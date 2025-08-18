WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 15 août 2025

RACHAT D’ACTIONS – 18 AOUT 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 11 et 15 août 2025 :

Nom de l'émetteurCode LEIJour de la transactionCode ISINVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
WENDEL











969500M98ZMIZYJD5O34











11/08/2025FR0000121204











3 65682,9439Euronext











12/08/20251 64982,6560
13/08/202595782,3531
14/08/202566182,6992
15/08/20252 75683,8675

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (ISIN)Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marché
WENDEL5852025-08-11T09:01:00+84:00FR000012120483,50EUR77XPAR
WENDEL5852025-08-11T09:14:10+83:00FR000012120483,45EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-11T09:15:15+84:00FR000012120483,60EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-11T09:15:16+84:00FR000012120483,60EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-11T09:27:37+83:00FR000012120483,45EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-11T09:28:06+83:00FR000012120483,45EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-11T09:57:56+83:00FR000012120483,40EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-11T09:59:09+83:00FR000012120483,35EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:11:54+83:00FR000012120483,20EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:17:57+83:00FR000012120483,25EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:17:57+83:00FR000012120483,25EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:17:57+83:00FR000012120483,25EUR27XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:40:01+83:00FR000012120483,25EUR31XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:40:01+83:00FR000012120483,25EUR31XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:40:01+83:00FR000012120483,25EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:40:01+83:00FR000012120483,25EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:48:05+83:00FR000012120483,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:48:05+83:00FR000012120483,15EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:48:05+83:00FR000012120483,15EUR28XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:48:05+83:00FR000012120483,15EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:48:09+83:00FR000012120483,25EUR51XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:49:10+83:00FR000012120483,25EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:49:10+83:00FR000012120483,25EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:49:10+83:00FR000012120483,30EUR31XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:49:10+83:00FR000012120483,30EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-11T10:49:11+83:00FR000012120483,25EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:32:37+83:00FR000012120483,20EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:32:38+83:00FR000012120483,20EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:32:38+83:00FR000012120483,20EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:33:01+83:00FR000012120483,25EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:34:30+83:00FR000012120483,25EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:36:57+83:00FR000012120483,20EUR31XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:36:59+83:00FR000012120483,20EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:39:56+83:00FR000012120483,20EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:59:22+83:00FR000012120483,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-11T11:59:22+83:00FR000012120483,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-11T12:06:00+83:00FR000012120483,20EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-11T12:38:25+83:00FR000012120483,05EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-11T13:00:42+83:00FR000012120483,05EUR70XPAR
WENDEL5852025-08-11T13:29:48+83:00FR000012120482,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-11T13:38:15+83:00FR000012120483,00EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-11T13:40:44+83:00FR000012120483,00EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:12:14+83:00FR000012120483,15EUR65XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:12:14+83:00FR000012120483,15EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:12:14+83:00FR000012120483,15EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:27:45+83:00FR000012120483,05EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:30:19+83:00FR000012120482,95EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:48:09+83:00FR000012120482,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:48:09+83:00FR000012120482,90EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:57:35+83:00FR000012120482,90EUR121XPAR
WENDEL5852025-08-11T14:57:35+83:00FR000012120482,90EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-11T15:02:15+83:00FR000012120482,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-11T15:02:15+83:00FR000012120482,85EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-11T15:31:29+83:00FR000012120482,90EUR83XPAR
WENDEL5852025-08-11T15:31:29+83:00FR000012120482,90EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-11T15:34:00+83:00FR000012120483,00EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-11T15:45:15+83:00FR000012120482,95EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-11T15:45:15+83:00FR000012120482,95EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-11T15:53:15+83:00FR000012120482,85EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:25:01+83:00FR000012120482,80EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:26:04+83:00FR000012120482,80EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:34:05+83:00FR000012120482,75EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:54:52+83:00FR000012120482,70EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:54:52+83:00FR000012120482,70EUR99XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:54:52+83:00FR000012120482,70EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:54:52+83:00FR000012120482,70EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:54:52+83:00FR000012120482,70EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:56:05+83:00FR000012120482,80EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:56:05+83:00FR000012120482,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:56:12+83:00FR000012120482,80EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:56:12+83:00FR000012120482,80EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