Projektfinansieringsfacilitet helt återbetald

PERTH, Australien, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) är glada att informera om återbetalningen av den utestående skulden på 45 000 000 australiska dollar i Macquarie-faciliteten som inrättats för utvidgningen av bolagets Tomingley Gold Operations (Tomingley) i centrala New South Wales.

De 45 000 000 australiska dollarna har återbetalats med hjälp av företagets likvida medel. Alkane är nu i stort sett skuldfritt, bortsett från sin standardfinansiering av utrustning.

Alkanes verkställande direktör och koncernchef Nic Earner sade: ”Återbetalningen av det utestående beloppet på 45 miljoner australiska dollar på vår kreditfacilitet återspeglar Alkanes finansiella flexibilitet efter slutförandet av fusionen. Denna situation visar på styrkan i Alkanes balansräkning och ger oss ökad flexibilitet att utnyttja strategiska organiska och potentiella externa tillväxtmöjligheter samtidigt som vi behåller en mycket stark rörelsekapitalposition.”

Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, verkställande direktör och koncernchef.

OM ALKANE ‐ www.alkane.com.au ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med en portfölj bestående av tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley , ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Ansvarsfriskrivning

Ingenting i detta meddelande ska tolkas som ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper.

Detta meddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden och prognoser, inklusive möjliga eller förmodade reserver och resurser, produktionsnivåer och -hastigheter, kostnader, priser, företagets framtida resultat eller potentiella tillväxt, tillväxt eller andra trendprognoser. Dessa uttalanden baseras på förväntningar vid rapportdatumet. Framåtblickande uttalanden innefattar i sig kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som ligger utanför Alkanes kontroll, och faktiska resultat, prestationer och framgångar kan avvika väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden beroende på en rad olika faktorer. Alkane lämnar inga utfästelser, försäkringar eller garantier avseende riktigheten, sannolikheten eller uppfyllandet av framåtblickande uttalanden eller resultat som uttrycks eller antyds i framåtblickande uttalanden. Du bör inte förlita dig alltför mycket på framåtblickande uttalanden.

KONTAKT: NIC EARNER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF, ALKANE RESOURCES LTD, TEL +61 8 9227 5677

INVESTERARE & MEDIA: NATALIE CHAPMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF, TEL +61 418 642 556