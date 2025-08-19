Atnaujintas daugumos akcininko lūkesčių raštas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, valdanti 72,47 procentus AB „KN Energies“ akcijų, pateikė lūkesčių raštą, kuriame išdėstytos strateginės kryptys ir veiklos tikslai, taikomi bendrovei ir jos dukterinėms įmonėms. Šis dokumentas yra gairės trumpalaikiam, vidutinės trukmės ir ilgalaikiam planavimui, atitinkančios nacionalinę energetikos politiką ir gerosios valdysenos standartus.
Strateginiai prioritetai
- Energetinis saugumas: užtikrinti nepertraukiamą Klaipėdos SGD terminalo veiklą iki 2044 m., saugoti valstybės strategines atsargas, palaikyti infrastruktūros patikimumą, užtikrinti fizinę ir kibernetinę saugą..
- Transformacija ir augimas: veiklą derinti su ES Žaliuoju kursu, plėtoti naujas vertės grandines (pvz., vandenilio junginių, CO₂ saugojimas, energijos kaupimo paslaugas), plėsti tarptautinius SGD projektus.
- Orientacija į klientą: puoselėti klientų poreikius atliepiančią kultūrą, gerinti paslaugų kokybę ir mažinti biurokratinius barjerus.
- Finansinė drausmė: pasiekti pelningumo tikslus, išlaikyti nuoseklią dividendų politiką (≥ 12 mln. EUR per metus nuo 2030 m.) ir užtikrinti pagrįstą investavimo praktiką.
Valdymas ir veiklos efektyvumas
- Laikytis aukščiausių skaidrumo, etikos ir valdysenos standartų (A+ brandos lygis).
- Optimizuoti sąnaudų struktūrą, lyginti veiklos rezultatus su geriausia praktika, didinti efektyvumą.
- Skatinti tvarumą, inovacijas ir atsakingą verslo praktiką.
- Stiprinti saugos kultūrą visose Grupės įmonėse.
Socialinė atsakomybė ir talentų ugdymas
- Remti energetikos švietimą ir talentų pritraukimo iniciatyvas.
- Tęsti humanitarinę pagalbą, ypač remiant Ukrainos energetikos sektoriaus atstatymą.
Susipažinti su Lūkesčių raštu galima prisegtame dokumente.
Korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė
+370 46 391 772
