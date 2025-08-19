Sparbanken Västra Mälardalen: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2025

Sparbanken Västra Mälardalen levererar återigen ett starkt resultat under det första halvåret 2025. I en utmanade tid är Sparbanken fortsatt stabil, med god likviditet och kapitalstyrka.

Sammanslagning som framtidssäkrar Sparbanken

Det legala samgåendet mellan Sparbanken Västra Mälardalen och Sparbanken Rekarne har fått godkänt från berörda myndigheter och från och med 1 september heter vi Sparbanken Mälardalen.

En lokal Sparbank, idag och imorgon!

Vi är, och kommer fortsatt att vara en lokal Sparbank som värnar vår lokala marknad. Det har vi gjort sedan vår bank startade för 180 år sedan (1845) och det kommer vi fortsätta göra!

Sparbanken – stabil, stark och trygg

Sparbanken har fortsatt en mycket stark balansräkning med god kreditkvalitet och en betryggande kapitaltäckning med en total kapitalrelation på 33,20% per 2025-06-30 (27,27%) exklusive periodens resultat.

Affärsvolym

Bankens totala affärsvolym per 2025-06-30 uppgår till 32 611 369 tkr (32 092 514 tkr), vilket för jämförbara volymer är en ökning med 518 855 tkr eller 1,62%.

Resultat

Sparbankens rörelseresultat för perioden januari - juni 2025 är 190 067 tkr (172 596 tkr).

Räntenettot minskar marginellt med 0,25% till 148 479 tkr (148 845 tkr) jämfört med föregående år. Provisionsnettot ökar med 0,71% till 36 875 tkr (36 617 tkr) jämfört med föregående år.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till 6 618 tkr (8 885 tkr), varav realiserat 616 tkr. Den främsta förklaringen till minskningen är lägre orealiserade vinster på bankens placeringar inom

strukturerade produkter.

Kostnaderna ökar med 10,96% till 86 437 tkr, vilket är 8 539 tkr högre än föregående år.

Kreditförlusterna uppgår till -9 531 tkr (- 2 628 tkr) och motsvarar -0,10% (-0,03%) av ingående utlåning och kreditgarantier. Konstaterade förluster uppgår till 0 tkr (27 tkr). Kreditförlusterna påverkar således bankens resultat positivt.

Jämförelsesiffror inom parentes avser januari – juni 2024.

För mer information

Mirja Herrdin, VD

Telefon 0221–344 77

Mobil 072–541 44 77

E-post mirja.herrdin@sparbankenvm.se

Johan Grunditz, Finanschef

Telefon 0221-344 56

Mobil 070-261 48 21

E-post johan.grunditz@sparbankenvm.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Västra Mälardalen är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 19 augusti 2025 kl. 08.00 CET.

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.

Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse, styrelseordförande och revisorer. Styrelsen utser verkställande direktör.

Ordförande i Sparbankens styrelse är Mikael Bohman. Styrelsen består för närvarande av 8 ledamöter. Mirja Herrdin är verkställande direktör i Sparbanken sedan våren 2024.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

