„Novaturo“ pirmojo pusmečio rezultatai: 3 kartus sumažinti nuostoliai, antrą metų pusę tikisi veikti pelningai

Baltijos šalių kelionių organizatorius „Novaturas“ pirmąjį šių metų pusmetį, neaudituotais duomenimis, gavo 74 mln. eurų pajamų. Palyginus su 2024 m. pirmuoju pusmečiu jos susitraukė 19 proc., o tą lėmė bendrovės įvykdyta kelionių programos optimizacija. Ji jau duoda teigiamų rezultatų – grupės grynasis nuostolis sausį-birželį buvo 2,9 karto mažesnis nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį – nuo 2,28 mln. eurų susitraukė iki 791 tūkst. eurų. Antrąją metų pusę bendrovė tikisi veikti pelningai, kas turėtų pagerinti bendrą metinį rezultatą.
„Pirmojo pusmečio rezultatai atspindi mūsų veiksmus, kurių ėmėmės reaguodami į pernai stebėtą perteklinę kelionių pasiūlą, sąlygotą išaugusios konkurencijos rinkoje. Šį vasaros sezoną pasitikome optimizavę kelionių programą, kas natūraliai sumažino aptarnautų keliautojų skaičių ir pajamas, tačiau priartino prie mūsų tikslo – grąžinti „Novaturą“ į pelningos veiklos kelią. Matome, kad ši strategija duoda rezultatų – dėl rinkos paklausą geriau atitinkančios pasiūlos penktadaliu susitraukė paskutinės minutės kelionių pardavimai, kurie paprastai neigiamai veikia finansinį rezultatą. Tai leido reikšmingai sumažinti nuostolį. Su nuosaikiu optimizmu žiūrime į antrąją metų pusę ir tikimės, kad įgyvendintos efektyvumo priemonės leis veikti pelningai ir tai prisidės prie dar geresnio metinio rezultato“, – sako „Novaturo“ vadovas Kristijonas Kaikaris.
Augo kelionės į tolimąsias šalis ir išankstiniai pardavimai
„Novaturas“ skelbia, kad 2025 m. sausį-birželį iš viso aptarnavo 84 tūkst. keliautojų. Pernai atitinkamu laikotarpiu jų aptarnauta 113 tūkstančių. Sumažėjimą labiausiai lėmė optimizuota kelionių programa. Tačiau ji taip pat leido veikti efektyviau ir padidinti lėktuvų užpildymo rodiklį. Jis Baltijos šalių mastu pirmąjį pusmetį siekė 98,1 procento. Palyginimui, atitinkamą 2024 m. periodą šis rodiklis buvo 94,8 procento. Reikšmingai pagerėjo lėktuvų užpildymas kelionėse iš Estijos – nuo 93,6 proc. iki 98,6 procento. O daugelis tolimųjų krypčių skrydžių buvo vykdomi su 100 proc. lėktuvų užimtumu.
„Novaturas“ skaičiuoja, kad 2025 m. pirmąjį pusmetį grupės mastu į tolimuosius kraštus keliavo 11 proc. daugiau klientų nei tą patį 2024-ųjų periodą. Ypač reikšmingai – net 28 proc. – augo keliautojų į tolimuosius kraštus iš Lietuvos skaičius. Tarp labiausiai augusių krypčių – Vietnamas (+76,5 proc. lyginant 2025 sausį-birželį su 2024 m. sausiu-birželiu), Kankunas Meksikoje (+38,3 proc.), Kolombas Šri Lankoje (+28,9 proc.), Zanzibaras Tanzanijoje (+28,2 proc.).
Pirmąjį pusmetį „Novaturas“ taip pat stebėjo ir slidinėjimo kelionių į Lioną ir Ženevą populiarumo augimą. Šiose kryptyse bendrovė aptarnavo beveik penktadaliu (18,1 proc.) daugiau klientų lyginant su 2024 pirmuoju pusmečiu bei pasiekė net 99,4 proc. lėktuvų užpildymo rodiklį, kai praėjusiais metais jis tesiekė 86 procentus.
Prasidėjusiame vasaros sezone „Novaturas“ taip pat didino pasiūlą kelionėms į Barseloną ir Madeirą, kuriose stebi ir augusį aptarnautų klientų skaičių, ir gerėjusį lėktuvų užpildymo rodiklį.
Bendrovė taip pat atkreipia dėmesį, kad sėkmingai vykdo ir kelionių į tolimuosius kraštus pardavimus 2025/2026 m. žiemos sezonui – per pirmąjį šių metų pusmetį tokių kelionių parduota net 75 proc. daugiau nei per atitinkamą 2024 m. periodą. Čia ir toliau labiausiai auga kelionių į Kolombą, Zanzibarą, Vietnamą ir Puketą (Tailandą) išankstiniai pardavimai. Be to, anksčiau nei praėjusiais metais startavo ir kito – 2026 m. vasaros – sezono pardavimai.
