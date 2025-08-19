电竞数字经济新风口：Kohai 推出 $KOHAI 代币，瞄准千亿美元市场

新加坡, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 东南亚首个电竞一站式超级应用 Kohai，背后的 Infinite World Esports Pte. Ltd.，今日正式宣布推出其生态核心代币 $KOHAI，这一步或将成为电竞产业数字化转型的重要里程碑。

自2020年成立以来，Kohai 已成长为拥有 超过200万注册用户 的超级电竞社群。平台功能覆盖职业选手教学、电竞赛事、社区中心、游戏充值等全场景，并与政府机构、头部战队、游戏厂商及创作者社群建立了 战略合作。仅在过去三个月，已有 200+ 联盟伙伴 加入，显示出强大的行业信任与高速成长性。

电竞产业：千亿美元的蓝海

根据多家研究机构预测，全球电竞与游戏市场规模预计将在2028年突破3,000亿美元，电竞用户数已超过全球电影观众与传统体育赛事观众的总和。与此同步，GameFi 与代币经济的结合，曾在全球范围内造就过现象级财富效应，例如某些代币从数美分飙升至上百美元，吸引了千万级用户追捧。

$KOHAI 的推出，被视为电竞产业中又一个潜力爆发点。平台正在迈向一个 未来18个月市值潜力达30亿美元 的新阶段，或将成为散户投资人进入全球电竞数字经济的绝佳入口。

$KOHAI 的应用场景

与传统投机型代币不同，$KOHAI 直接绑定 真实消费场景：

• 充值与消费：用于职业选手教学、游戏充值及多种数字服务；

• 竞技与奖励：通过电竞赛事、PlayZone小游戏（如 Lucky Flips、Guess & Win）赢取奖励；

• 购物与支持：兑换独家周边，支持喜爱的战队与创作者；

• 质押与成长：通过质押机制分享平台长期扩张的潜在回报。

管理层展望

Infinite World Esports 创始人兼 CEO Su-Min Lim 表示：

“电竞产业正在进入下一个黄金十年。$KOHAI 不仅是一个代币，它有望成为电竞数字经济的全球通证。我们正在为玩家、创作者和投资者共同打造一个能分享红利的生态舞台。”

关于 Kohai

成立于2020年，Kohai 是东南亚首个电竞超级应用，以“连接并赋能所有游戏参与者”为使命，持续为玩家、职业选手、战队、创作者与粉丝提供一站式解决方案。Kohai 正以数字化与创新推动电竞产业的全球化发展。

了解更多：

https://terminal.kohai.gg/

https://www.kohai.gg/