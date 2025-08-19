Jyske Banks finanskalender for 2026

Jyske Bank forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser i 2026 således:

Resultat for 20255. februar
Årsrapport for 20255. februar
Risikorapport for 20255. februar
Delårsrapport 1. kvartal 20266. maj
Delårsrapport 1. halvår 202619. august
Delårsrapport 1.-3. kvartal 202628. oktober


Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 17. marts 2026. Emner til optagelse på dagsordenen skal skriftligt meddeles bankens ledelse senest den 2. februar 2026. 