:56:12+83:00FR000012120482,80EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:56:29+83:00FR000012120482,80EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:57:01+83:00FR000012120482,80EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:57:01+83:00FR000012120482,80EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-11T16:57:44+83:00FR000012120482,80EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:00:05+83:00FR000012120482,80EUR164XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:00:09+83:00FR000012120482,80EUR200XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:00:09+83:00FR000012120482,80EUR91XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:00:09+83:00FR000012120482,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:03:43+83:00FR000012120482,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:03:47+83:00FR000012120482,80EUR110XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:03:51+83:00FR000012120482,80EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:03:51+83:00FR000012120482,80EUR128XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:15:00+83:00FR000012120482,80EUR105XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:19:10+83:00FR000012120482,80EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:20:06+83:00FR000012120482,80EUR95XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:21:39+83:00FR000012120482,80EUR170XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:22:13+83:00FR000012120482,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:22:13+83:00FR000012120482,80EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:22:13+83:00FR000012120482,80EUR167XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:22:13+83:00FR000012120482,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:22:13+83:00FR000012120482,80EUR69XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:22:13+83:00FR000012120482,80EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:22:13+83:00FR000012120482,80EUR92XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:23:00+83:00FR000012120482,80EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:23:20+83:00FR000012120482,80EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-11T17:23:20+83:00FR000012120482,80EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-12T09:01:00+83:00FR000012120483,20EUR67XPAR
WENDEL5852025-08-12T09:09:52+83:00FR000012120483,30EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-12T09:09:53+83:00FR000012120483,30EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-12T09:30:06+83:00FR000012120483,05EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-12T09:44:44+83:00FR000012120483,00EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-12T10:01:34+83:00FR000012120482,85EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-12T10:23:15+83:00FR000012120483,00EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-12T10:23:15+83:00FR000012120483,00EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-12T10:23:20+83:00FR000012120482,90EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-12T10:24:29+83:00FR000012120482,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-12T10:33:54+83:00FR000012120482,70EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-12T10:33:54+83:00FR000012120482,70EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-12T10:41:57+83:00FR000012120482,75EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:06+83:00FR000012120482,55EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:06+83:00FR000012120482,55EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:08+82:00FR000012120482,45EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:08+82:00FR000012120482,45EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:08+82:00FR000012120482,45EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:08+82:00FR000012120482,45EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:11+82:00FR000012120482,45EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:32+83:00FR000012120482,55EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:32+83:00FR000012120482,55EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-12T11:29:36+83:00FR000012120482,60EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-12T12:43:20+83:00FR000012120482,55EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-12T12:43:20+83:00FR000012120482,55EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-12T12:43:47+83:00FR000012120482,55EUR200XPAR
WENDEL5852025-08-12T12:43:47+83:00FR000012120482,55EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-12T13:16:04+83:00FR000012120482,50EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-12T13:17:02+83:00FR000012120482,55EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-12T13:17:02+83:00FR000012120482,55EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-12T14:08:39+83:00FR000012120482,55EUR32XPAR
WENDEL5852025-08-12T14:18:23+82:00FR000012120482,45EUR100XPAR
WENDEL5852025-08-12T14:18:23+83:00FR000012120482,50EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-12T14:33:02+83:00FR000012120482,50EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-12T14:52:05+83:00FR000012120482,55EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:20:01+83:00FR000012120482,60EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:20:01+83:00FR000012120482,60EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:20:01+83:00FR000012120482,60EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:28:53+83:00FR000012120482,55EUR83XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:32:04+83:00FR000012120482,50EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:35:31+83:00FR000012120482,55EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:35:31+83:00FR000012120482,65EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:35:31+83:00FR000012120482,65EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-12T15:35:31+83:00FR000012120482,65EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-12T16:08:02+83:00FR000012120482,50EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-12T16:08:02+83:00FR000012120482,50EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-12T16:14:14+83:00FR000012120482,60EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-12T16:22:04+83:00FR000012120482,55EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-12T16:40:38+82:00FR000012120482,45EUR23XPAR
WENDEL5852025-08-12T17:18:37+83:00FR000012120482,65EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-12T17:29:00+83:00FR000012120482,65EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-12T17:29:34+83:00FR000012120482,65EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-12T17:29:34+83:00FR000012120482,65EUR50XPAR
