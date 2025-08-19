FITUEYES bringt neues Leben in dein Wohnzimmer auf der IFA Berlin 2025

Stand H22-112 | Messe Berlin, Deutschland | 5.–9. September

BERLIN, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FITUEYES, der designorientierte Hersteller ikonischer TV-Ständer und audiovisueller Möbel, präsentiert auf der IFA Berlin 2025 vom 5. bis 9. September seine neuesten Kollektionen. Auf einer 200 m² großen Standfläche (H22-112) lädt die Marke die Besucher in drei Erlebniszonen ein: eine Produktausstellung, ein Heimkino und einen Gaming-Raum. Jede Zone bietet ein einzigartiges Erlebnis, das Innovation, Designkunst und Lifestyle-Inspiration miteinander verbindet.

Design, das keine Grenzen kennt

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 definiert FITUEYES neu, wie Menschen mit ihrem Wohnraum interagieren. Die mobilen, funktionalen und stilvollen TV-Ständer sind weit mehr als einfache Bildschirmhalterungen. Jedes Design ist ein Dialog zwischen Form und Freiheit, der Konventionen herausfordert und eine audiovisuelle Revolution anstößt.

Kollektionen mit Charakter





FITUEYES TV Stand Collections 2025

Inspiriert von Architektur, Kunst und Philosophie vereinen FITUEYES-Kollektionen markante Ästhetik mit Funktion und gestalten Räume und Lebensstile neu.



Eiffel Serie – Industrielle Kunst trifft modernes Wohnen. Inspiriert vom Eiffelturm vermittelt diese Kollektion europäische Romantik durch ein warmes Holz-und-Eisen-Design. Höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar und mit vielen TVs kompatibel: für maximale Flexibilität.

– Industrielle Kunst trifft modernes Wohnen. Inspiriert vom Eiffelturm vermittelt diese Kollektion europäische Romantik durch ein warmes Holz-und-Eisen-Design. Höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar und mit vielen TVs kompatibel: für maximale Flexibilität. Picasso Serie – Eine Hommage an den abstrakten Kubismus von Pablo Picasso. Die Serie zeichnet sich durch markante Dreiecksformen aus, die den kühnen geometrischen Stil des Meisters widerspiegeln. Das Design vereint künstlerischen Ausdruck mit der Schlichtheit und Funktionalität moderner Innenräume.

– Eine Hommage an den abstrakten Kubismus von Pablo Picasso. Die Serie zeichnet sich durch markante Dreiecksformen aus, die den kühnen geometrischen Stil des Meisters widerspiegeln. Das Design vereint künstlerischen Ausdruck mit der Schlichtheit und Funktionalität moderner Innenräume. Master Serie – Inspiriert von der zeitlosen Architektur der St. Pauls Kathedrale. Die zweite Generation der Master Serie überzeugt durch ein kompaktes, minimalistisches Design mit versteckten Rollen für einfache Mobilität. Eine magnetische Rückabdeckung und integriertes Kabelmanagement sorgen für Ordnung und Eleganz.

– Inspiriert von der zeitlosen Architektur der St. Pauls Kathedrale. Die zweite Generation der Master Serie überzeugt durch ein kompaktes, minimalistisches Design mit versteckten Rollen für einfache Mobilität. Eine magnetische Rückabdeckung und integriertes Kabelmanagement sorgen für Ordnung und Eleganz. Cantor Serie – Geprägt von italienischer Handwerkskunst. Die Cantor Serie kombiniert geformten Marmor und seidenmattiertes Metall zu einem edlen Mittelpunkt für luxuriöse Innenräume. Ausgewogene Proportionen und integriertes Kabelmanagement machen sie zu einem architektonischen Statement von Dauer.

– Geprägt von italienischer Handwerkskunst. Die Cantor Serie kombiniert geformten Marmor und seidenmattiertes Metall zu einem edlen Mittelpunkt für luxuriöse Innenräume. Ausgewogene Proportionen und integriertes Kabelmanagement machen sie zu einem architektonischen Statement von Dauer. Zen Serie – Inspiriert von der natürlichen Schönheit des Holzes. Die Zen Serie spiegelt nordisches Erbe mit klaren Linien und natürlichen Strukturen wider. Flexible Höheneinstellungen und diskretes Kabelmanagement schaffen ein warmes, harmonisches und funktionales Zentrum für moderne Wohnräume.

– Inspiriert von der natürlichen Schönheit des Holzes. Die Zen Serie spiegelt nordisches Erbe mit klaren Linien und natürlichen Strukturen wider. Flexible Höheneinstellungen und diskretes Kabelmanagement schaffen ein warmes, harmonisches und funktionales Zentrum für moderne Wohnräume. Collector Serie – Die Collector Serie kombiniert kräftige Farbakzente mit unkonventionellen Formen. Sie verwandelt den TV-Ständer in einen auffälligen Mittelpunkt, der traditionelle Möbelgestaltung herausfordert.

Besucher der IFA 2025 können die Eiffel Serie, die Master Serie, die Cantor Serie sowie eine Sonderedition der Picasso Serie vor Ort erleben.

„Unsere Ständer sind mehr als nur Halterungen für Bildschirme – sie verändern, wie Menschen ihre Räume wahrnehmen“, sagt Giulio Wu, Chefdesigner von FITUEYES. „Wir sind überzeugt, dass Möbel inspirieren und sich anpassen sollten. Sie bringen neues Leben in jedes Umfeld und entwickeln sich mit dem Lebensstil ihrer Besitzer weiter. TV-Ständer sollten mit dem Leben tanzen – so wie man selbst.“

Innovation, Qualität und Service

Innovation ist das Herzstück von FITUEYES und prägt ein vielseitiges Portfolio, das von zukunftsweisendem Design und funktionaler Zweckmäßigkeit bestimmt ist. Qualität bedeutet dabei keinerlei Kompromisse, jedes Stück wird für Langlebigkeit, Komfort und ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis gefertigt.

Der Service ist persönlich: Über sein globales Netzwerk bietet FITUEYES professionelle Online-Unterstützung, reibungslose Auftragsabwicklung und umfassende Betreuung vom Kauf bis zum After-Sales-Service.

Entdecken Sie FITUEYES auf der IFA

Besucher können am Stand von FITUEYES zwei Erlebniswelten entdecken. Ein Heimkino bringt echtes Kinofeeling ins Wohnzimmer. Die TV-Ständer fügen sich nahtlos in hochwertige Audio- und Video-Systeme ein und schaffen so ein stilvolles Entertainment-Zentrum. Dazu gibt es eine Gaming-Zone, die für intensives Spielen gemacht ist. Ergonomische Anordnungen und flexible Bildschirm-Lösungen steigern Komfort und Leistung.

FITUEYES lädt die Besucher ein zu erleben, wie jedes Produkt nicht nur ein TV-Setup, sondern den ganzen Lebensstil verändert. Am Stand zeigt die Marke, wie handwerkliche Qualität und modernes Design die Verbindung von Technologie und Wohnen neu definieren.

Mehr zu den Highlights der Messe und den Produkten finden Sie unter: fitueyes.com/pages/fitueyes-2025-ifa-exhibition oder auf den Social-Media-Kanälen von FITUEYES:

Instagram: @fitueyesofficial

Facebook: EUFITUEYES

YouTube: @FITUEYES

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a81da51c-ddbe-4c92-a573-7dbceaa8e7ee/de