WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 15 août 2025

RACHAT D’ACTIONS – 18 AOUT 2025
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 11 et 15 août 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code LEI
|Jour de la transaction
|Code ISIN
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)
|Marché
|WENDEL
|969500M98ZMIZYJD5O34
|11/08/2025
|FR0000121204
|3 656
|82,9439
|Euronext
|12/08/2025
|1 649
|82,6560
|13/08/2025
|957
|82,3531
|14/08/2025
|661
|82,6992
|15/08/2025
|2 756
|83,8675
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com
Annexe
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
Pièce jointe