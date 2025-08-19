Novaturas pristatė 2025 m. pirmojo pusmečio finansinius rezultatus

2025 m. rugpjūčio 19 d. 9:00 val. webinar‘o metu AB „Novaturas“ vadovas Kristijonas Kaikaris bei l.e.p. finansų direktorė Auksė Kriaučiūnaitė investuotojams pristatė neaudituotus konsoliduotus 2025 m. pirmojo pusmečio rezultatus. 

Webinar‘o įrašo nuoroda:  https://youtu.be/imNGJgVPvHw.

Novaturo“ grupės 2025 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai (tūkst. Eur):

Finansiniai rodikliai 
(tūkst. Eur):		2025 m. I pusmetis2024 m. I pusmetis2023 m. I pusmetis
Pajamos74 14291 320101 351
Bendrasis pelnas8 9268 50715 426
EBITDA(254)(1 565)5 667
Grynasis pelnas (nuostolis)(791)(2 277)4 582


Apie įmonę

„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, plačiausią krypčių asortimentą siūlantis kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje. Audituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

 

Daugiau informacijos:
Auksė Kriaučiūnaitė
L.e.p. finansų direktorė
+370 630 37367

