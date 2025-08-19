Delårsrapport for 1. halvår 2025 for Jyske Realkredit A/S
Til NASDAQ Copenhagen A/S
19. august 2025
Meddelelse nr. 67/2025
Delårsrapport for 1. halvår 2025 for Jyske Realkredit A/S
Selskabets bestyrelse har den 19. august 2025 godkendt Jyske Realkredits delårsrapport for 1. halvår 2025.
Se venligst vedlagte fil.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit A/S
Anders Lund Hansen
Adm. direktør
Direkte +45 89 89 92 20
email: alh@jyskerealkredit.dk
Web: jyskerealkredit.dk
Vedlagte fil:
Delårsrapport for 1. halvår 2025 for Jyske Realkredit.pdf
Vedhæftet fil