyen et de technologies propulsées par l’IA. Son expertise couvre la planification stratégique, la concordance produit/marché, l’exécution commerciale, la mobilisation de capitaux et la croissance à long terme de nouvelles entreprises innovantes et en développement.

Durant le mandat de Luc, la compagnie a connu une croissance soutenue par des acquisitions stratégiques, tout en créant les bases solides pour devenir le chef de file dans le domaine GovTech. Il a également joué un rôle clé dans la privatisation de SOVRA suite à son acquisition par KKR en 2024. Sous sa direction, SOVRA est devenue l’une des plus grandes entreprises de logiciels à Montréal.

SOVRA acquiert Ontopical

La nomination de Tom arrive à point alors que SOVRA concentre davantage sa stratégie sur le secteur public, avec l’acquisition d’Ontopical, une plateforme d’intelligence artificielle destinée aux appels d’offres gouvernementaux. Ontopical aide les fournisseurs à identifier des opportunités en amont, avant même l’émission des appels d’offres. Basée à Calgary, la technologie exclusive d’Ontopical, Oliver, analyse plus de 65 000 sources de données publiques pour fournir des informations préappels d’offres, offrant ainsi aux fournisseurs plus de temps pour se préparer et adopter une stratégie proactive.

Cette acquisition pose les bases du nouveau Centre d’excellence en intelligence artificielle de SOVRA, qui accélérera le développement de fonctionnalités intelligentes et l’automatisation sur la plateforme SOVRA, tant pour les fournisseurs que pour les acheteurs publics.

Cession d’activités périphériques

En parallèle de l’acquisition d’Ontopical, SOVRA a finalisé la vente de six unités d’affaires périphériques, ce qui permet une allocation plus ciblée des ressources en capital vers les activités principales de la compagnie et le développement de solutions d’approvisionnement numérique pour le secteur public. Ces unités d’affaires ont été acquises par deux groupes experts en logiciels spécialisés, bien positionnés pour soutenir leur innovation continue et succès à long terme dans leurs secteurs respectifs.

Ces initiatives stratégiques de rationalisation du portefeuille soulignent l’engagement de SOVRA à devenir le chef de file nord-américain du secteur des GovTech.

Perspectives d’avenir

« Je suis honoré de prendre la direction de SOVRA et de travailler aux côtés d’une équipe aussi talentueuse », a déclaré Tom Spengler. « Après avoir siégé cette année au conseil d’administration, j’ai pu constater le potentiel exceptionnel de notre technologie et de nos employés. Je suis passionné par la mission de SOVRA et je suis impatient de bâtir sur les fondations solides créées par Luc, notamment en renforçant notre plateforme et notre position sur le marché GovTech. L’acquisition d’Ontopical constitue une avancée majeure dans notre stratégie globale, et nous sommes ravis d’accueillir Clayton et son équipe au sein de SOVRA. »

« Ce fut un privilège de diriger SOVRA pendant une période aussi charnière, et je me réjouis de continuer à y contribuer en m’impliquant au sein du conseil d’administration et en tant que conseiller », a déclaré Luc Filiatreault. « Je suis fier du chemin parcouru, en passant par l’expansion de notre empreinte GovTech et notre passage au statut d’entreprise privée, sans oublier le rebranding SOVRA. La compagnie est bien positionnée pour l’avenir et j’ai une pleine confiance en la capacité de Tom à mener SOVRA vers de nouveaux sommets. »

« Nous avons bâti une solution puissante, et maintenant, nous avons l’opportunité de la faire évoluer encore plus rapidement », a affirmé Clayton Feick, PDG d’Ontopical, qui devient Président de SOVRA solutions d'affaires fournisseurs, tandis que le fondateur d’Ontopical, Derrick Koenig, dirigera l’équipe produit de la division solutions d'affaires fournisseurs. « Rejoindre SOVRA nous offre la portée, les ressources et la plateforme nécessaires pour aider des milliers d’entreprises à mieux se connecter à la demande du secteur public, plus tôt et plus efficacement »

À propos de Tom Spengler

Tom Spengler est un dirigeant expérimenté avec plus de vingt ans de leadership dans l’industrie GovTech, ayant occupé les rôles de PDG, conseiller, administrateur, entrepreneur et investisseur. Il est passionné par la transformation technologique des gouvernements, par les outils d’engagement citoyen et la gestion stratégique dans le secteur public. Tom a été trois fois PDG d’une entreprise classée GovTech 100 et est cofondateur de Granicus, une plateforme SaaS dédiée au secteur public. Il a siégé aux conseils d’administration de Granicus, PrimeGov, Rock Solid Technologies, CivStart, Automotus et SOVRA.

À propos de SOVRA

SOVRA (anciennement mdf commerce) regroupe plus de vingt ans d’expertise, unifiant les forces de marques reconnues telles que Bidnet Direct, Periscope et MERX au sein d’une seule plateforme. Aujourd’hui, SOVRA connecte plus d’un million de fournisseurs avec plus de 7 000 agences du secteur public à travers l’Amérique du Nord, créant le plus grand réseau d’approvisionnement de la région.

Pour les agences, SOVRA simplifie les processus d’approvisionnement, élargit l’accès aux fournisseurs et améliore les résultats. Pour les fournisseurs, la plateforme ouvre la voie à des opportunités concrètes et facilite l’accès aux contrats gouvernementaux pour les entreprises de toutes tailles.

Axée sur la transparence, l’efficacité et l’impact, SOVRA propose des solutions modernes d’approvisionnement public qui aident les agences à optimiser leurs budgets et les fournisseurs à croître.



À propos d’Ontopical

Ontopical aide les entreprises à conclure de nouveaux contrats avec les gouvernements en assurant une surveillance complète des activités des agences et des administrations locales à travers l’Amérique du Nord. Son copilote IA, Oliver, est au cœur de sa plateforme d’intelligence du marché public, fournissant aux équipes commerciales des opportunités ciblées et des réponses concrètes pour remporter plus d’appels d’offres.

Chaque jour, Ontopical analyse des données provenant de plus de sources, formats et régions que toute autre plateforme d’intelligence sur les gouvernements locaux. Elle équipe des clients dans les domaines de l’ingénierie, de la construction, des télécommunications, de la technologie, des logiciels, des services de santé, et bien d'autres, afin de renforcer leur pipeline commercial et améliorer leur taux de conversion.



