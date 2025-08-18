業界頂尖的出庭律師 ROSEN 建議 Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund (前稱 Principal Street High Income Municipal Fund) 的投資者在重要截止日期前聘請律師發起證券集體訴訟 – RMJAX、RMHVX、RMHIX

紐約, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2023 年 5 月 5 日至 2025 年 6 月12 日（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund (前稱 Principal Street High Income Municipal Fund)（「基金」）(證券代號：MJAX、RMHVX、RMHIX) 證券之人士注意，重要的首席原告截止日期為 2025 年 9 月 22 日。 該基金是被告 James Alpha Funds Trust 旗下互惠基金之一 (以 Easterly Funds Trust 的名義營運)。

影響：如果您在集體訴訟期內購買了 Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42371 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解更多資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 9 月 22 日或之前向法院申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

案件詳情：根據訴訟，整個集體訴訟期間，被告發表了虛假和/或誤導性的聲明，並/或未披露以下事實：(1) 該基金以人為抬高的價格標記其投資組合資產，而價格並未合理反映這些資產的公允價值，總額達數千萬美元；(2) 該基金採取了根本上有缺陷的定價和評估方法，系統性地抬高其資產淨值和個別資產的估值；(3) 該基金在低流動性資產的投資比重高於其發售材料中的披露水平；(4) 與發售材料所披露的水平比較，該基金不同資產之間的相關性較高且多樣性較低；(5) 因此，該基金所聲明的資產淨值、每股資產淨值、個別資產估值和歷史表現明顯被誇大；(6) 因此，該基金面臨重大的未披露風險，即其股份價格可能會突然大跌。

如欲加入 Easterly ROCMuni High Income Municipal Bond Fund 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=42371 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解更多資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。 您可自行選擇聘請律師， 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