WENDEL5852025-08-13T09:01:00+83:00FR000012120482,65EUR5XPAR
WENDEL5852025-08-13T09:01:27+83:00FR000012120482,65EUR62XPAR
WENDEL5852025-08-13T09:40:00+83:00FR000012120482,50EUR91XPAR
WENDEL5852025-08-13T10:19:07+82:00FR000012120482,40EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-13T10:19:07+82:00FR000012120482,40EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-13T10:19:07+82:00FR000012120482,40EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-13T10:19:33+82:00FR000012120482,40EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-13T10:49:00+82:00FR000012120482,20EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:31:36+82:00FR000012120482,15EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:31:36+82:00FR000012120482,15EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:31:36+82:00FR000012120482,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:31:36+82:00FR000012120482,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:31:36+82:00FR000012120482,15EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:31:36+82:00FR000012120482,15EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:39:23+82:00FR000012120482,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:39:23+82:00FR000012120482,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-13T11:57:09+82:00FR000012120482,15EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-13T12:55:32+82:00FR000012120482,15EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-13T12:55:32+82:00FR000012120482,15EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-13T12:55:32+82:00FR000012120482,15EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-13T13:38:45+82:00FR000012120482,20EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-13T14:21:06+82:00FR000012120482,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-13T14:59:51+82:00FR000012120482,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:17:13+82:00FR000012120482,30EUR61XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:17:13+82:00FR000012120482,30EUR53XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:17:13+82:00FR000012120482,30EUR12XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:18:10+82:00FR000012120482,45EUR59XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:20:10+82:00FR000012120482,40EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:21:14+82:00FR000012120482,35EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:30:05+82:00FR000012120482,30EUR56XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:30:05+82:00FR000012120482,30EUR20XPAR
WENDEL5852025-08-13T15:30:05+82:00FR000012120482,30EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-13T16:08:52+82:00FR000012120482,30EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-13T16:08:53+82:00FR000012120482,30EUR28XPAR
WENDEL5852025-08-13T16:08:53+82:00FR000012120482,30EUR24XPAR
WENDEL5852025-08-13T16:09:08+82:00FR000012120482,30EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-13T16:50:51+82:00FR000012120482,35EUR67XPAR
WENDEL5852025-08-13T17:08:51+82:00FR000012120482,35EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-13T17:10:58+82:00FR000012120482,35EUR24XPAR
WENDEL5852025-08-13T17:15:10+82:00FR000012120482,30EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-13T17:22:29+82:00FR000012120482,45EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-13T17:22:29+82:00FR000012120482,45EUR24XPAR
WENDEL5852025-08-13T17:29:50+82:00FR000012120482,30EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-14T09:01:00+82:00FR000012120482,40EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-14T09:01:07+83:00FR000012120482,60EUR108XPAR
WENDEL5852025-08-14T09:03:18+83:00FR000012120482,70EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-14T09:45:20+83:00FR000012120482,65EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-14T09:45:20+83:00FR000012120482,65EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:08:23+83:00FR000012120482,55EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:08:23+83:00FR000012120482,55EUR16XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:08:23+83:00FR000012120482,55EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:14:51+82:00FR000012120482,45EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:14:51+82:00FR000012120482,45EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:22:38+83:00FR000012120482,50EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:22:38+83:00FR000012120482,50EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:25:57+83:00FR000012120482,60EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:25:57+83:00FR000012120482,60EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:26:10+83:00FR000012120482,60EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:34:02+83:00FR000012120482,65EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:53:59+83:00FR000012120482,75EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:53:59+83:00FR000012120482,75EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:57:41+83:00FR000012120482,80EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:57:41+83:00FR000012120482,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:57:42+83:00FR000012120482,80EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-14T10:57:42+83:00FR000012120482,80EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-14T11:25:44+83:00FR000012120482,85EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-14T11:26:42+83:00FR000012120482,90EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-14T11:26:42+83:00FR000012120482,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-14T11:46:42+83:00FR000012120482,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-08-14T13:01:14+83:00FR000012120482,75EUR8XPAR
WENDEL5852025-08-14T13:20:03+83:00FR000012120482,95EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-14T14:59:52+83:00FR000012120482,95EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-14T15:00:02+83:00FR000012120482,95EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-14T15:00:02+83:00FR000012120482,95EUR45XPAR
WENDEL5852025-08-14T15:30:07+83:00FR000012120482,95EUR33XPAR