Pritrauktas strateginis investuotojas
Pirmoji 2025 m. pusė „Novaturui“ buvo itin reikšminga ir dėl įmonės įgyvendintų strateginių projektų, kurie svarbūs grupės ilgalaikei perspektyvai. Kovo mėnesį bendrovė paskelbė pritraukusi strateginį investuotoją – Turkijos turizmo sektoriaus verslininką ir investuotoją Neset Kockar, valdantį tarptautinius aviacijos, nekilnojamojo turto, turizmo ir kitus verslus. Balandžio mėnesį buvo užbaigtas pirmasis sandorio etapas, kuriuo N. Kockar įsigijo 23,2 proc. bendrovės akcijų iš trijų fizinių akcininkų.
Sandorio šalys iki rudens planavo užbaigti ir antrąjį sandorio etapą, tačiau bendrovė buvo informuota, kad jo įgyvendinimui prireiks daugiau laiko dėl būtinų atlikti formalių procedūrų – sandorio šalys bendrovei dar nepranešė tikslios datos iki kada tai bus padaryta. Užbaigus antrąjį sandorio etapą, N. Kockar turėtų valdyti 33,19 proc. „Novaturo“ akcijų.
Strateginio investuotojo atėjimas išsyk sustiprino įmonės finansinį pajėgumą – kovą N. Kockar suteikė „Novaturui“ 1 mln. eurų vertės paskolą, kurios apimtis vėliau buvo išplėsta iki 2 mln. eurų.
Investuotojo pritraukimas taip pat padėjo pasirašyti kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimo susitarimą su bendrove „Euroins AD“. Ji priklauso vienai didžiausių nepriklausomų draudimo grupių Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos regione „Euroins Insurance Group AD“. Ši draudikė suteikė „Novaturui“ 9 mln. laidavimo draudimo limitą, kuriuo užtikrinamas įsipareigojimų keliautojams vykdymas.
Pirmąjį vasaros mėnesį bendrovė paskelbė ir apie pratęstą 3 mln. vertės kredito liniją su „Luminor“ banku. Kredito linijos grąžinimo terminas pratęstas iki šių metų pabaigos.
„Strateginio investuotojo pritraukimas žymi „Novaturo“ naujos kelionės pradžią. Tai leido sustiprinti bendrovės finansines pozicijas ir patikimumą, pasiekiant susitarimus su finansų ir draudimo įstaigomis. Šiuo metu aktyviai dirbame siekdami išnaudoti sinergijos su N. Kockar valdomais verslais galimybes – norime išplėsti viešbučių, kelionių pasiūlymų įvairovę. Vertiname, kad didesnę verslų sinerginę naudą Baltijos šalių keliautojai pajus 2026 m. sezone“, – sako K. Kaikaris.
Darbą pradėjo nauja valdyba
Liepos viduryje, įvykus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, darbą pradėjo nauja bendrovės valdyba. Joje – du nauji, tarptautinių turizmo verslų patirtį turintys nariai. Valdyboje pradėjo darbuotis „Anex Group“ operacijų direktorės pareigas einanti Sebnem Gunel bei tarptautinę karjerą turintis finansininkas ir vadovas Chris Mottershead, šiuo metu einantis Jungtinės Karalystės Kelionių ir turizmo instituto prezidento pareigas bei valdantis „Oasis Hotel“ viešbutį Turkijoje. Ch. Mottershead taip pat yra dirbęs generaliniu direktoriumi tokiose įmonėse kaip „TUI UK“, „TUI Canada“, „Thomas Cook UK“, „Airtours Holidays“ ir kt.
Valdybos pirmininko pozicijoje darbus tęs į ją perrinktas Gediminas Almantas, kuris „Novaturo“ valdyboje darbuojasi nuo 2023 metų.
„Novaturo“ grupės 2025 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai (tūkst. Eur):
|Finansiniai rodikliai
(tūkst. Eur):
|2025 m. I pusmetis
|2024 m. I pusmetis
|2023 m. I pusmetis
|Pajamos
|74 142
|91 320
|101 351
|Bendrasis pelnas
|8 926
|8 507
|15 426
|EBITDA
|(254)
|(1 565)
|5 667
|Grynasis pelnas (nuostolis)
|(791)
|(2 277)
|4 582
Apie įmonę
„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, plačiausią krypčių asortimentą siūlantis kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje. Audituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
