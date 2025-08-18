Du tourisme écologique traditionnel aux expériences modernes diversifiées : Guigang favorise un développement de haute qualité de l’intégration culture-tourisme

GUIGANG, Chine, 18 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Récemment, la 15e édition du Festival du Lotus de Guigang a débuté à Guigang, dans la région du Guangxi. De juillet à octobre, la ville proposera une multitude d’activités, notamment des représentations théâtrales, des concours de poésie et la sélection des « meilleurs sites d’observation de lotus », pour continuer à stimuler sa croissance touristique.

Le département de la publicité de la ville de Guigang souligne les atouts écologiques exceptionnels de Guigang, une ville exemplaire du tourisme forestier qui fait office de projet test pour la consommation culturelle et touristique à l’échelle nationale, mais aussi une destination écotouristique desservant la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et l’ASEAN, avec en son cœur, ses « Trois montagnes, une gorge, une culture ». Elle compte désormais 52 attractions touristiques nationales de niveau A, 37 zones touristiques rurales classées quatre étoiles ou plus et 17 terrains de camping à thème, tandis que sa marque « Camping Paradise, Carefree Guigang » gagne en popularité. Au cours du premier semestre de cette année, Guigang a accueilli 32,0634 millions de visiteurs, générant 30,121 milliards de yuans de revenus touristiques, soit une hausse par rapport à l’année passée (12,88 à 13,87 %).

Guigang sait bien que « le flux de visiteurs se traduit par une capacité de rétention » et a mis à profit ces performances et ces événements pour stimuler le développement urbain. Cette année, la division de la « Village Basketball Association » du Guangxi s’est installée à Guiping, et a accueilli les éliminatoires du 15e tournoi national de basket, le « Douyin Football Carnival » et le « concert de Gangren Gangye », contribuant ainsi à renforcer sa réputation de « ville des sports et capitale des loisirs ».

Le « Douyin Football Carnival » a attiré 1,83 milliard de consultations en ligne, propulsant Guigang dans le top 3 des classements de recherche de villes de Douyin. Sous l’impulsion de l’événement, lors du festival du « 3 mars », les arrivées de visiteurs et les recettes touristiques de la ville ont augmenté, passant de 18 à 18,9 % sur un an. Lors des éliminatoires du tournoi national de basket, les informations connexes ont attiré environ 36,74 millions de visites, le nombre de clients séjournant dans les hôtels à quotas contrôlés dans le district de Gangbei a augmenté de 29,17 % sur un an et la consommation environnante a explosé. L’effet « participation à un événement d’une journée, séjour de plusieurs jours » s’est nettement fait ressentir, et l’influence de l’initiative visant à faire « explorer Guigang à travers des performances et des événements » continue de croître.

Le Publicity Department of Guigang City (département de la publicité de la ville de Guigang) a annoncé que pour maintenir cet élan, Guigang va pousser davantage sa campagne intensive de trois ans pour l’industrie culturelle et touristique. Au cours du premier semestre de l’année, 22 nouveaux projets dans le domaine du tourisme de santé et culturel ont été signés, représentant un investissement total de 2,401 milliards de yuans, et 42 projets culturels et touristiques clés ont progressé à un rythme accéléré, avec 20 nouveaux projets lancés et 13 terminés. Parallèlement, la ville explore activement le concept de développement intégré « culture-tourisme + IA ». Début juillet, un service d’interprétation intelligent basé sur l’IA a été lancé au musée du comté de Pingnan, marquant une avancée décisive dans l’effort « culture-tourisme + IA » de Guigang.

Au plus fort de l’été, la 15e édition du Festival du lotus de Guigang a démarré en grande pompe. Une fois de plus, cette « Cité du Lotus » millénaire vous lance une chaleureuse invitation : « Ville parfumée depuis deux mille ans, je n’attends que vous ! » Des visites écologiques aux événements dynamiques, d’un paradis du camping aux expériences augmentées par l’intelligence artificielle, Guigang crée un nouveau paysage culturel et touristique où la tradition rencontre la modernité, et émerge en tant que nouveau pôle en constant développement.

Source : The Publicity Department of Guigang City