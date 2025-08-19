Delårsrapport for 1. halvår 2025 for Jyske Realkredit A/S

Delårsrapport for 1. halvår 2025 for Jyske Realkredit A/S

Til NASDAQ Copenhagen A/S
                                                                                                            

                                                                                                                19. august 2025
                                                                                                                 Meddelelse nr. 67/2025

Delårsrapport for 1. halvår 2025 for Jyske Realkredit A/S

Selskabets bestyrelse har den 19. august 2025 godkendt Jyske Realkredits delårsrapport for 1. halvår 2025.

Se venligst vedlagte fil.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit A/S

Anders Lund Hansen
Adm. direktør

Direkte +45 89 89 92 20
email: alh@jyskerealkredit.dk

Web: jyskerealkredit.dk

Vedlagte fil:
Delårsrapport for 1. halvår 2025 for Jyske Realkredit.pdf

Delårsrapport for 1 halvår 2025 for Jyske Realkredit

