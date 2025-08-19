Til Nasdaq Copenhagen A/S 19. august 2025

Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 20. august 2025



Jyske Realkredit noterer den 20. august 2025 ny Særligt Dækket Obligationer (SDO) og ny Realkreditobligation (RO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 28. juni 2024.



Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