WENDEL5852025-08-14T15:32:35+83:00FR000012120482,90EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-14T15:45:02+83:00FR000012120482,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-14T16:14:51+83:00FR000012120482,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:05:21+84:00FR000012120483,55EUR126XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:05:21+84:00FR000012120483,55EUR80XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:21:11+83:00FR000012120483,40EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:28:56+83:00FR000012120483,40EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:36:52+83:00FR000012120483,45EUR11XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:56:04+84:00FR000012120483,55EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:57:55+84:00FR000012120483,55EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:59:48+84:00FR000012120483,70EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:59:48+84:00FR000012120483,70EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-15T09:59:48+84:00FR000012120483,70EUR19XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:03:24+84:00FR000012120483,70EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:03:24+84:00FR000012120483,70EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:03:24+84:00FR000012120483,70EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:09:54+84:00FR000012120483,60EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:09:54+84:00FR000012120483,55EUR30XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:15:29+84:00FR000012120483,55EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:16:05+84:00FR000012120483,55EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:17:10+84:00FR000012120483,65EUR18XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:20:00+84:00FR000012120483,80EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:20:00+84:00FR000012120483,80EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:20:00+84:00FR000012120483,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:25:07+84:00FR000012120483,75EUR72XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:25:07+84:00FR000012120483,75EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:25:07+84:00FR000012120483,75EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:26:41+84:00FR000012120483,65EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:26:44+84:00FR000012120483,65EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:56:21+84:00FR000012120483,95EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:56:41+84:00FR000012120483,90EUR74XPAR
WENDEL5852025-08-15T10:58:19+84:00FR000012120483,90EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:01:03+84:00FR000012120483,90EUR113XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:13:04+84:00FR000012120483,90EUR9XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:13:56+84:00FR000012120483,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:13:56+84:00FR000012120483,95EUR7XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:13:56+84:00FR000012120483,95EUR14XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:16:39+84:00FR000012120484,05EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:16:39+84:00FR000012120484,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:16:39+84:00FR000012120484,05EUR24XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:23:00+84:00FR000012120484,15EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:24:52+84:00FR000012120484,15EUR15XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:24:52+84:00FR000012120484,15EUR24XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:24:52+84:00FR000012120484,10EUR48XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:24:54+84:00FR000012120484,05EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:24:54+84:00FR000012120484,05EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:24:54+84:00FR000012120484,05EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:38:11+84:00FR000012120484,00EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:38:11+84:00FR000012120484,00EUR44XPAR
WENDEL5852025-08-15T11:55:12+84:00FR000012120484,05EUR39XPAR
WENDEL5852025-08-15T12:00:02+84:00FR000012120484,00EUR46XPAR
WENDEL5852025-08-15T12:01:41+84:00FR000012120483,95EUR40XPAR
WENDEL5852025-08-15T12:18:18+84:00FR000012120483,90EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-15T12:20:05+84:00FR000012120483,90EUR32XPAR
WENDEL5852025-08-15T12:20:05+84:00FR000012120483,90EUR32XPAR
WENDEL5852025-08-15T12:20:05+84:00FR000012120483,90EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-15T12:42:27+84:00FR000012120484,10EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-15T13:38:53+84:00FR000012120483,85EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-15T14:00:00+84:00FR000012120483,85EUR81XPAR
WENDEL5852025-08-15T14:03:23+84:00FR000012120483,85EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-15T14:03:36+84:00FR000012120483,85EUR25XPAR
WENDEL5852025-08-15T14:12:38+84:00FR000012120483,85EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-15T14:16:15+84:00FR000012120483,75EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-15T14:32:59+84:00FR000012120483,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-15T14:32:59+84:00FR000012120483,80EUR21XPAR
WENDEL5852025-08-15T15:08:06+84:00FR000012120483,85EUR13XPAR
WENDEL5852025-08-15T15:15:12+84:00FR000012120483,90EUR1XPAR
WENDEL5852025-08-15T15:15:12+84:00FR000012120483,90EUR3XPAR
WENDEL5852025-08-15T15:30:01+84:00FR000012120483,95EUR78XPAR
WENDEL5852025-08-15T15:30:01+84:00FR000012120483,95EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-15T15:30:32+84:00FR000012120483,90EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-15T15:47:23+84:00FR000012120484,05EUR76XPAR
WENDEL5852025-08-15T16:04:34+84:00FR000012120484,00EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-15T16:05:32+84:00FR000012120484,00EUR42XPAR
WENDEL5852025-08-15T16:07:16+84:00FR000012120484,00EUR41XPAR
WENDEL5852025-08-15T16:20:58+84:00FR000012120483,90EUR4XPAR
WENDEL5852025-08-15T16:20:58+84:00FR000012120483,90EUR34XPAR
WENDEL5852025-08-15T16:22:13+84:00FR000012120483,85EUR6XPAR
WENDEL5852025-08-15T16:38:18+84:00FR000012120483,85EUR17XPAR
WENDEL5852025-08-15T16:46:53+84:00FR000012120484,00EUR76XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:12:20+84:00FR000012120483,85EUR2XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:13:23+84:00FR000012120483,85EUR36XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:13:23+84:00FR000012120483,85EUR135XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:13:23+84:00FR000012120483,85EUR65XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:13:23+84:00FR000012120483,85EUR37XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:13:23+84:00FR000012120483,85EUR76XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:13:24+84:00FR000012120483,85EUR22XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:25:12+84:00FR000012120483,95EUR38XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:25:12+84:00FR000012120483,95EUR43XPAR
WENDEL5852025-08-15T17:26:45+84:00FR000012120484,00EUR38XPAR

