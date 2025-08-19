Jyske Banks finanskalender for 2026

Jyske Bank forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser i 2026 således:
|Resultat for 2025
|5. februar
|Årsrapport for 2025
|5. februar
|Risikorapport for 2025
|5. februar
|Delårsrapport 1. kvartal 2026
|6. maj
|Delårsrapport 1. halvår 2026
|19. august
|Delårsrapport 1.-3. kvartal 2026
|28. oktober
Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 17. marts 2026. Emner til optagelse på dagsordenen skal skriftligt meddeles bankens ledelse senest den 2. februar 2026.
Venlig hilsen
Jyske Bank
