MT Højgaard Holding A/S: Konsolidering og styrkelse af ordreporteføljen i 2. kvartal

RESULTATER I 2. KVARTAL 2025

(Sammenligningstal for 2. kvartal 2024 i parentes)

2. kvartal var præget af høj produktion og et betydeligt indtag af nye ordrer. Omsætning og driftsresultat udviklede sig i tråd med forventningerne til hele året, og resultatet efter skat blev forbedret efter afviklingen af tabsgivende internationale aktiviteter.

Omsætningen blev 2.675 mio. kr. (2.665 mio. kr.). Enemærke & Petersen havde vækst, mens MT Højgaard Danmarks aktivitetsniveau faldt lidt efter forskydninger mellem kvartalerne.

Bruttomarginen steg, drevet af MT Højgaard Danmark, mens en håndfuld projekter fortsat påvirkede Enemærke & Petersen margin. Driftsresultatet (EBIT) på 100 mio. kr. (124 mio. kr.) var påvirket af investeringer i kapacitetsudbygning og underskud i joint venture.

De fortsættende aktiviteter leverede et resultat efter skat på 75 mio. kr. (81 mio. kr.).

Kvartalets resultat efter skat blev 68 mio. kr. (52 mio. kr.). Fremgangen skyldes et lavere underskud i ophørende aktiviteter efter salg og afvikling af de fleste internationale aktiviteter.

Afkastet af investeret kapital (ROIC) var 50% efter stabil indtjening og investeret kapital.

Pengestrømmene fra driften blev forbedret fra -52 mio. kr. til 76 mio. kr.

ORDREINDGANG OG ORDREBOG

De to forretningsenheder vandt i kvartalet nye ordrer med en samlet værdi på op til 8,1 mia. kr., som er et højt niveau for et enkelt kvartal.

Endelige, ubetingede ordrer for 2,5 mia. kr. indgår i 2. kvartals ordreindgang, og resten vil indgå i ordreindgangen fremover i takt med, at ordrerne tildeles endeligt.

Beholdningen af endelige, tildelte ordrer havde ultimo juni en værdi på 11,6 mia. kr. Dertil kom vundne, men endnu ikke tildelte ordrer for op til 5,8 mia. kr., fremtidige opgaver i byggepartnerskaber med en skønnet værdi på 4,9 mia. kr. samt ordrer i joint ventures for 0,7 mia. kr. Ordreporteføljen på i alt 23 mia. kr. giver høj robusthed mod eventuelle udsving i markedet.

FORVENTNINGER TIL 2025 FASTHOLDES

Forventningerne til året er uændrede og understøttes af en høj ordredækning, en stærk pipeline og en god eksponering mod vækstområder i markedet.

Omsætningen ventes at blive i niveauet 10,0-10,5 mia. kr. Ved udgangen af juni var 94% af den forventede entrepriseomsætning dækket af tildelte ordrer.

Driftsresultatet (EBIT) ventes at blive 400-450 mio. kr. Indtjeningen på løbende opgaver inden for anlæg, nybyggeri, renovering og øvrige (især service) ventes stort set at blive på niveau med sidste år, mens engangsindtægterne fra især grundsalg ventes at blive væsentligt lavere.

Med forventninger om et væsentligt lavere underskud i ophørende aktiviteter, en uændret skatteprocent og stort set uændrede finansielle poster er der basis for et bedre nettoresultat.

”Vi fortsatte i 2. kvartal indsatsen for at konsolidere de senere års fremgang og stabilisere indtjeningen på løbende opgaver, ligesom vi tog nye skridt til at forenkle og fokusere koncernen. Forretningsenhederne vandt betydelige ordrer, og den samlede ordreportefølje giver et godt afsæt for den fremtidige udvikling med mange gode opgaver, hvor vi kan udnytte kernekompetencerne inden for anlæg, nybyggeri og renovering,” siger CEO Rasmus Untidt.





Kontakt

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt og CFO Dennis Nørgaard på tlf. +45 31 21 68 72.

Rasmus Untidt og Dennis Nørgaard præsenterer delårsrapporten på en telekonference den 19. august 2025 kl. 10.00 (CEST). Telekonferencen kan følges her.

