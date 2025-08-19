Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

 Source: Jyske Bank

Indberetning nr. 11 / 2025

Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Jyske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer. 

Vedhæftet fil


Attachments

Appendiks - 19.08.2025 - Ingjerd Blekeli Spiten

