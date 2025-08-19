Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 20. august 2025

 | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                19. august 2025
                                        Meddelelse nr. 68/2025





Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 20. august 2025


Jyske Realkredit noterer den 20. august 2025 ny Særligt Dækket Obligationer (SDO) og ny Realkreditobligation (RO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 28. juni 2024.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftede filer


Attachments

DK0009417867 - Endelige vilkår serie 1 321.B.ok.26 RF DK0009417941 - Endelige vilkår serie 1 321.E.ok.30 RF

Recommended Reading

  • August 19, 2025 01:39 ET | Source: Jyske Realkredit A/S
    Interim Financial Report, H1 2025

    Jyske Realkredit A/S - Interim Financial Report, H1 2025 To NASDAQ Copenhagen A/S                                                                                                                  19...

    Read More
    Interim Financial Report, H1 2025
  • August 18, 2025 02:52 ET | Source: Jyske Realkredit A/S
    Preliminary data on early redemptions (prepayments)

    To Nasdaq Copenhagen A/S                                18 August 2025                                        Announcement no. 66/2025 Preliminary data on early redemptions (prepayments) Pursuant to...

    Read More
    Preliminary data on early redemptions (prepayments)